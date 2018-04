Nejlepší studentské aplikace: statistiky hovorů a program divadel

Studenti Fakulty informačních technologií ČVUT měli v rámci předmětu Programování pro operační systém Android zhruba deset týdnů na vytvoření aplikace podle libovolného výběru. V té době samozřejmě museli zvládat i ostatní předměty a pro většinu studentů to byla vůbec první aplikace, kterou pro tuto platformu stvořili. Celkově vzniklo několik desítek prací, z nichž jsme vybrali nejlepší tři.

Studenti dostali ještě přes prázdniny čas vyladit některé chyby a doladit detaily, ale žádné výraznější zásahy do prací nebyly již provedeny. O té nejlepší práci můžete hlasovat v malé anketě v závěru článku. Loňským vítězem se stala aplikace pro hledání wi-fi sítí ve vašem okolí.

MEGA Sync

MEGA Sync umožňuje synchronizaci složek mobilního zařízení a cloudového úložiště MEGA. Data jsou na serveru v šifrované podobě, takže úložiště je zcela bezpečné. Rozšifrování nebo případné šifrování dat provádí až koncová aplikace, tedy v tomto případě MEGA Sync. Díky tomuto mechanismu je i běžný přenos na nezabezpečené síti bezpečný. Více detailů je možné dozvědět se na internetové adrese https://mega.co.nz/, kde je možné provést i registraci.

MEGA Sync synchronizuje složky dvěma směry, buď ze složky mobilního zařízení do libovolné MEGA složky, nebo naopak. Bohužel v betaverzi je pouze směr stahování dat do mobilu, a to kvůli vysoké náročnosti na procesor při šifrování souboru, kdy při objemnějších souborech by synchronizace na server nemusela být efektivní. Tento typ synchronizace bude umožněn co nejdříve po kompletním odladění případných chyb druhého typu synchronizace. Dále aplikace umožňuje automatickou zálohu pořízených fotografií do vybrané složky na vzdáleném úložišti a jejich následnou prohlídku.

Odkaz - Play Store

Phone traffic

Získejte kontrolu nad výdaji u hovorů a SMS zpráv. Tato aplikace nabízí statistiky pro váš telefon. Umožňuje nastavit počet volných minut a SMS v závislosti na vašem tarifu, zobrazí statistiky za vybrané období a vypíše i informace o tom, s jakými osobami jste nejčastěji v kontaktu. Samozřejmě funkcí je ještě více a aplikace se stane vaším věrným pomocníkem.

Odkaz - Play Store

Program divadel

Přemýšlíte, co s načatým večerem? Milujete divadlo? Pak je tato aplikace určena právě pro vás. Rychlým, přehledným a samozřejmě chytrým způsobem se dozvíte o divadelních představeních ve vašem městě dnes, zítra, nebo třeba za týden.

Díky této aplikaci vám už žádné představení neuteče, protože aktuální informace budete mít vždy po ruce.

Odkaz - Play Store



Jaká z aplikací je podle vás nejlepší? celkem hlasů: 303