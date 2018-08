Studentský tarif T-Mobilu dotahuje konkurenci. Nejen daty, ale i cenou

Za nový tarif Student Data si T-Mobile naúčtuje měsíčně 499 korun, tedy o 50 korun více oproti stávajícímu tarifu, který i nadále zůstává v nabídce. Jde vlastně o standardní příplatek, který si v případě současné podoby studentského tarifu (Student se 6 GB dat) účtuje za 4GB datový balíček. Tarif Student, který operátor představil loni v květnu (více viz T-Mobile má nový studentský tarif. Konkurence ovšem nabízí více), totiž v základu obsahuje jen 2 GB dat.

Nové řešení rozšiřující nabídku studentských tarifů tak k této základní datové porci přidává vlastně dva 4GB datové balíčky (2x 50 Kč). Nový studentský tarif tak nabídne celkem 10 GB. Ostatní služby přitom zůstávají beze změny: 100 volných minut do všech sítí a neomezené SMS.

Mladí zákazníci, tedy uživatelé studentských tarifů podle statistik operátora totiž měsíčně v průměru provolají přibližně jen hodinu a půl čistého času a odešlou pět až šest textovek denně. Patří nicméně k nejaktivnějším uživatelům, co se týče měsíční spotřeby dat. Průměrně spotřebují 2 GB.

Tarif Student Data si mohou od 1. září pořídit jak noví, tak stávající zákazníci T-Mobilu, a to včetně těch, kteří již využívají některý z předchozích studentských tarifů. Všichni zájemci musí nicméně splnit hlavní podmínku: nesmí být starší než 26 let (nutné doložit dokladem při zřizování tarifu).

10 GB dají všichni operátoři. I přes stejnou cenu se tarify liší

T-Mobile novým tarifem dotahuje ztrátu, kterou měl oproti konkurenci. Jak O2, tak Vodafone již totiž studentský tarif s 10 GB dat v nabídce mají. Vodafone již od října 2016, O2 pak od letošního května. Oba přitom vyjdou shodně na 499 korun měsíčně.

Dodejme, že O2 po boku datově lákavého tarifu nabízí i o stokorunu levnější alternativu s 5 GB dat. A od září bude možné vybírat i u T-Mobilu.



Studentské tarify od 1. září 2018 Tarif Hovory SMS Data Paušál [:kůl:] 5 GB (O2) 120 minut do všech sítí, poté 3,50 Kč/min neomezené v síti/1,50 Kč do ostatních sítí 5 GB 399 Kč [:kůl:] 10 GB (O2) 120 minut do všech sítí, poté 3,50 Kč/min neomezené v síti/1,50 Kč do ostatních sítí 10 GB 499 Kč Student (T-Mobile) 100 minut do všech sítí, poté 3,50 Kč/min neomezené 6 GB 449 Kč Student Data (T-Mobile) 100 minut do všech sítí, poté 3,50 Kč/min neomezené 10 GB 499 Kč #jetovtobě (Vodafone)

neomezené neomezené 10 GB 499 Kč

Tarif [:kůl:] 10 GB kromě 10GB datové porce nabídne 120 minut do všech sítí a neomezené SMS do sítě. Textovka do jiné sítě vyjde na 1,50 Kč. V případě O2 má tedy student oproti novému tarifu T-Mobilu k dispozici o 20 volných minut více, na druhou stranu musí ovšem počítat se zpoplatněním každé SMS mířící mimo síť O2. V obou případech přitom platí, že po provolání volných minut stojí každá další 3,50 Kč.

Stále nejvýhodnějším řešením tak vzhledem ke zcela shodné ceně studentských tarifů napříč operátorskými nabídkami zůstává tarif #jetovtobě od Vodafonu. Ten totiž kromě shodné datové porce obsahuje neomezené hovory i neomezené SMS. A to v obou případech do všech sítí. Vodafone nicméně jako jediný operátor při zřizování studentského tarifu požaduje předložení platné ISIC karty.