Stryk Lojzek má nový telefon

Tož řeknu vam, že nejsu taky cyp, jako ti borci z vedeni, co si kupuju noveho mobila každy měsíc, ale tentokrat sem fakt musil, bo sem stary ztratil při brutalni chlastačce na Silvestra s chlapama ze šichty. A řikala mi stara, Lojzek, kup si radši něco bytelnějšiho, žadne ty plastove zgarby nebo podobne pičoviny. Tak sem šel do marketu a tam mi poradili nějaky ten novy siemens, no řikam, kvalita by to mohla byt, bo v praci robime ještě s nařadim, co nam tu nechali Němci a taky za 6 tisicuv je to docela solidni kup.



Pak sem utikal domu jako maly synek, bo sem si chcel ten telefon spravně nastavit, abych nebyl rano na šachtě mezi chlapami za cypa, ale ouha, ja se ani nemohl dostat dovnitř, abych tam narval tu kartu. Nejdřiv sem se s tim jak kokot jebal pul hodiny, už sem na to chcel vzit kladivo, bo ze me zadny nemecky mobil cypa robit nebude, bo to je horsi jak ježek v klecu, ale pak sem se kouknul do manualu, tuž musel sem se třiskat tim kladivem do čela, jake je to jednoduche – nejprve stači otočit zapadkou na takym železnym krytu, který se pak musí cely sundat. Tak sem tam vrazil kartu, bo s ni stejne marias hrat nebudu a začal volat na všechny strany, tož aby všici viděli, jaky su bouchač, když mam noveho mobila.



Pak sem si tim telefonem hral cele odpoledne, aj bych kvuli tomu propasl fotbal, kolik ruznych cypovinek jsem v nem nasel. Dobry je ten velky adresar, pry se do neho vleze 1 000 lidi, ale mi je to na houby, bo tolik nema ani naša fabrika. Taky na zprávy to ma velku pamet, vleze se jich tam stovka, ale to mi tež radost nerobi, bo zprávy moc nepišem. Ani na tymto telefonu to nebude jine, bo ma také piditlačitka no a ten joystick uprostřed, co je oranžovy, vypada jak klitoris. A po těch rokach na šachtě už mam pracky jak medvěd, takže to není žadny med s taku malu klavesnicu.



Na telefonovani je ještě dobre to hlasite handsfree, nepouživam to v autě, ale je to dobře třeba na fotbale nebo v knajpě, když člověk neslyši vlastniho slova, tak si to do teho ušiska pusti naplno a muže vesele telefonovat i v tym randalu.



Tež ma ten telefon namakany kalendař, mužu si do něho dat 999 položek, takže mi to tam v pohodě stači na ty moje cypovinky – pětkrat do tydne do fabriky, občas na pivo, v sobotu nakup v Kauflandě a v neděli fotbal.



Tož sem pak vyrazil do roboty s novym telefonem u pasu, aby každy viděl, no jasne, že mi ho chlapi hned zebrali, a bo mají hovno co na praci, celu šichtu jsme robili pičoviny. Zjistili jsme totiž, že pod tu gumovu krytku (to asi aby člověk nenagrcal dovnitř) je objektiv foťaku, no fotili jsme všecko, hlavně sami sebe navzajem. Řikal mi znamy, že ať se za nim stavim, že ty fotky stahne do počitača přes kabel nebo přes infraport, bo v tym telefonu je jen nějakych 10 mega paměti a ty bych si tim focenim hnedka zasral. Tež mi povidal, že bych pry mohl ty fotky posilat v MMSkach, ale pak z teho sešlo, bo jediny, kdo ma ve fabrice ještě taky nadupany telefon je ředitel, no a temu přeci nebudem posilat fotky, jak robime v praci pičoviny.



Pak ještě řikal, že pry bych si mohl kupit nějaky specialni ram a přidělat ten mobil na kolo, že by mě pak navigoval, či co, ale temu sem se jen smal, bo ja jezdim na kole maximalně do hospody no a z te hospody kolo spiš vedu (kolikrat aj to kolo vede mě) a domu vždy nějak trefim.



No je v tem telefoně ještě spousta blbosti, třeba diktafon, aj pry nějaku javu to zvladne, no nevim, jestli to ma znamenat, že se to da přimontovat aj k motorce, pak to aj hezky vyzvani, asi si tam necham nahrat hymnu banicku, ale to mi pak nesmi zazvonit telefon v tramvaji, až budem se staru na vyletě v Praze.



Celkem je to docela solidni přistroj, tož uvidime, jak přežije jarni fotbalovu sezonu a všecky to cypovinky okolo.