Stručný úvod do GSM

S vývojem systému GSM se začalo roku 1982, kdy sdružení Conference of European Posts and Telegraphs (CEPT) vytvořilo výzkumnou skupinu Groupe Spécial Mobile (GSM). Skupina GSM dostala za úkol teoreticky zrealizovat filosofii panevropského komunikačního systému na celulární bázi v kmitočtovém pásmu 900 MHz, který by splňoval následující kritéria:

relativně nízká cenová hladina uživatelských zařízení s přihlédnutím k realizaci masové výroby a zároveň snadná (a laciná) realizace servisního zabezpečení

relativně kvalitní přenos řeči

perspektiva realizace miniaturních uživatelských zařízení

otevřenost ostatním stávajícím i budoucím komunikačním standardům s přihlédnutím zejména k ISDN, podpora rozšířených služeb, jako jsou SMS

Původně samozřejmě každý stát navrhoval svoje již zaváděné řešení - Skandinávie svoje NMT, Británie ETACS a Německo Net C. Velmi záhy se ukázalo, že pro splnění výše uvedených kritérií nelze stavět na analogových protokolech a tak největší vliv na definici GSM standardu měl právě definovaný standard pro digitální přenosy po telefonní síti - ISDN. A tak pro nově se rodící GSM byla přijata digitální cellulární struktura založená na TDMA technologii radiového přenosu, která mohla nabídnout ISDN služby SS7 architektury.

Roku 1989 přešel vývoj systému GSM na European Telecommunication Standard Institute (ETSI), kterému leží na bedrech do dnes. Vývoj přinesl své kýžené ovoce a roku 1990 byla zveřejněna první specifikace služeb a prostředí GSM Phase 1. Toto doporučení obsahovalo mimo jiné i specifikaci služeb, jež mobilní telefony poskytují - tj. služby digitální pobočkové ústředny (PABX) - přesměrování hovoru, hlasová schránka, blokování hovorů, přidržení a záměna hovorů atd. První síť GSM Radiolinja AB byla do provozu spuštěna počátkem roku 1992 ve Finsku. GSM Phase 1 odpovídá dokumentům ETSI 3.x.x.

O necelé dva roky později přišla specifikace GSM Phase 2, která již definovala rozšířené služby, jako je například tarifikace hovorů na mobilním telefonu dle impulsů sítě, ale i identifikaci volajícího, konferenční hovory a další. Zároveň plně integrovala další frekvenci 1800 MHz (Digital Cellular System - DCS1800), která se pro systémy na bázi GSM začala také používat. V neposlední řadě GSM Phase 2 akceptovala požadavek na integraci některých funkcí (zejména kódování řeči enhanced full rate a half rate), které umožnili expanzi systému GSM i ve Spojených státech na frekvenci 1900MHz pod názvem PCS-1900. GSM Phase 2 odpovídá dokumentům ETSI 4.x.x.

Nejnovější standard GSM Phase 2 + obsahující mimo jiné důležité zvýšení propustnosti datových přenosů až na rychlost 64 kbps ještě není kompletně dodělán, ale jeho finální uveřejnění se plánuje na konec roku 1998 či začátek roku následujícího. Doposud bylo zveřejněny dvě release (tedy platformových řešení), které definují již přijaté funkce GSM Phase 2+. Release 96 obsahuje mimo jiné i funkce voice group call service pro distribuci hovoru na více účastníků bez jejich propojení, specifikace vysokorychlostních HSCSD přenosů, SIM application toolkit, Camel phase 1 a radio local loop. Release 97 dodává nouzový hovor s přidaným datovým přenosem pro zaměření polohy přes GPS, vysokorychlostní GPRS datové přenosy a další funkce. GSM Phase 2+ odpovídá dokumentům ETSI 5.x.x.

Dnes již GSM přijalo jako svůj standard více než 120 států, které v něm budují svůj systém mobilní telekomunikace nebo jeho budování plánují. Počet uživatelů GSM koncem července 1998 překročil hranici 100 milionů a očekává se, že do konce tisíciletí překročí dvojnásobný počet. Standard GSM je nejrozšířenějším mobilním standardem na planetě Zemi.

Kam se bude GSM systém vyvíjet dále?

Jak vidíme, dostal se GSM systém postupným a poměrně rychlým vývojem od jednoduchého mobilního systému první generace k velmi sofistikovaným systémům s pokročilými řešeními i partikulárních problémů. Jedna nevýhoda pro GSM ovšem přetrvala v podstatě beze změn - úzká šířka přenosového pásma - bandwidth. Třetí generace mobilních telefonů - byť povstane z GSM standardnu - bezpodmínečně potřebuje definovat šířku přenosového pásma na 2 Mbps, aby byla schopna vyhovět stále se zvyšujícím nárokům na rychlost přenášených dat. Právě GSM Phase 2+ přivádí GSM sítě do dvouapůlté generace.

Podrobnější povídání o významu a definici jednotlivých funkcí GSM Phase si popíšeme příště v kapitole 1.2. Vývoj GSM standardu a jeho vlastností.