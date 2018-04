Stručná historie GSM

Společnosti Nordic Telecom a nizozemská PTT navrhují Evropskému telekomunikačnímu úřadu CEPT (Conference of European Post and Telecommunications) vývoj (rozvoj) nového digitálního buňkového standardu, který by vyhovoval požadavkům tzv. evropské mobilní sítě.

Evropská komise (EC) vydává nařízení potřebné pro členské státy k rezervování frekvencí v pásmu 900 MHz pro provozování roamingu .