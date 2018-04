Střípky z PDA Invexu 2003

Začínáme autem...

Tedy pořádným nákladním. S PDA nemá společného nic, ale je parádní, co říkáte?

Neplánovaná zastávka - Clie SJ20 promítá

Vejdu do pavilonu E - a slibný začátek. Firma vtProject a Clie SJ20 s Margi a ještě nějakým projektorem. Fungovalo to tak hezky, že se ani nechtělo věřit, že jsou to data z maličkého Clie. Mrkněte se, bude se vám to líbit.

U Casia

Firma Fast tradičně zastupuje firmu Casio. Kromě obligátních Pocket Viewerů jsou tu ještě průmyslové handheldy. Jinak hezké miniaturní foťáky i MP3 přehrávače.

U Combitrading

Firma vystavuje modely firmy Symbol Technologies a prezentaci tu mají softwaroví výrobci pro firemní řešení. Prohlédnout si můžete starší výrobky firmy i novinky, a to pro platformy PalmOS i PocketPC. Vypadají docela podobně, alespoň ty novější typy - velmi odolné handheldy se snímačem čárového kódu.

V expozici REPSale jsme se podívali na software pro PalmOS - kromě tradičního REPsale firma připravila i robustnější řešení MobileSale a Evidenci majetku na PDA. Seznam zákazníků je plný zvučných jmen a profi byznys se začíná docela slušně rozjíždět...

Další prezentace "z dlaně"

Zastávka u firmy AVMedia, ještě v pavilonu E. Můžete si zavzpomínat s Jornadou, která zde tvrdě pracuje jako prezentační zařízení...

Sony a Elvia Pro

ElviaPro (B32) má i pultík věnovyný Clie a v něm jsem viděl SJ22, NX73V, hrající kolébku, napájecí zdroj a nějaké doplňky. Neviděl jsem novinky řady TJ, ale ani zářijové modely UX, což bylo pro mne zklamání.

Wi-Fi pavilon

To je on - Ypsilon. Zajímáte-li se o Wi-Fi a bezdráty vůbec, neměli byste malý kulatý pavilon jen tak obejít. Jeden z duchovních otců invexové Ypsilonky Patrick Zandl datlující nevnímající...

Mapy pro PDA - Tranis

U stánku Tranisu vyřešili "platformní souboj" po svém - vedle sebe vystavují svoje PocketKIM mapy na handheldu PalmOS i PocketPC. Jestli jste ty mapy ještě neviděli, doporučuji se zde zastavit!

Microsoft - jde o to, si vše dobře osahat!

A zde vám ukáží nejen MDA II, můžete si klidně osahat ve vitrínách všechna PDAčka, a to tak dlouho, dokud vás někdo jiný neodstrčí. Zde jsem se zeptal u T-Mobile na Treo 600, vypadá to, že zatím nic.

Garmin, GPS, Picodas

Stánek Z-006 a iQue 3600 ve stálé permanenci. Už jste ho viděli? A slyšeli?

U Tespa pár starých Clie

Hnal jsem se i ke stánku Tespo, měli tam ale jen NX60 a TG50.

Sunnysoft - to nejlepší nakonec?

Nezajít na stánek Sunnysoftu (B10) je pro fanouška PDA škoda a znamená to promarněný veletrh. Mají zde totiž nové Tungsteny T3 a E, iPAQy letní řady 1930P1945, 2210 atd., moře doplňků, klávesniček, foťáčky Veo a taky třeba jeden velmi dobrý stylus za invexovou cenu, Ten jsme si půjčili na krátkou recenzi, bude ještě tento týden.

... a končíme zase autem

Auto pořadatelů Hasiči žízně. Škoda, že jsem byl autem, Starobrno je prý dobré pivo...