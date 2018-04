Střípky z CeBITu - exotický Inno a něco od Motoroly

V posledním článku věnujícímu se letošnímu CeBITu vám nabídneme několik fotografií, které se jinam nevešly. Začneme několika modely Motoroly, které jsme neměli možnost vyfotografovat samostatně, ale jen v držácích na stánku výrobce. V některých případech se jedná o makety, jelikož funkční telefony ještě nejsou k dispozici, popřípadě se s nimi zatím Motorola nechtěla chlubit. Dále pro vás máme dva modely ambiciózní čínské značky Haier, která patří na čínském trhu mezi největší. Na závěr vám představíme několik modelů jihokorejské značky Innostream, které stojí za pozornost. U nás se s nimi asi jen tak nesetkáme, ale kdo ví. Jihokorejské firmy jsou hodně agresivní a do jedné všechny plánují vstup na evropské trhy. Innostream proto svůj rozměrný stánek umístil hned vedle světových gigantů do hlavní "mobilní" haly 26.

Motorola

Motorola A1000 - absolutní top model Motoroly. Tento 3G/GSM telefon umí asi vše, co si lze dnes představit. Jenomže, na trhu se objeví asi až koncem roku, ne-li později. A u nás to asi bude ještě horší, dokud u nás nebude fungovat alespoň jedna 3G síť, pravděpodobně se u nás prodávat vůbec nebude. Telefon má rozměrný dotykový displej (208 x 320 obrazových bodů) s 65 000 barvami. Integrovaný fotoaparát má rozlišení 1,2 megapixelu a lze s ním nahrávat i videosekvence. Omezením je jen velikost paměti. Tu lze rozšířit pomocí paměťových karet. Telefon má dva reproduktory - umí nahlas vyhrávat ve stereu. Má Bluetooth, přehraje MPEG4, WMV, WMA, MP3 a WAV soubory a jeho hmotnost je jen 91 gramů. Operační systém je Symbian 7.0.

Displej vypadá opravdu skvěle. Telefon je vcelku kompaktní, asi takhle si představujeme úspěšný 3G mobil. Jen ta cena asi nebude nejnižší.

Na prvních dvou snímcích je sourozenec modelu A1000, označený jako E1000. Rodina by se měla časem rozrůst ještě o model V1000, který bude véčkového střihu. Ten ale ještě oficiálně představen nebyl. Motorola E1000 umí to samé, jako model A1000. Má však klávesnici a menší displej. Vypadá víc jako běžný mobil, model A1000 se nesnaží maskovat příslušnost k PDA. Na CeBITu byly vystaveny jen makety, již dříve jsme ale měli možnost vzít do ruky funkční vzorek. Telefon vypadá báječně a snad by měl být o trochu levnější, než model A1000. Další informace o obou modelech zde.

Na třetím snímku je nový autotelefon M900. Měl by mít Bluetooth, ale jinak o něm vůbec nic jiného nevíme. Na posledním snímku je taková chudobka - superlevný model C115, určený primárně pro trhy východní Evropy a okolních regionů. U nás se asi vůbec prodávat nebude. Design telefonu je zvláštní, je ale velmi malý a lehký. Neumí toho moc, z "nadstandardu" nabízí hry, budík a stopky. Jinak s ním lze telefonovat a psát SMS. To ale cílové skupině zákazníků stačí a když se bude prodávat za dobrou cenu, má tento model vyhráno.

Haier

Ambiciózní čínská značka Haier je už v některých částech Evropy slavná. A to díky svému mobilu ve tvaru psacího pera - Haieru P5. Především v Itálii se jedná o populární model, který bude mít nyní svého nástupce v podobě modelu P6. Haier ve svém katalogu také nabízí zajímavý model V2000, který vypadá skoro stejně, jako chystaný Philips 855. Možná to bude tím, že Haier s Philipsem dlouhodobě spolupracuje.

Nás zaujaly dva modely Haieru. První z nich, Z3000, je low-endové véčko s přídavným fotoaparátem a slušnou výbavou. Ta je popsána na snímku, takže jenom dodáme, že podle zástupců značky by měl telefon stát asi 170 USD, což je velmi rozumná suma. Druhý model V6000 má již fotoaparát integrovaný a to včetně blesku. Zajímavostí je GPRS třídy 12 a hlavní TFT displej s 260 000 barvami. Cena tohoto modelu by neměla překročit 350 USD. Oba modely chce Haier začít prodávat i v Evropě. U nás to ale asi nebude. škoda.

Innostream

Innostream je mladá jihokorejská společnost, která značí své modely zkratkou Inno. Prvním modelem, který nás zaujal, je zvláštně tvarované véčko Inno 70. Výbava telefonu je slušná: integrovaný fotoaparát je otočný o 180 stupňů a nabízí VGA rozlišení. Pořizovat lze jednotlivé záběry a i několik záběrů za sebou. Hlavní displej je TFT s 260 000 barvami, vnější pak OLED s 256 barvami. Oba velmi kvalitní, jak také u korejských značek jinak. Telefon umí Javu MIDP 2.0, GPRS, má hlasový zápisník a ve své třídě multimediálních telefonů je v nabídce Innostreamu spíš takový low-end. Již se prodává a jeho cena je prý na asijských trzích v přepočtu cca 9 000 Kč. To nám alespoň tvrdila obsluha stánku.

Na dolním snímku vlevo je model Inno 79, který umí přesně to samé, jako předchozí model Inno 70. jen má jiný design. Na druhém snímku je model Inno 80, který toho umí o trochu víc a má zajímavý vzhled (přední část telefonu si můžete prohlédnout na titulce tohoto článku). Navíc má e-mailový klient, integrovaný blesk a tři barvy podsvícení klávesnice. I tento model je již v prodeji a je o něco dražší, než model Inno 70. Jeho cena je v přepočtu zhruba 11 000 Kč. Innostream chystá i mnohem lépe vybavené modely, ty se ale začnou prodávat až v druhé polovině roku. Je mezi nimi hned několik mobilů s megapixelovým fotoaparátem, paměťovými kartami a další zajímavou výbavou.