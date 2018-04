Střípky z Cannes aneb Co se jinam nevešlo

V posledním článku o novinkách z Cannes vám nabízíme první fotografie nové Motoroly C380, zajímavý mobil s OS Microsoft a rozkládací klávesnicí od Sierra Wireless a několik dalších fotografií z kongresu. Pokud jste mezi novinkami z Cannes nenašli tu, na kterou čekáte, nemusíte věšet hlavu. Už za 14 dnů začíná další mega akce věnovaná částečně mobilním telefonům. Jedná se o CeBIT, který se pravidelně koná v německém Hanoveru.

Už nyní je jasné, že i na CeBItu bude představeno několik nových telefonů. Jistě se bude jednat o trojici novinek od Siemensu, něco chystá Nokia, pravděpodobně se dočkáme i nových Samsungů a pozadu jistě nezůstanou i další výrobci. Na CeBITu budou k vidění i všechny novinky z Cannes. Narozdíl od akce v tomto jihofrancouzském přístavním městě je hanoverský CeBIT určen široké veřejnosti. Na novinky se tak můžete jet podívat i vy.

Nyní se ale ještě vratně do Cannes, kde bylo k vidění několik zajímavých mobilů, kterým jsme se ale v předchozích článcích nevěnovali. U některých novinek bylo například velmi problematické fotografovat. Z nejrůznějších důvodů si to firmy nepřály, přitom se jednalo o vystavené a funkční produkty. Logicky pak nebylo možné fotografovat zatím nepředstavené novinky. Problémy byly především na stánku Motoroly, kde jsme vybojovali alespoň fotografie dvou chytrých telefonů Mpx a MPx100 a dnes nabízíme tři snímky Motoroly C380. Nepodařilo se nám vyfotografovat superlevnou Motorolu C115 a nový model C650. Oba ale budou k vidění i na CeBITu. To samé pak platí o dvou novinkách pro 3G, Motorolách E1000 a A1000. Oba vypadají víc než zajímavě, ale v jejich případě Motorola nevystavovala funkční vzorky, ale jen velmi hrubé makety.

Nepodařilo se nám vyfotografovat ani funkční vzorky nových Philipsů s dotykovým displejem. I v jejich případě by se nám to ale mělo podařit na CeBITu. V Cannes prý ještě byl problém s softwarem těchto velmi zajímavých telefonů. Naopak nový Sagem X7 jsme vyfotografovali, ale obsluha stánku nás důrazně prosila o nepublikování těchto fotografií. Dočkáte se jich tedy za 14 dnů u příležitosti CeBITu.

První informace o Motorole C380 pronikly na světlo světa zhruba před třemi týdny. Původně se zdálo, že se bude jednat o odolný mobil, ale ve skutečnosti tomu tak není. Telefon má sice jakoby pogumovaný kryt, ale o opravdový odolný mobil nejde. Ve své podstatě se jedná o příbuzného Motoroly V180. Telefony mají stejnou výbavu, jeden je klasické koncepce, druhý véčko. Stejnou dvojici pak tvoří Motorola V220 a Motorola C650.

Zajímavý mobil s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 2003 předváděla společnost Sierra Wireless. Na první pohled znatelně přerostlý mobil má zajímavou klávesnici. Po odklopení běžné alfanumerické klávesnice se objeví kompletní QWERTY klávesnice. Je to zajímavé řešení, nám se ale tenmto mobil moc nelíbil. Zpracování nebylo nejlepší, na odklopené části klávesnice se špatně psalo a telefon je dost velký a těžký. VOQ, jak se tento mobil jmenuje, bude dostupný v první polovině letošního roku. Více informací pak najdete v tomto článku.

Jak vypadají čipy pro telefony CDMA a telefony v kterých pracují? I to bylo možné v Cannes vidět. Miniaturizace má zelenou a právě CDMa čipy to dokazují.

Část výstaviště v Cannes bylo ve velkých stanech na pláži. Další stany pak zabraly některé společnosti pro své vlastní prezentace. Menší výrobci museli vzít zavděk jachtami v maríně. Pro loď Siemensu ale byla marína malá a tak musela zůstat trochu dál od pobřeží. Velikost lodi s velkým logem výrobce byla přesto impozantní. U příležitosti veletrhu bylo celé Cannes plné reklam na mobilní telefony. Na obrázku reklama na Motorolu MPx100.

Dva pohledy do hlavního pavilonu, kde vystavovali především výrobci mobilních telefonů. Ač veletrh nebyl přístupný veřejnosti, na některých stáncích nebylo k hnutí.