Střílečka Guardians, 3D Sobokan, vesmírný simulátor a kvízový puzzle (Hry do kapsy 120)

Novinky a aktualizace

X Word Puzzle

Křížovky patří u mnoha lidí k nejrozšířenějším zábavním činnostem. Díky firmě Palm House si takovou lušťovku můžete vyzkoušet i na svém PDA (hardwarovým minimem je ale barevný Palm OS 3.5>).

Po každém kliknutí na šedé políčko se objeví rámeček s otázkou, na kterou odpovíte pomocí klávesničky (tu vyvoláte z dolní lišty). Pokud nebudete odpověď na nějakou otázku znát, můžete využít klíče k řešení.

Plná verze obsahuje 100 křížovek, v demoverzi si zahrajete pouze první tři.

Hra stojí $7.00.

Shattered Worlds: Planet Assault

Firma Skwork Studio vydala vesmírný bojový simulátor Shattered Worlds ve 3D pro všechny Palm OS 5 s procesory ARM a Pocket PC s MIPS, ARM a XScale procesory.

Hra nabízí 12 misí s medailovým hodnocením, 3 stupně obtížnosti, ovládání stylusem + hardwarovými tlačítky (ta lze libovolně předefinovat), 4 zbraně a 3 planety.

Cena hry je $11.99.

Hexoban

Máte rádi Sokobana, ale už vás nudí již časté stereotypní zpracování? Firma SimbSoft pro vás vydala novinku Hexoban s poněkud nezvyklou hrací plochou a modernější grafikou. Klasická čtverečková políčka byla zaměněna za hexagonální plochu, pohyb je tedy rozšířen o další dvě pole (celkem tedy šest směrů).

Hexoban nabízí 70 úrovní dělených do třech obtížností, High Scores tabulky, editor vlastních kol, minimapu a funkci Auto-Saving.

Hra je kompatibilní se všemi PocketPC s ARM a XScale procesory. Stojí $9.95 a demoverzi stáhnete ZDE.

Guardians

Po dlouhé abstinenci v žánru akčních stříleček přichází na scénu nová gameska Guardians od firmy Resco.

Se svou stíhačkou F-22 Raptor se prostřílíte deseti úrovněmi, což není příliš hodně, budete však ničit velikou paletu leteckých i pozemních nepřátelských jednotek a sbírat bonusy vylepšující vaše zbraně a štíty.

Guardians spustíte na Pocket PC 2000, 2002 a 2003 s ARM a XScale procesory. Je za poplatek $19.95.

Volley Balley

Máme tu další předělávku hry pro Nokie 3650/7650 od firmy Absolutist, známou sportovní gamesku Volley Balley.

Hra je zobrazena v roztomilé grafice a nabízí příjemné ovládání a zajímavé režimy.

Volley Balley stojí $16.95.

V přípravě

Geo Rally 2005

Firma IonFx-Stdios připravuje pro fanoušky rychlých kol novou 3D závodní rally hru, která nabídne 15 závodních okruhů, tucty aut (spousty z nich bude třeba postupem hry odemknout) a to nepočítáme parádní grafiku a světelné efekty.

Vydání Geo Rally 2005 je oznámeno na 12. 12. 2004 a nám nezbývá než jen doufat, zda tato náročná 3D hra poběží plynule na Pocket PC s ARM/XScale procesory.

Pro více screenshotů klikněte na odkaz.

Bejeweled 2

Astraware pracuje na druhém pokračování jedné z nejúspěšnějších logických her všech dob.

Bejeweled 2 nabídne čtyři režimy: Classic, Action, Puzzle a Endless, grafiku se speciálními efekty a nový soundtrack.

Jste-li nedočkaví, můžete si na stránkách firmy tuto hru předobjednat a ještě k tomu dostanete pětidolarovou slevu, zaplatíte tak jen $14.95.

Novinky z dílny eSoft Interactive

eSoft Interactive připravuje tři nové multiplatformní hry - Arcade Chahllenge bude balíček plné zábavy v podobě deseti arkádových her, Jewel Challenge kolekcí čtyř akčních logických her s diamantovou tématikou a poslední, mnohem zajímavější pro fanoušky RPG žánrů, The Adventures of Zoe bude plnohodnotné akční RPG zasazené do dobrodružství mladého Zoa.

Klasika

Amusement Park

Pro dnešní den jsme si pro rubriku Klasika vybrali tuto zábavnou kolekci deseti jednoduchých her, ve kterých je k úspěchu zapotřebí postřeh a rychlá práce se stylusem. Vítejte v Amusement Parku!

Ke všem hrám můžete volit tři stupně obtížnosti. Každá z nich se liší svým časovým limitem či potřebným počtem správného zadání.

1. hra: Perfect 10 - Na hrací ploše musíte do konce časového limitu označovat páry čtverečků, jejichž součet je deset.

2. hra: Greatest - Označte všechna čísla s největší hodnotou.

3. hra: Conuting - Zde máte za úkol co nejrychleji určit počet smějících se tváří.

4. hra: Peek-A-Boo - V této hře musíte najít hledanou kartu, kterou vám Palm na začátku ukáže a následně ji před vašima očima zamíchá mezi ostatní.

5. hra: Geometry - Určete správný obrazec vzniklý součtem jeho dvou částí.

6. hra: Uniqueness - Zde musíte určit obrázek nepatřící do některého z párů.

7. hra: Music - Tato hra má shodný princip jako PalmSimon, čili musíte hrát přesně na ty nástroje, na které předtím Palm.

8. hra: Balloons - v demoverzi nedostupná

9. hra: Phone List - Vyťukejte na tlačítkách telefonu co nejrychleji všechna zadávaná čísla.

10. hra: Prsty - v demoverzi nedostupná

Jak jste již asi poznali, většina her je určena spíše malým dětem. Přesto některé dají zabrat i vám (Music) a určitě stojí za vyzkoušení.

Výrobcem hry je firma CakeSW a stojí $10.00.