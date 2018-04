Mikroskop v ceně 25 milionů v mobilu? S pomocí stříbra prý bez problémů

Jeden z nejvíce ceněných přístrojů ke zvětšování náhledu na samotné viry či buňky je tzv. rastrovací elektronový mikroskop. Jeho cena je astronomická, za takovouto výbavu laboratoře zaplatíte okolo 25 milionů korun. Výzkumníci však pracují na dokonalé čočce (superlens), která by měla ty samé vlastnosti jako zmíněný mikroskop, ale přitom by byla cenově dostupná. Tato technologie by měla být natolik levná, že by se dala sériově montovat i do smartphonů.

Alespoň to tvrdí tým výzkumníků z Michigan Technological University (MTU) a Washington University v St. Louis. Chtějí k tomu využít tzv. metamateriálů, které jsou speciálně navržené k úpravě toho, jak materiál reaguje se světlem. V tomto případě se chtějí zaměřit na úpravu stříbra tak, aby se chovalo jako sklo. Tedy aby propouštělo světlo, což by mělo za následek výrazně lepší optické kvality, než jaké poskytují klasické skleněné čočky.

Právě v úpravě stříbra pomocí metamateriálů se skrývá cesta, jak zobrazit předměty menší než 200 nanometrů. Vědci totiž přišli na to, jak pomocí upraveného objektivu docílit dostatečnou propustnost světla na dobré zobrazení takto malých objektů.

Problémem je v tuto chvíli pouze samotná výroba, která vyžaduje velice specifické technologie. Tým vědců však věří, že je na dobré cestě, a že by do několika let mohl být na světě funkční prototyp. Ve výsledku by tak mohla tato dnes stále velice drahá technologie fungovat i v běžných mobilech, takže bychom mohli mít vlastní elektronový mikroskop vždy na dosah.

Vědci se totiž domnívají, že smartphony jsou k tomuto účelu ideální zařízení a každý z nás si bude moci prohlédnout mikroskopický svět na vlastní oči. Mimo to však tato technologie samozřejmě napomůže k daleko levnější lékařské a vědecké technice.