Stříbrný krasavec Handspring Treo 600 (videorecenze)

Dnes již v podstatě neexistující americká společnost Handspring, kterou teprve před několika málo lety založila hrstka lidí odchozích od mateřského Palmu, začala s mobilními sítěmi koketovat již docela dávno. Ještě v dobách, kdy jsme o chytrých mobilních telefonech mohli pouze číst, nabízel Handspring rozšiřující mobilní modul Visor Phone určený pro řadu vlastních kapesních počítačů Visor. Přestože tyto moduly nepatřily právě mezi nejlevnější, poměrně dobře se prodávaly.

Nebylo se tedy čemu divit, když v polovině roku 2001 Handspring přišel se svým prvním chytrým mobilem vůbec. Černobílé Treo 180 bylo k dispozici ve dvou rozdílných verzích: jedna z nich obsahovala - tehdy u této třídy kapesních počítačů běžnou - Grafitti plochu pro rozpoznávání ručně psaného textu. Druhá přišla s odvážnou novinkou – místo Grafitti plošky obsahoval tento smartphone malinkou plnohodnotnou QWERTY klávesnicí. Přestože skalní příznivci Palmů v době představení obou variant téměř bez výjimky klávesnicovou verzi okamžitě zavrhli, prodeje dokázaly, že většina zákazníků sáhla právě po klávesnicové verzi. Nebylo se tedy čemu divit, když Handspring při představení barevné verze tohoto chytrého mobilu – Trea 270 – již přišel pouze s klávesnicovou verzí.

Vzhled

Námi recenzovaná nejžhavější novinka tohoto výrobce, smartphone Treo600, v žádném případě nezapře svou podobnost se svými předchůdci. Stejně jako u nich zabírá téměř dvě třetiny přední strany přístroje velký barevný displej, pod kterým najdete čtyři softwarová tlačítka a malinkou QWERTY klávesnici. Novinkou Trea 600 však je čtyřsměrové kurzorové tlačítko uprostřed spodní hrany displeje. Jeho střed lze stisknout a potvrdit tak aktuálně zvolenou akci. Operační systém (bližší informace o něm si přečtete dále v textu) je upraven pro tento způsob ovládání, tudíž při běžném používání přístroje můžete na použití dotykového pera – takzvaného stylusu – docela dobře zapomenout.

Tělo celého přístroje je vyrobeno z matně stříbrného plastu, pouze úzký okraj kolem displeje je proveden v lesklé napodobenině chrómu a horní část přístroje nad displejem je oděna do šedé metalické barvy. Na spodní hraně najdete kromě konektoru určeného pro připojení synchronizačního (je součástí prodejního balení) či napájecího kabelu ještě kulatý konektor pro snadné připojení dodávané osobní hands-free sady, takzvané „bondovky“. Zatímco na pravém boku přístroje žádné tlačítko nenajdete, na boku levém jsou umístěna dvě tlačítka ovládání hlasitosti. Především při právě probíhajícím hovoru je tak změna hlasitosti poměrně pohodlná a neruší.

Pomineme-li krátkou externí anténu, která v tomto případě celkový vzhled tohoto přístroje příliš neruší, najdeme na horní hraně hned několik ovládacích i rozšiřujících prvků. Kromě zapínacího tlačítka (jeho krátkým stiskem zapínáte, nebo vypínáte kapesní počítač, dlouhým stiskem pak mobilní telefon) zde najdete přepínací tlačítko rychlého přepnutí diskrétního režimu, infračervený port podporující klasickou komunikační rychlost 115 Kb/s, slot na rozšiřující SD / MMC paměťové karty (tento slot podporuje také komunikační SDIO karty) a malinký „šuplíček“ pro vložení simkarty vašeho mobilního operátora.

Způsob provedení vkládání simkarty lze hodnotit velmi kladně a troufáme si tvrdit, že převážné většině všech uživatelů bude vyhovovat více než poměrně nepraktická dvířka použitá v dřívějších chytrých mobilech společnosti Handspring. V prvém boku je pak ukryto dotykové pero, na přední hraně pak malinká stavová dioda. Ta změnou barvy a frekvencí blikání upozorňuje na základní stavy.

Na zadní stěně je zajímavé pouze krycí sklíčko digitálního fotoaparátu. Ten dokáže pořizovat fotografie v maximálním rozlišení 640 x 480 obrazových bodů a více informací o něm včetně téměř dvou desítek srovnávacích fotografií můžete najít v samostatném odstavci.

Displej

Barevný aktivní TFT displej je samozřejmě dotykový, dokáže zobrazit až čtyři tisíce devadesát šest barevných odstínů. Displej chytrého mobilního telefonu Treo 600 je velmi dobře čitelný za nejrůznějších světelných podmínek a je až nezvykle silně podsvícen, což ke snadné čitelnost pouze napomáhá. Citlivost displeje na dotyk je také velmi dobrá, ovládání pouze dotykem prstu snadno proveditelné.

Velkým zklamáním pro nás však bylo rozlišení použitého zobrazovače. Přijít v dnešní době na trh s chytrým mobilem s rozlišením pouze 160 x 160 obrazových bodů lze považovat za zpátečnické – vždyť i mnohé „obyčejné“ mobilní telefony této hranice snadno dosahují a některé ji i přesahují. Nízké rozlišení v mnoha situacích doslova překáží – především při práci s webovým prohlížečem nebo prohlížečem fotografií.

Baterie, napájení

Akumulátor pohánějící Treo 600 je skryt uvnitř přístroje a tudíž neumožňuje jednoduchou výměnu uživatelem. Tato skutečnost zřejmě nepotěší ty uživatele, kteří se svým mobilem hodně cestují – nejeden z nich totiž vlastní více než jednu baterii a podle potřeby pak provedou jejich výměnu. S Treem 600 se budou muset spolehnout na dostupnost elektrické sítě.

Napájení je provedeno stejně jako u starších modelů tohoto výrobce. Přestože lze přístroj dobíjet prostřednictvím dodávaného USB synchronizačního kabelu, nečerpá si potřebnou energii z tohoto portu (přestože je připojeným zařízením schopen nabídnout proud až 500 mA). Tento kabel totiž na jednom ze svých konců obsahuje krátkou odbočku s konektorem, do kterého se zapojuje běžná cestovní nabíječka. Tu lze v případě potřeby připojit i přímo k samotnému Treu.

Akumulátor dokáže udržet zařízení v módu kapesního počítače až 10 dnů, v módu mobilního telefonu až 200 hodin v pohotovosti nebo až 150 minut aktivního hlasového hovoru. Dobití akumulátoru na plnou kapacitu trvalo něco málo přes tři hodiny.

Hardwarová výbava

Je potěšitelné, že Handspring postavil tento mobilní telefon na bázi moderního procesoru ARM a opustil tak zastarávající platformu založenou na procesoru DragonBall společnost Motorola. Procesor Trea 600 je taktován na frekvenci 144 MHz a díky němu celé zařízení pracuje svižně. Překreslování aplikací je příjemně rychlé, práce s fotografie i rendering náročnějších webových stránek také nepatří mezi nejpomalejší.

Operační paměti nabízí Treo celých dvaatřicet megabajtů, z nichž pouze dvacet čtyři je dostupných pro uživatele. Jak již bylo zmíněno, paměť lze naštěstí snadno rozšířit prostřednictvím standardních paměťových karet MMC či SD. Operační systém je uložen v přepisovatelné Flash paměti. Zajímáte-li se o přístroje Handspringu podrobně, možná vás tato informace překvapila – společnost Handspring totiž dávala přednost nepřepisovatelným ROM pamětím, jejichž cena je ve srovnání s paměťmi Flash nižší.

Chytrý mobilní telefon Handspring Treo 600 existuje ve dvou verzích. Ty se liší pouze podporovanými mobilními sítěmi – jedna z nich podporuje zámořské CDMA mobilní sítě, druhá mobilní sítě postavené na standardu GSM. V této verzi se jedná o přístroj pracující na frekvencích 850 / 900 / 1800 /1900 Mhz, takže jej kromě evropského kontinentu užijete i v zemi za velkou louží.

O komunikaci s nejbližším okolím se stará infračervený port, USB nebo volitelně i sériový synchronizační kabel. Moderní bezdrátovou technologie Bluetooth Treo 600 bohužel nepodporuje, vystačit si tak budete muset s berličkou v podobě rozšiřující karty SD podporující tuto technologii.

Operační systém a dodávaný software

Operačním systémem použitým v chytrém mobilním telefonu Handspring Treo 600 je PalmOS 5.2.1H kde písmenko H za číselným označením upozorňuje na rozšíření provedená samotným Handspringem. Jedná se o klasickou implementaci tohoto operačního systému bez žádných vedlejších záludností – nesetkáte se zde ani s vylepšeným či nahrazeným rozhraním pro spouštění jednotlivých aplikací (anglicky Launcherem) jako u přístrojů společnosti Sony, ani s dalšími „vychytávkami“ známými z přístrojů firmy Palm.

Oproti standardu bylo pouze přidáno několik málo funkcí do kalendáře a přibyly nové aplikace pro práci s multimediálními zprávami, pro získávání fotografií a základní práci s nimi, e-mailová aplikace i webový prohlížeč, o kterých najdete více informací v samostatných částech této recenze.

S chytrým mobilem Handspring Treo 600 je dodáváno cédéčko se synchronizačním softwarem Palm Desktop ve verzi 4.1. Jeho instalace je rychlá a poměrně intuitivní, zamrzí pouze absence české lokalizace. Po vložení instalačního cédéčka do mechaniky vašeho stolního nebo přenosného počítače si musíte pouze vybrat požadovaný jazyk a po několika málo okamžicích je vše hotovo. Pojďme si teď ale projít instalační proces krok za krokem:



Po vložení instalačního cédéčka a volbě jazyka se instalace spustí automaticky.



V dalším kroku si musíte zvolit způsob synchronizace osobních dat (jde změnit i po instalaci) a vybrat, jakým způsobem máte Treo ke svému počítači připojeno.



Po úspěšném dokončení instalace jse vyzváni ke stisknutí synchronizačního tlačítka na kabelu.



Po provedení předchozího kroku váš počítače detekuje nově připojené zařízení jako Handspring Treo a automaticky nainstaluje potřebné ovladače.



Po úspěšné instalaci již proběhne vaše první synchronizace a pokud neobdržíte žádné chybové hlášení, je vše v pořádku.

Palm Desktop a synchronizace

Pro bezchybnou komunikaci se stolním počítačem a vzájemnou synchronizaci dat či instalaci přídavných aplikací slouží aplikace Palm Desktop. V klidovém stavu je minimalizovaná do malé ikonky ve stavové části hlavního panelu a čeká na stisknutí synchronizačního tlačítka na datovém kabelu.

PalmDesktop dokáže synchronizovat jak s MS Outlookem, tak i s dalšími systémy pro správu času a informací. Pokud však žádný z těchto systémů nemáte na svém počítači nainstalován, dokáže PalmDesktop plně nahradit a může synchronizovat uživatelská data sám se sebou.

Zajímavý – i když nepříliš pohodlný – je způsob zálohy fotografií z digitálního fotoaparátu. Ty totiž nejsou synchronizovány s PalmDesktopem, ale jsou ukládány do samostatné složky na vašem pevném disku. Spíše bychom přivítali možnost správy a archivace fotografií přímo v PalmDesktopu, jako je tomu kupříkladu ve verzi dodávané s kapesním počítačem Palm Zire71.

Datové služby

Smartphone Handspring Treo 600 plně podporuje rychlé datové přenosy s využitím paketové technologie GPRS, a máte-li k tomu důvod, problém mu nečiní ani klasické vytáčené datové hovory CSD. V případě využití GPRS je vám Treo 600 připraveno nabídnout čtyři timesloty pro download dat (stahování) nebo jeden timeslot pro jejich upload (odesílání). Při praktickém testování datových hovorů jsme nenarazili na žádný závažný problém, dokonce nás přístroj překvapil velmi dobrou přenosovou rychlostí i v místech s velmi špatným signálem mobilní sítě.



Jednou ze dvou běžně dodávaných aplikací, která je schopná využít datových přenosů, je e-mailová aplikace Handspring Mail 1.0. Ta dokáže pracovat s poštou uloženou na serverech podporujících protokol POP3, se zabezpečenými IMAP servery si bohužel nerozumí. Pro odesílání odchozí pošty lze využít SMTP serverů, přičemž mailová aplikace dokáže poslat poštu i přes server vyžadující ověření (mezi ně patří např. freemailový Seznam).

Počet účtů elektronické pošty můžete mít definováno hned několik, jejich počet není nijak omezen; obecně se však předpokládá existence maximálně pěti účtů v jednom zařízení. Mezi jednotlivými účty se musíte přepínat, protože aplikace nenabízí sdružené složky pro všechny definované účty současně.



V případě e-mailové aplikace dokázali její tvůrci téměř ukázkově využít velmi nízkého rozlišení displeje. Na obrazovce je zobrazeno vždy maximálně pět e-mailových zpráv, přičemž z každé zprávy je viditelný její odesílatel, předmět a datum odeslání (doručení). Malinká ikonka informuje o skutečnosti, zda daná zpráva obsahuje či neobsahuje přílohu. Po otevření požadované zprávy ji můžete přímo smazat nebo na ni odpovědět prostřednictvím tlačítek ve spodním řádku displeje, popřípadě z rozbalovacího menu zvolit některou z dalších operací (kupříkladu odpovědět všem příjemcům, přeposlat zprávu nebo ji odeslat prostřednictvím infračerveného portu do jiného zařízení).

Při zobrazování emailů jsou podporovány i zprávy využívající formátování HTML, jsou však zobrazeny pouze v textovém tvaru bez zobrazení grafiky. Pro úsporu nákladů za datové hovory lze také omezit, kolik kilobajtů každé zprávy se má maximálně stáhnout – ve velké většině případů totiž na cestách plně postačuje pouze předmět a odesílatel většiny zpráv, z nichž pouze ty skutečně zajímavé či důležité máte možnost si stáhnout celé. Dostáváte-li do své schránky skutečně hodně zpráv, určitě tuto vlastnost dokážete ocenit.

Webový prohlížeč Handspring Blazer (zde ve verzi 3.0) patří doslova k legendám webových browserů na platformě PalmOS. Vždy patřil mezi ty nejrychlejší a své dobré jméno si upevňoval také poměrně povedeným přeuspořádáním i složitých webových stránek tak, aby byly dobře čitelné i na nevelkém displeji těchto kapesních počítačů i chytrých mobilů. Co naplat, že toto přeuspořádání neprováděl sám, ale využíval k tomu firemního proxy serveru.

Ten tuto „špinavou“ práci prováděl za něj a prohlížeč již dostával optimalizovaný kód. Ačkoli se vám tento způsob může zdát podivný (vždyť přece mobilní Opera toto zvládá za běhu bez jakýchkoli prostředníků), jednu nepopiratelnou výhodu přeci jenom měl: – rozdíl v objemu přenesených dat je při porovnání původní stránky a upraveného kódu povětšinou výhodnější právě pro kód upravený. S využitím proxy serveru zkrátka ušetříte.



Webový prohlížeč Blazer je příjemně použitelný nástroj pro prohlížení webových stránek, problém mu však činí stránky s českými diakritickými znaménky, namísto kterých zobrazuje zástupné znaky použité kódovací stránky ISO8859-1. Podpora UNICODE by webovému prohlížeči a potažmo i celému operačnímu systému slušela o poznání více.

K dispozici máte až padesát záložek pro uložení odkazů na nejzajímavější či nejpoužívanější webové stránky. V průběhu našeho intenzivního testování jsme nenarazili na žádnou stránku, kterou by nebylo možné zobrazit nebo které by nebyly čitelné. Problém nebyl ani se stránkami formátovanými pomocí CSS kódů, ani s mobilními stránkami eBanky.



Abychom však jenom nechválili – webový prohlížeč používá pro zobrazování obrázků poměrně chudou barevnou paletu, tudíž fotografie při prohlížení nepůsobí příliš realisticky. Právě u webového prohlížeče se nejvíce projevuje nedotaženost multitaskingu použitého operačního systému. Jste-li totiž z jiných přístrojů zvyklí pracovat v jiné aplikaci, zatímco webový prohlížeč načítá stránku, s Treem budete muset na tento svůj zvyk poměrně rychle zapomenout. I když je stránka načtená a vy pouze odejdete do spouštěče aplikací a vrátíte se zpátky, webový prohlížeč se zinicializuje znovu, již načtenou stránku stáhne a zobrazí znovu. Zapomenout budete muset také na práci ve více oknech – Blazer vám totiž více než jednu pracovní plochu nenabídne.

Telefonování

Telefonování s Treem je poměrně snadné. Telefonní aplikace nabízí kromě úvodní obrazovky (lze ji vylepšit vlastní tapetou) ještě padesát položek pro rychlé vytáčení telefonních čísel, umožňuje také rychlý přístup do telefonního seznamu (ve vnitřní paměti, ne na simkartě mobilního operátora) i do fotoaplikace. Místy až příliš hlasité polyfonní vyzvánění si můžete upravit podle vlastních preferencí.



Telefonní aplikace je velmi dobře provázána s ostatními. V adresáři stačí pouze stisknout hardwarové tlačítko se symbolem telefonu a příslušné číslo začne přístroj ihned vytáčet, stejný postup funguje kdekoli, kde v textu označíte jakékoli telefonní číslo.

Textové zprávy

Pro tvorbu, archivování a příjem textové zprávy slouží aplikace Handspring SMS. Ta umožňuje základní práci s textovými zprávami. Ty jsou umístěny ve složkách a samotný editor příliš mnoho pokročilých funkcí nenabízí. Přestože máte možnost do textové zprávy vložit některého z předpřipravených smajlíků, ty se však na mobilní telefon příjemce přenesou pouze ve svém znakovém zápisu. Ano, hádáte správně – textovková aplikace nepodporuje EMS rozšíření běžných textových zpráv, což je u moderního telefonu rozhodně na pováženou.



Při tvorbě textových zpráv se nemusíte omezovat sto šedesáti znaky běžné textovky, protože delší text bude automaticky rozdělen na příslušný počet obyčejných textovek. O tom, kolikátý znak kolikáté zprávy právě píšete, jste neustále informováni v horním stavovém řádku displeje hned vedle ukazatele síly signálu mobilní sítě. Rozepsanou textovou zprávu je možné také uložit do příslušné složky a dokončit její psaní později.

Při přijetí textové zprávy vás Treo upozorní dialogem zobrazeným přes celou plochu displeje. Ten kromě textu samotné zprávy obsahuje také tlačítka pro rychlé přepnutí do textovkové aplikace nebo pro návrat do aplikace aktuálně používané. Zprávy se přijímají přímo do vnitřní paměti mobilního telefonu a přijaté zprávy nelze exportovat, nebo nahrát na simkartu vašeho mobilního operátora.

Multimediální zprávy

Podpora multimediálních zpráv MMS je jednou z novinek tohoto chytrého mobilního telefonu. Aplikace Handspring MMS vypadá a funguje úplně stejně jako právě popsaná aplikace pro práci s textovými zprávami. Příchozí multimediální zprávy se poslušně řadí do Inboxu a teprve po jejich manuálním označení se Treo připojí k MMS službě a stáhne zprávu přímo do vnitřní paměti. Aplikace pro správu MMS plně podporuje animace i vložený hudební doprovod multimediálních zpráv.



Při našem testování jsme nenarazili na zprávu, kterou by Treo odmítlo stáhnout a zobrazit. Problém se neobjevil ani v případě skutečně velkých a datově objemných fotografií, na kterých si většina běžných mobilních telefonů doslova vyláme zuby.

Velmi dobré je také provázání této aplikace s fotoalbem vlastních fotografií. Jak si můžete prohlédnout v jednom z šotů naší videorecenze, odeslání multimediální zprávy přímo z fotoaplikace je otázkou několika málo okamžiků.

Fotografování

Aplikace Camera má na starosti pořizování samotných fotografií i jejich následnou archivaci. Přestože je poměrně jednoduchá, nabízí všechny důležité vlastnosti, které byste od ní mohli vyžadovat.

Získané fotografie lze ukládat v jednom ze dvou rozlišení (640 x 480 a 160 x 120 obrazových bodů) do uživatelsky editovatelných kategorií. Změnu rozlišení snímané fotografie volíte piktogramem v pravé horní části obrazovky. Můžete nastavit základní název fotografie (ten je pak doplněn pořadovým číslem fotografie) a způsob jejího uložení. Žádné další možnosti nastavení zde však nenajdete – zapomenout tak můžete na možnost nastavení vyvážení bílé barvy, zapnutí nočního režimu či (alespoň) elektronický zoom.



V levém horním rohu můžete najít dvě ikonky, které slouží k přepínání mezi režimem fotografování a prohlížečem vytvořených fotografií. Ten je poměrně jednoduchý a zaznamenané fotografie umožňuje pouze odeslat na jiné zařízení prostřednictvím infračerveného portu, e-mailu či MMS zprávy, nebo lze větší fotografii konvertovat na malou. Tím jsou schopnosti prohlížeče vyčerpány.

Kvalita fotografií je dostatečná pro mobilní použití, pro prohlížení na kvalitních displejích stolních či přenosných počítačů se však příliš nehodí. Stejně jako všechny digitální fotoaparáty bez blesku má i tento problémy s kvalitou fotografií pořizovaných za horších světelných podmínek, typicky uvnitř místnosti. Ostatně, z více než dvaceti testovacích fotografií si můžete představu o kvalitě fotografií udělat sami.



Snímky krajiny za běžných denních světelných podmínek vycházejí poměrně slušně; i obrazovku stolního počítače (zde stolní LCD) lze v případě nutnosti zachovat.



Fotografie v místnosti s jedním silným zdrojem světla (zde osvětlení akvária) elektroniku tohoto foťáčku (stejně jako všech ostatních) dokonale zmatou; při fotografování na vzdálenost přibližně třiceti centimetrů jsou fotografované objekty poměrně neostré.



Fotografování venku však Treu600 vyloženě svědčí.



Zatímco obrázek ulice zvládlo Treo 600 velmi dobře, na fotografii kočárku se však příliš nevyznamenalo (přepálené oblasti).



U fotografií v místnosti se projevuje viditelný šum, který se zvětšuje se stoupající vzdáleností fotografovaného objektu od zdroje světla (zde okno).



Stejně jako u všech digitálních fotoaparátů nevybavených bleskem zapomeňte na uspokojivé vyfotografování rychle se pohybujících objektů - a nezáleží na tom, zda se jedná o neposedné dítě, hravého pejska či rychlý automobil.

A nyní již bez komentářů několik fotografií v menším možném rozlišení (160 x 120 obrazových bodů):

Finální shrnutí

Chytrý mobilní telefon Handspring Treo 600 je velmi zajímavý přístroj, jehož jedinými vadami na kráse je nízké rozlišení jinak kvalitního displeje a poměrně vysoká cena – 22 900 korun bez daně z přidané hodnoty možná některé z potencionálních zákazníků dokáže odradit. Přesto však má Treo 600 velkou šanci si svou skupinu příznivců najít a jim pak bude dobře sloužit. Řešením by bylo zahrnout tento přístroj do dotované nabídky některým z českých mobilních operátorů – v takovém případě by se cena mohla pohybovat na velmi příjemné úrovni. Handspring Treo600 bude na trhu k dispozici až po novém roce.