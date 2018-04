Středa na CeBITu: Nikdo nezahálí, Nokia nemá své místo zadarmo

Pondělí se odehrávalo ve znamení tiskových konferencí společností Nokia a Siemens. V úterý jsme vydali články o světové premiéře nového Alcatelu, Panasonicu a Sagemu. Alcatel představil model OT 715, který má všem pochybovačům dokázat, že tato společnost umí vyrábět i mobilní telefony špičkových parametrů. Jeho hmotnost je 88 gramů a pohotovostní doba je 6,5 hodiny hovoru nebo 260 hodin v pohotovostním režimu. Barevný displej sice Alcatel OT 715 nenabízí, ale přehlédnout jej při výběru nového aparátu by byla škoda.

Po jisté odmlce také Panasonic ukázal nové přístroje. Nebyl skrblík a tak světlo CeBITu spatřily hned dva modely – GD67 a GD 87. Ten první, jak jeho nižší číslo napovídá patří mezi mobily za méně peněz, ten druhý je pro manažery. Obě novinky však mají co nabídnout. Zatím málokterý low-end nabízí barevný displej a rozšířené zprávy EMS.

Dražší GD 87 poskytuje podporu MMS, GPRS, barevný displej je u něj samozřejmostí. Má také e-mail klient, WAP verze 2.0 a infraport.

Vše nasvědčuje tomu, že ani Sagem CeBIT nepodcenil.Ve snaze zlepšit své notně pošramocené renomé přišel se solidním mobilem manažerské kategorie. Nový model se jmenuje Sagem my X-5 a majitelům poskytne GPRS i EMS. Má infraport a na trhu by se měl objevit nejpozději za tři měsíce.

Pokud kliknete na následující odkazy, můžete si o jednotlivých telefonech přečíst podrobnější informace a podívat se na to, jak vypadají.

Během úterý jsme vám přinesli z CeBITu tyto články:

