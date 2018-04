StreamLync - velmi snadná instalace PalmOS aplikací

Svět PalmOS software se s rostoucími prodeji handheldů otevírá stále většímu množství uživatelů, kteří se zpočátku potýkají s mnoha začátečnickými problémy, mimo jiné i se správnou instalací vlastních aplikací.

Už samotné rozzipování je pro leckoho otravnou záležitostí, navíc byste si měli pamatovat, kam jste vlastně zip rozbalili. Samotná instalace je někdy jednoduchá (jeden PRC soubor), leckdy ovšem po rozbalení instalačního souboru čeká uživatele několik PRC a PDB souborů s různými verzemi pro různá rozlišení, typy displejů, typy zařízení a PalmOS, s knihovnami, moduly k běhu použitého vývojového prostředí, ukázkami databázemi apod. Nezbývá než hledat nějaký Read.Me a začít se prokousávat manuálem. Dalším problémem je množství stažených aplikací, jejich mnohdy nelogické názvy a pozdější pracné hledání stažené aplikace mezi zipy a exe soubory v archivech. I zde vám StreamLync může pomoci.

Instalace a konfigurace

K používání StreamLync si musíte stáhnout desktopovou aplikaci StreamLync 1.0, která je šířena jako freeware. Download má 5,5 MB, takže buďte trpěliví.

Po stažení programu provedete instalaci programu: vyberete cílový adresář a necháte program do něj nainstalovat. Pak proveďte konfiguraci aplikace: spusťte ze Start menu StreamLync a vyplňte konfigurační okno, zde můžete nechat nastavené hodnoty, vybrat uživatele a instalace i konfigurace jsou hotové. Změnit cílový adresář rozbalovaných aplikací můžete v okně "Directory to unpack arechives to:"

Používání programu

Jednoduše kliknete na soubor ve formátu StreamLync (což je na PalmGearu ikonka ) a vyberete z menu Otevřít. StreamLync se již postará o celý zbytek instalace - to znamená, že stáhne soubor v PGZ formátu, rozbalí jej do vámi určeného adresáře, aktivuje instalátor a překopíruje do instalačního adresáře relevantní PalmOS soubory (tedy soubory s koncovkou PRC, PDB, SCP, PQA a PNC). Jedinou výjimkou jsou soubory v adresáři s názvem DeviceSpecific, pokud je StreamLync nalezne, zobrazí varovné hlášení. Zde mohou vývojáři přikládat verze pro specifická zařízení atd.

Na uživateli zbývá už jen zmáčknutí HotSync tlačítka, kterým provede instalaci souborů. StreamLync otevře zároveň Průzkumníka v adresáři instalace příslušné aplikace (pokud jste tuto volbu zaškrtli v konfiguraci). Pak si můžete třeba přečíst manuál a podobně.

Závěr

Začátečníky takováto aplikace jistě potěší - pro tuto cílovou skupinu bude zřejmě znamenat největší přínos. Pokud často instalujete a nepožíváte třeba TotalCommander (soubory tudíž extrahujete do externího adresáře), může se vám StreamLync hodit, i když jste pokročilejší uživatel.