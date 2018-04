Strategic Commander - PalmOS strategie

Musím se přiznat, že hry, ve kterých se nevyskytuje strategie a motorová pila, hraju docela nerad. Motorová pila na Palmech není dosud implementována a musím vzít za vděk domácím PC s Doomem. Strategií najdete na Palmech několik. Osobně jsem si nejvíce oblíbil právě Strategic Commander, i když například SimCity nevypadá (na barevném displeji) nejhůř.

Tak a jak říkaj Vostraváci: "Vo co de?"

Strategic Commander je hra založená na klasickém principu: Na začátku máte málo a jde o to mít hodně. Ba co víc - vyhráváte teprve v okamžiku, až máte všechno.

Na rozcvičenou dostanete planetu ve vesmíru a drobné na začátek. Musíte si vybudovat továrny, které produkují vesmírné lodě (pro obranu, ale raději pro útok), a časem také výzkumné laboratoře (abyste zlepšili svoji konkurenceschopnost).

V registrované verzi hry můžete hrát až proti 7 soupeřům (živé soupeře může nahradit i Palm), vybrat si ze 4 velikostí vesmírů a navolit si 3 stupně obtížnosti. Asi nejobtížnější kombinace je nejmenší vesmír, 7 počítačových soupeřů a přirozeně nejvyšší obtížnost. V této variantě vás v každém kole atakuje minimálně jeden soupeř a vyhrát hru není vůbec jednoduché - osobně jsem pyšný na 70% úspěšnost. Abyste vyhráli, potřebujete nutně několik základních vlastností: zuřivost nakopnutého pitbulla, strategické myšlení Arnolda Rimmera a lstivost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Na prvním obrázku vidíte detail mé domovské planety - mám už vybudovaných 7 továren na lodě, planetu chrání 5 lodí a výrobu mám nastavenou tak, aby vyráběla další lodě a žádné peníze. Na každou planetu se nevejde stejné množství továren a laboratoří - v mém případě je maximum 7; jsou planety s kapacitou jen jedné jednotky, naopak některé jich pojmou i více než dvacet. A aby to nebylo tak jednoduché - planety se také dělí na třídy od A do P. Nejvyšší produkční schopnost mají planety třídy A, naopak vyrábět lodě na planetách třídy G a níže je skoro nesmysl. Naopak vědcům je jedno, kam je strčíte. Je vidět, že autoři čerpali ze života... Čím jste dál ve vývoji, tím létají lodě během jednoho kola dál a tím jsou bojeschopnější. Určitě se tedy nevyplatí podceňovat investice do pokroku. Tím jsem tedy položil základ vaší strategie a můžeme se vrátit k mé ukázkové hře. V této hře mám planetu třídy "D". Z každé továrny na této planetě během jednoho kola tedy dostanu 0.81 lodě nebo 40.62 "peněz". Pro informaci - novou továrnu postavíte za 200 a laboratoř za 250 peněz.

Obrazovka má čtyři základní pohledy - mapu, report o posledním kole, přehled o stavu výzkumu a detail zvolené planety. Tlačítkem End ukončíte kolo a čekáte na tahy soupeřů.

Lodě na jinou planetu přesunete jednoduchým tažením perem a zadáním počtu přesunutých lodí. Na dalším obrázku vidíte vesmír v počátečním stadiu - povedlo se mi obsadit první planetu a na další jsem zaútočil. Je ale vidět, že práce kvapná, nic moc platná - zaútočil na mě hráč Pašek (pojmenoval jsem si protihráče podle kolegů v kanceláři, utužuji tím kolegiální vztahy a hlavně se mi soupeři nepletou) a planetu obsadil. Nedal jsem si to líbit a milého Paška jsem zlikvidoval - to je první postupný krok ke konečnému vítězství. Čímž zdravím Jirku Paška v hlavní roli. Stát se může i opak - lebkoun v případě prohry je skutečně nepříjemný...

Na závěr bych rád zhodnotil hru. V žádném případě nezačnete od začátku vyhrávat. Hra je skutečně náročná na taktiku a počítač dokáže nasimulovat docela chytré soupeře. Kupte si plnou verzi hry - demoverze s omezením na nejmenší vesmír a jen jednoho soupeře vás spíše znechutí. Hru si užijete na rychlejších Palmech - na řadě III budete muset asi přetaktovat. I tato hra má své nevýhody - například bitva mezi dvěma armádami, z nichž každá má více jak 100 lodí, může být pěkně zdlouhavá. Ano, můžete bitvu přeskočit, ale pak se nedozvíte (v případě prohry), kolik lodí soupeři zbylo. Jako čtenář Statistické ročenky bych si dovedl představit také lepší statistiky.

Abych kvality hry shrnul jednou větou - i když nemůžete řezat alieny motorovou pilou, tak se u této hry budete dostatečně dlouho bavit.

Název: Strategic Commander

Výrobce: ZindaWare

WWW: www.zindaware.com

Cena: 14,95 USD