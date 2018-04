Strategic Assault - strategie, o které se mluví

Historii opravdických real-time strategií začal psát před více než dvěma lety boj o planetu Arrakis ve hře Dune II na Amigách blahé paměti. Od té doby hry tohoto typu zaplavily herní trh a staly se samostatnou herní kategorií.

A o co vlastně v real-time strategiích (dále jen "RTS") jde? Vaším úkolem je většinou dobýt nějaké nepřátelské území, základnu (popřípadě plnit jinou misi, jako je osvobození zajatců, likvidace výsadku apod.). Vaše i nepřátelské jednotky se pohybují v reálném čase (ano, čas je v těchto hrách velmi významným faktorem). Můžete si vyvíjet, nakupovat a stavět nové, často až po nákupu nějaké továrny. K tomu všemu potřebujete prachy (kredity) - ty získáváte většinou těžbou nějaké vzácné suroviny, či obsazením určitých základen. Hra se hraje na jednotlivá kola (bitvy) a ta jsou stále složitější a náročnější, ty poslední takřka nesplnitelná...

Ale zpět k Strategic Assult (budu dále označovat jako "SA"). Jejím výrobcem je XenGames a je určena pro počítače PocketPC

StrategicAssault - popis hry

Hra ctí žánr v několika parametrech. Je to RTS se vším všudy - na kola/mise, máte mobilní jednotky i budovy, vše můžete stavět po získání kreditů, které získáte obsazováním tzv. strategických budov (ty získáte tak, že k nim dojedete). Čím víc budov vlastníte, tím rychleji se kredity sypou a tím víc jednotek/budov můžete stavět.

Na začátku mise jste seznámeni se strategickou situací - na snímku špionážní družic vidíte rozmístění vašich základen a základen nepřítele, rovněž ale i umístění strategických budov. Cílem mise je většinou zničení nepřátelské základny.

Je jasné, že nepřítel se snaží vámi dobyté strategické základny obsadit sám (zbarví se pak jeho barvou a "vyrábí" kredity pro něj). Je proto důležité každou dobytou strategickou základnu bránit nějakou jednotkou /její síla závisí na síle soupeře a počtu jeho vlastních jednotek). Na rozdíl od většiny strategií tohoto typu totiž nemá SA prvek "mlhy", či omezené viditelnosti - zde vidíte vše, co se v celém bitevním poli děje, včetně stavu jednotek a jejich počtu v nepřátelské základně. Nedivte se tomu, neřešte to, nekritizujte autora - uživejte to! Častá kontrola pohybu nepřátelských kolon a stavu jeho obranných armád patří k nezbytným úkonům pro úspěšné zvládnutí mise.

Strategic Assault - ovládání a obrazovky

SA se nejlépe ovládá kombinací stylusu a levé ruky na joysticku. Dá se hrát i jednoručně (stylusem), to je ale "méně ohrabané". Vzhledem k tomu, že se obtížnost stále zvyšuje a rychlost je velmi určujícím parametrem hry, vás při hře pouze stylusem v pokročilejších misích čeká potupná porážka...

V dolní liště jsou čtyři přepínací tlačítka:

RADAR - zobrazí vlevo malou mapku hracího pole a kliknutím do ní se sem můžete rychle přemístit hlavním oknem. Zobrazení je velmi dobré pro získání přehledu o pohybu nepřátelských vojsk

GROUP - v pokročilejších fázích budete muset svoje síly rozdělit (bránit detašované strategické základny, provádět obchvatné manévry apod.). Zde si můžete nadefinovat až čtyři skupiny jednotek.

BUILD - zde můžete stavět budovy i jednotky. Mezi nimi se přepínáte směrovými šipkami.

INFO - informace o vybrané jednotce/budově.

Jednotky a budovy...

Každá jednotka má nad sebou nezbytný a osvědčený proužek se svým poškozením. Začíná na dlouhé zelené, postupně se zkracuje, pak jde do červené a zakrátko je jednotka zničena. Ve hře je poměrně malý počet jednotek i budov, tím víc je však nutné se s nimi dobře seznámit - každá má totiž svoje specifika - výhody a nevýhody!

Jeep - nejrychlejší jednotka - vynikající k rychlému obsazování budov. Není však takřka pancéřovaná a velmi rychle je po ní. Je navíc velmi slabě vyzbrojená.

APC - je podobná Jeepu, je ale trošku odolnější.

Hovercraft - lehká námořní jednotka. Je slabě vyzbrojená a pancéřovaná, je ale rychlá a může se pohybovat po souši i po vodě. Je dobrá na obsazování SA třeba na ostrovech apod.

Light Tank - malý tančík - těžké jednotky soupeře s ním příliš nepotrápíte, ale je rychlý (jednotka těchto tanků může třeba rychle dobýt chybě bráněnou SA nepřítele)

Všechny tyto jednotky můžete vyrobit v lehké továrně (Light Factory). Kromě ní si můžete postavit ještě těžkou továrnu (Heavy Factory) a námořní dok (Marine Factory). V nich můžete vyrábět tyto jednotky:

Battle Tank - střední tank s vyváženým poměrem ceny, rychlosti, pancíře a výzbroje. Jednotka těchto tanků je velmi dobrým argumentem při finálním obsazování nepřátelské základny...

Heavy Tank - nejtěžší a nejdražší tank ve hře - je velmi dobře chráněn, je ale velmi pomalý. Je velmi dobrý při obranných bojích, či jako předsunutá ochrana MLRS (viz dále).

MLRS - raketomet. Má dlouhý dostřel a smrtící účinek. Je ale velmi zranitelný a při nasazení v boji je nezbytné jej dobře chránit pancéřovanými jednotkami!

Helicopter - vrtulníky jsou velmi rychlé a mocné - malá jednotka vrtulníků vyřídí velmi rychle každou nepřátelskou budovu. Jsou však slabě chráněné proti těžkým tankům - nenasazujte je do míst s koncentrovaným výskytem těžkých jednotek soupeře...

Gunboat - dělový člun je rozhodující námořní jednotka, umí ale vyřídit i jednotky na souši.

K dokreslení je třeba ještě zmínit nezbytnou budovu Construction Yard - to je centrum vaší(nepřátelské základny, umožňuje stavět další budovy. Pak již zmíněné Strategic Building, které vám dodávají zdroje. Můžete stavět i obranné zdi (Walls) a obranné věže (Plasma Tower) - ty střílejí velmi účinné rakety na dlouhou vzdálenost a pamatujte na to zejména při dobývání nepřátelské základny.

Pár postřehů ke hře

Čas je smrtící nepřítel...

... zejména pro vás, ale naučíte-li se jej využívat, tak pro vaše nepřátele! SA totiž patří k těm typům RTS, kde jde doslova o první vteřiny. Musíte rychle vyrazit obsadit všechny dostupné strategické základny, na nějaké rozkoukávání se po bitevním poli není vůbec čas (nota bene nemůžete ovlivnit ani rychlost hry). Důležité je dobré studium mapky bitevního pole od vaší špionážní družice na začátku mise, v některých kolech se ale nevyhnete tomu, že první pokus prostě věnujete obhlídce terénu a pak teprve si kolo zahrajete "naostro".

Jednotky - málo typů, ale velmi vyhraněné...

Ano, druhů jednotek není mnoho, ale velmi se od sebe liší a využívání jejich schopností patří k nezbytným podmínkám úspěšné hry zejména v pokročilejších úrovních. Špatně připravený útok může smést vaši početnou jednotku lehkých tančíků dvěma obrannými věžemi z povrchu planety, šikovně umístěný a chráněný MLRS nadělá v nepřátelských uskupeních opravdickou paseku apod..

Co bych hře vytknul?

Inu - co na tomto světě je dokonalé? Ani Strategic Assault se pár pochybením nevyhnul, nejsou však fatální pro hru jako takovou. Nejde upravovat rychlost hry. Několik chybiček je na ovládacím designu - třeba při stavbě budov se musíte poměrně přesně trefit do místa stavby. Zvuky a hudba taky nejsou úplně dokonalé. Misí je poměrně málo (15).

Všechny tyto chybičky ale nemohou zastínit jeden neoddiskutovatelný fakt - Strategic Assault je skvělá hra. Je velmi rychlá a přímočará, má spád a nudit se u ní nebudete. Milovnici Command & Conquer se zde budou cítit jako doma. To vše v kombinaci s velmi dobrou cenou i připravovanými dalšími úrovněmi hry, dělají ze hry opravdu nepominutelný a brilantní kousek PocketPC software!