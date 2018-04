Strašidelný mobil vypadá jako panenka s imitací lidské kůže

Zatím existuje pouze prototyp bez klávesnice a displeje, tyto nezbytnosti se ale v přístroji objeví co nevidět. Oproti náročnosti výroby povrchu, který by měl reagovat na teplo a chlad podobně, jako lidská kůže, už to zřejmě bude maličkost.

Obojí by mělo být co nejméně nápadné, aby nebyl rušen ojedinělý design "člověčího" telefonu. Je dokonce možné, že místo klávesnice by přístroj pouze reagoval na hlasové příkazy. Prototyp je o trochu větší než dlaň a reproduktor má nainstalovaný v hlavě. Když je telefon v provozu, dioda v hrudi panáčka svítí modře. Červené světlo signalizuje pohotovostní režim.

Telefon ve tvaru člověka

Projekt prezentoval vědec Takashi Minato z organizace Telecommunications Research Institute International ve spolupráci s univerzitou v Ósace a mobilním operátorem NTT DoCoMo.

Tvůrci doufají, že do pěti let vstoupí přístroj na trh vybaven vším potřebným pro základní telefonování.

Vynálezce panenku označuje za "revoluční telekomunikační médium".