Stožáry pro UMTS přitahují blesky

Vysoké stožáry pro mobilní sítě 3G ve zvýšené míře přitahují blesky a ve Švédsku jsou tím nebezpečné také pro osobní počítače a jinou domácí elektroniku v bezprostředním okolí. Ve stockholmském deníku Dagens Nyheter to tvrdí profesor Vernon Cooray, který se na univerzitě v Uppsale věnuje výzkumu blesků.

"Provozovatelé mobilních sítí si musí být vědomi toho, že vysoké stožáry jsou pro okolní domy nebezpečné. Je-li to možné, neměly by stožáry budovat v hustě zabydlených oblastech," uvedl Cooray. Jestliže jsou stožáry deset až 20 metrů vysoké, přitahují podle Cooraye jen blesky, které by i jinak udeřily do předmětů v okolí. Jde-li ovšem o stožáry s výškou 50 metrů a více, ty díky své aktivitě dokonce spoluvytvářejí nové blesky, jež by jinak nevznikly. Uvedený jev je prý mezi výzkumníky znám a využívá se ke studiu blesků.

Všechny nové blesky přitom nemusí uhodit jen do stožáru samého, ale i do okolních bodů. Jeden a týž blesk může mít přitom efekt v několika místech ležících i pár kilometrů od sebe. Blesky zasahující vysoké stožáry jsou navíc nebezpečnější než blesky, které obvykle uhodí do země. Radiové vlny a napětí, vytvořené bleskem na stožáru antény, jsou silnější než v případě blesku v zemi. Radiové vlny a napětí mohou pronikat do domů a vypínat elektronická zařízení.

Cooray, který v průběhu právě končícího léta zaznamenal řadu dotazů a upozornění od Švédů bydlících v okolí stožárů 3G, se však ještě nikdy nesetkal s tím, že by takto škodlivý blesk zranil člověka. "Stožáry se teprve staví, takže vše s nimi spojené je velmi nové. Naříkajících je už ale vcelku dost," poznamenal k tomu fyzik.

Největším problémem je podle Cooraye skutečnost, že antény jsou ve Švédsku napojeny na stejnou elektrickou síť jako domy v okolí. Tím okolí po zásahu stožáru bleskem utrpí více škod. "V USA je to již známo a podle tamních požadavků mají mít elektrické podniky pro antény separátní systémy," dodal. Také ve Švédsku by podle něj měly existovat oddělené

elektrické systémy pro antény mobilních telefonních sítí a pro okolí. Ti, kdo v okolí vysokých stožárů bydlí, by navíc měli více

myslet na ochranná zařízení a během bouřek s blesky by raději neměli vycházet ven.