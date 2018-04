Stowaway pro iPaqy a Clie - Fax do kapsy - a další aktuality

PalmOS 6 ještě letos, spolupráce s RIM

Podle PalmSource bude další verze operačního systému PalmOS 6 hotova ještě v letošním roce. Zaměří se na oblasti, ke OS5 zůstal ještě na půli cesty - tedy na multimédia, bezpečnost a bezdrátovou komunikaci. Plné nasazení OS6 do nových handheldů se ale očekává až v polovině roku 2004.

PalmSource se rovněž podařilo uzavřít dohodu s Research in Motion o přenesení komunikačních řešení RIM BlackBerry na PalmOS.

MarkSpace Fax 2.0 - fax do kapsy

V nové verzi faxového programu pro PalmOS handheldy je asi největší novinkou, že můžete faxy nejen posílat, nýbrž nyní i přijímat! Novinek je ale daleko víc, prostě opravdický fax do kapsy....

Program firmy Mark/Space pořídíte za 29,95 USD.

Elektronický papír na obzoru?

Zdá se, že projekty elektronických novin, knih a mobilní technologie vůbec mohou již vrzy dostat nové impulzy a "argumenty" ke svému dalšímu rozmachu.

Možná že stávající PDA by mohly být jen prvním krokem k opravdickým elektronickým kancelářím, kde budeme mít "černé na bílém" vše podstatné na kousku "papíru".... Fotku jsme převzali z MSBNC News.

PalmSource udělil ceny za nejlepší PalmOS programy

Na semináři PalmSource tento týden v San Mateu byly uděleny ceny PalmSource za rok 2003 několika PalmOS aplikacím. Oceněny byly inovativnost a originalita řešení. Jsou mezi oceněnými programy i vaši oblíbenci?

V kategorii produktivity a jako nejlepší aplikace vůbec byl oceněn emailový program SnapperMail . My jsme vás o něm několikrát informovali - je to produkt, který přinesl do této kategorie nebývalou podporu příloh a vyřešil tak letitý problém nejednoho PalmOS uživatele.

V kategorii firemních řešení cenu získal Mobilefile od Cutting Edge Software, který zabezpečuje PalmOS uživatelům dálkový přístup k souborům. Kategorie zábavy a her má jednoho vítěze - NoviiRemote , což je dálkový ovladač. Konečně kategorie studentských aplikací má jednoho oceněho - hru Wind Warrior Andrewa Stouta.

Klávesnice Stowaway pro iPAQy a Clié

Dohoda firem Fellowes a Think Outside by měla velmi brzy vést k distribuci klávesnic Stowaway pro PDA firem HP a Sony. Za cenu 99 USD se ještě v květnu začnou prodávat varianty pro HP iPAQy H3800, H3900 a H5400, rovněž pro Clié NX, NR, SL, SJ a T.