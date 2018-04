Stowaway BlueTooth klávesnice

S uvedením bezdrátové klávesnice na trh (na stránkách firmy Think Outside - http://www.thinkoutside.com/products/stowaway-bt.html) se objevily i přesné technické specifikace. Klávesnice má ve složeném stavu rozměry 139 x 99 x 13 mm, což není mnoho a ocení to jistě každý uživatel. Po rozložení (klávesnice se skládá na půl) má celkové rozměry 251 x 148 x 13 mm. Tloušťka naznačuje, že hmotnost klávesnice nebude nijak drastická. Ano, pěkných 160 gramů.

Jednotlivá tlačítka klávesnice mají rozměr 18 x 18 mm a zdvih 3mm. To odpovídá klávesnicím v pohodlném notebooku. O ergonomii a pohodlné ovládání je tedy postaráno. Klávesnice je napájena dvěmi mikrotužkovými bateriemi typu AAA.

Kompatibilita klávesnice s ostatními zařízeními:

Pocket PC zařízení s integrovaným Bluetooth:

iPAQ 1940, 1945, 2210, 2215, 4150, 4155, 4350 a série 4355



Dell Axim X3 ; ASUS MyPal A620 .



Všechny Pocket PC 2002 nebo Windows Mobile 2003 zařízení s BlueTooth kartou v SD, nebo CF slotu

Smart Phones

Microsoft Windows Mobile 2003 nebo Symbian O2 XDA , XDAII , MDAII zařízení, např.



Nokia série 60 (3600, 3620, 3650, 3660, 6600, 7600, 7610, 7700)



Siemens SX56 , SX1



NEC E616



Sony Ericsson P800 a P900



Panasonic X70 , Qtek 1010 a 2020



Motorola A835 , A935 , A1000 , Mpx



Sendo X (potřebuje ovladač pro Socket Bluetooth SD kartu)

Počítače

WinXP nebo Mac OS X s BlueTooth výbavou. Většina tablet, notebook nebo desktop počítačů Běžících nas BlueTooth výbavou.

Bohužel v nabídce jsem neobjevilzařízení.

Cena klávesnice byla stanovena na 149,99 USD. Zájemci o psaní v češtině si budou muset asi ještě chvíli počkat na lokalizaci. Stowaway Bluetooth Wireless Keyboard patří hned po infra (IrDA) klávesnici k další z bezdrátových klávesnic. Dosah BlueTooth jsem se nikde nedozvěděl, ale jistě každý usoudí, že pokud píše chtěl by na displeji vidět co vlastně píše. Takže dosah 10 metrů, sice bude papírově pěkný, ale ve skutečnosti bude na nic. Díky tomu, že klávesnice je horká novinka, nebyla k dispozici ani informace o tom, jak dlouhou má vydrž na baterie. Předpokládám, že hodnota bude velice blízká infra verzi.

Budeme se těšit až se skládací Bluetooth klávesnička objeví i na našem trhu. Bude také zajímavé jakou cenu zvolí distributoři u nás.

Následují fotky převzaté ze serveru gadgetaddict.com: