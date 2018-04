Stovky tisíc anglických slov vždy při sobě: LingvoSoft Dictionary 2008:

Situací, kdy se česko-anglický slovník náramně hodí, dokáže život namíchat nespočet. Objemnou bichli, která by spolkla alespoň deset tisíc hesel ale u sebe přece jen nevláčí každý. Majitele kapesního počítače s mobilními Windows byste však bez jeho kapesního společníka nachytali jen málokdy. A mít u sebe Pocket PC může znamenat také disponovat slovníkem s desítkami tisíc výrazů. To ale pouze v případě, že v něm máte nainstalovaný nový Lingvosoft dictionary. Ne, že by jiný slovník na Windows Mobile neexistoval, ale recenzovaný produkt právě vyšel v nové verzi a proto se s vámi rádi podělíme o naše zkušenosti z jeho používání.

Necelých sedm megabajtů, právě tolik vás bude stát instalace slovníku do vašeho Pocket PC (včetně české softwarové klávesnice). Po instalaci je nutné provést měkký reset a pak se již můžete bez obav vrhnout ke studování anglických slov.

Obrazovka je rozdělena na dvě hlavní okna a panel k zadávání slov. Spodní lišta pak slouží k udělování základních pokynů (otočit směr, kopírovat – vložit, přečíst).





K zadávání slov můžete využít libovolného způsobu, kterým váš komunikátor oplývá. Výhodou je, že během zadávání jednotlivých písmen se slova automaticky filtrují, což u takových programů není pravidlem.

U každého slova je samozřejmě uveden fonetický tvar, překlad je pak uveden ve spodním okně. Velké písmeno u překladu signalizuje slovní druh vybraného termínu (V- verbs (sloveso), N – nouns (podstatné jméno), apod.). Pokud se vybrané slovo vyskytuje v některé frázi, program vám ji nabídne (je ale nutné zvlášť zakoupit Phrasebook).



Pouhý textový překlad vám poskytne i obyčejný papírový slovník, co však ale takový typ slovníku umět nemůže, je čtený překlad. Poslechnout si, jak se ono, na pohled krkolomné slůvko, správně čte, je velmi užitečné a často se tak lze vyhnout společenskému faux pas.

Tímto ještě možnosti aplikace nekončí, i když čtený překlad je bezpochyby jeho největším trumfem. Zajímavá je třeba funkce hledání synonyma k danému výrazu. Do uživatelského slovníku lze vkládat nová slova s příslušným komentářem, což je jedna z nejdůležitějších novinek oproti starší verzi.

V možnostech nastavení nechybí volba fontu a jeho velikost. Personalizovat se dá také vzhled aplikace – na výběr jsou tři barevná témata. Dále lze předefinovat pozici hlavních panelů nebo jazyk prostředí (čeština mezi nimi bohužel chybí).

Lingvosoft Dictionary v kostce:

400 000 slov (přes milion výrazů)

Snadné a rychlé přepínaní směru

Hledání synonym

Možnost vkládání nových slov

Virtuální klávesnice s diakritikou

Historie posledních hledaných slov

Přehledný a jednoduchý interface

Možnosti personaliace

Integrace do Pocket Office a Internet Explorer

Systémové požadavky:

OS: WM 2003 (SE), Windows Mobile 5.0 nebo 6

Podpora QVGA i VGA rozlišení a režimu landscape

7 MB datového prostoru (funguje i z paměťové karty)

Lingvosoft 2008 může být velmi užitečným pomocníkem, který prozradí nejen význam daného slůvka, ale poradí také s jeho správnou interpretací. Pokud tedy často pracujete s anglickými texty, může pro vás být recenzovaný produkt dobrým rádcem. Vadou na kráse může být jeho pořizovací cena, která činí 1790 Kč. Ta ale není přemrštěná, naopak plně srovnatelná s konkurenčními produkty.

Zakoupit můžete zde