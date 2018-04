Stovky her na novém GB emulátoru a Mazeira pro vaše mozkové závity (Hry do kapsy 118)

, aktualizováno 1. ledna 0001

Týden uplynul jako voda a nás teď čekají dva pohodové volné dny. My vám přinášíme souhrn novinek a updatů her pro PDA, které si můžete nejen v těchto dnech zahrát. No a samozřejmě na vás čeká rubrika Klasika a nejstahovanější gamesky pro Symbian OS.