Storage Tools - mocný pomocník pro práci s paměťovými kartami

Patřím mezi majitele těch modelů iPAQů, které ještě nebyly standardně vybaveny žádným slotem na paměťové karty a pro jejichž použití je nutno dokoupit tzv. "jacket" (česky "kabátek"). Přiznám se, že jsem tento jacket nekupoval souběžně s iPAQem, dokoupil jsem si jej až o pár týdnů později, kdy mi již pomalu, ale jistě začínalo docházet, že s vestavěnou pamětí rozhodně nevystačím. Paměťová karta vám přináší větší možnosti (můžete s sebou nosit více dokumentů, hudbu, či přijímat e-maily s větší přílohou atd.), aby však fungovala bezproblémově, měli byste jí - stejně jako například disku vašeho PC - alespoň jednou za čas věnovat trochu péče. Jak však tuto péči kartě poskytnout? Vždyť Windows CE žádné nástroje pro péči o kartu (až na formátování karty, které však provádí systém sám po vložení nové karty a uživatel do tohoto děje nemůže zasahovat) nenabízí?! Stejně jako ve většině případů, i zde si budeme muset vypomoci aplikací od třetí společnosti.

Storage Tools je dílem společnosti Softwinter, autora známé aplikace pro šifrování dat Sentry 2020. Jak již název napovídá, jedná se v případě Storage Tools o aplikaci pro správu paměťové karty. Svými vlastnostmi a funkcemi se podobá aplikaci Flash Format, o které jste se na našem serveru již mohli dočíst v krátké recenzi pana Němce. Storage Tools sice nenabízí tak pěkné grafické rozhraní, funkčně je však tato aplikace téměř shodná s Flash Format. Proč téměř? Obě aplikace se totiž v jistém slova smyslu doplňují. Některé funkce a vlastnosti nabízí pouze Storage Tools, jiné zase jen Flash Format. Flash Format nabízí větší množství podporovaných médií, mezi něž patří například Memory Stick či Smart Media, na druhou stranu neumí na rozdíl od Storage Tools provést defragmentaci paměťové karty.

Nyní se ale již pojďme věnovat aplikaci Storage Tools. Po spuštění vás aplikace přivítá střídmým vzezřením svého hlavního okna, které obsahuje čtyři záložky, tvořící přístup k hlavním funkcím aplikace. První záložka s názvem "Properties" (vlastnosti) vám poskytne souhrn informací o paměťové kartě. Nejprve musíte požadovanou paměťovou kartu vybrat ze seznamu v horní části okna. Naleznete zde přehledné informace o kapacitě paměťové karty, volném místě na této kartě, typu systému souborů, velikosti sektoru, velikosti clusteru, či zda je tabulka FAT zálohována (nutno zvolit před formátováním paměťové karty - viz dále). Druhá záložka oplývá všeříkajícím popisem "Format". Ano, tato záložka obsahuje volby pro formátování karty. Uživatelům neznalým problematiky doporučuji, aby se z bezpečnostních důvodů se svou tužkou zdaleka vyhnuli tlačítku "Format", a v případě že tak učiní, v zájmu bezpečnosti svých dat nepotvrdili zobrazivší se dialog žádající o potvrzení. Formátováním karty přijdete o veškerá data na ní uložená!!! Těm trochu znalejším prozradím, že na této záložce stačí již pouze vybrat ze seznamu paměťovou kartu, zvolit souborový systém, který bude na kartě vytvořen, nastavit velikost jednoho clusteru, zaškrtnout, zda se má zálohovat tabulka FAT, a ukázat tužkou na tlačítko "Format". Samotné formátování je otázkou přibližně deseti sekund (vyzkoušeno se 128MB CF kartou). Třetí záložka v řadě skrývá funkce pro kontrolu chyb na kartě a pro jejich případnou opravu a má příznačný název "Scan". Jako u všech předchozích funkcí, i zde je nejlépe ze všeho nejdříve vybrat ze seznamu paměťovou kartu. Před jakoukoli další činností doporučuji zaškrtnout políčko "Automatically fix all errors" - aktivujete tak automatickou opravu chyb nalezených v průběhu procesu a nebudete muset potvrzovat opravu každé chyby zvlášť. Pro kontrolu karty stačí ukázat tužkou na tlačítko "Verify" (ověřit). Pokud je karta v pořádku a nebyly nalezeny žádné chyby, zobrazí se na řádku "Status" v horní části okna nápis "Ok". V případě, že aplikace našla na kartě nějaké chyby, zobrazí se na tomtéž místě nápis "Bad" a nezbude vám nic jiného než tužkou ukázat na tlačítko "Repair" (opravit) a spustit tak opravný proces. Standardní chyby budou ve většině případů opraveny.

Jak jsem se již zmínil výše v tomto článku, zásadní rozdíl mezi aplikacemi Storage Tools a Flash Format tvoří mimo jiné možnost defragmentace karty, kterou Storage Tools obsahuje. Nástroj pro defragmentaci karty se skrývá pod názvem "Defrag" čtvrté záložky v řadě. Jako u všech předchozích funkcí si i zde musíte nejprve ze seznamu vybrat svou paměťovou kartu. V okně jsou přehledně zobrazeny informace o počtu souborů na kartě a o tom, kolik na ní zbývá volného místa. Dále zde najdete informaci o celkové kapacitě karty, zbývajícím volném místě a o místě, které bude defragmentací uvolněno. Můžete si vybrat, zda chcete pouze analyzovat stav fragmentace souborů (tedy ukázat na tlačítko "Analyze"), či zda rovnou provedete defragmentaci ukázáním na tlačítko "Defrag". Před spuštěním vlastního procesu defragmentace je však ještě provedena analýza karty. V čem je tedy rozdíl? Samotnou analýzu stavu fragmentace je lepší použít v případě, že se chcete přesvědčit, kolik místa můžete na kartě defragmentací získat. Pokud se jedná o pár desítek či stovek kB, nemá cenu proces defragmentace spouštět. Vyplatí se až v případě, kdy můžete uvolnit několik MB místa. Jedná se totiž o poněkud zdlouhavý proces, náročný na výkon procesoru a tím i výdrž akumulátorů. Doporučuji proto defragmentaci takto provádět po připojení na externí zdroj a v čase, kdy se svým PocketPC nepotřebujete pracovat. Nepočítejte totiž, že při defragmentaci budete moci se svým zařízením extra pracovat. A to nejen z hlediska náročnosti tohoto procesu, ale také z prostého důvodu, že byste při defragmentaci neměli spouštět žádné aplikace či soubory uložené na právě defragmentované kartě. Tímto vám také důrazně doporučuji nainstalovat Storage Tools do hlavní paměti vašeho zařízení - při běhu z paměťové karty by vám byla aplikace v podstatě k ničemu (sama by byla spuštěna z paměťové karty a tudíž by nemohla s kartou manipulovat) a navíc těch necelých 100 kB, které aplikace zabírá, vám nijak neuškodí. Na rozdíl od Flash Format však Storage Tools umí detekovat aplikace spuštěné z karty před jejím vlastním startem a nabídne vám jejich ukončení (oproti hlášce Flash Format, že aplikace nemá exkluzivní přístup ke kartě a nebude pokračovat, je to vcelku příjemná vlastnost).

S defragmentací karty mám však bohužel také pár špatných zkušeností. Občas se stane, že aplikace při defragmentaci "vytuhne" společně s celým systémem. Těžko říct, zda je na vině Storage Tools nebo samotný systém - v případě, kdy však defragmentaci provádíte bez externího napájení a během procesu necháte PocketPC v klidu v obalu a nevšímáte si jej, mohou být důsledky takového "vytuhnutí" katastrofální. Sám jsem na to jednou doplatil - aplikace dokázala během pár hodin takového "vytuhnutí" vysát z mého iPAQa energii, která mu měla vydržet po několikanásobně delší dobu, a já pak nepříliš nadšeně vzpomínal na ten den pořízené hlasové poznámky a zápisky, které pro mne byly velmi důležité. Jindy však defragmentace proběhne úplně bez problémů. Těžko říct, kdo je zde na vině. Na druhou stranu musím poznamenat, že defragmentaci neprovádíte každý den, a tak nebude problém jednou za čas připojit vaše PocketPC ke zdroji energie a věnovat mu trochu pozornosti.

Závěr

Jedná se o velmi užitečnou sadu nástrojů pro práci s paměťovou kartou. Storage Tools sice neoplývá krásným grafickým rozhraním konkurenční aplikace Flash Format, nabízí však přinejmenším stejné možnosti a navíc umí paměťovou kartu i defragmentovat. Defragmentační nástroj je sice značně pomalý, to se však dá ospravedlnit závislostí na přístupové době Flash paměti. Co je však již neomluvitelné, je fakt, že aplikace při defragmentaci občas pěkně "vytuhne" a, pokud se nedíváte, co se s vaším PocketPC děje, můžete přijít o všechna svá data v důsledku úplného vybití akumulátorů. Tato chyba se však nevyskytuje vždy a defragmentaci objektivně vzato neprovádí běžný uživatel každý den. I přes výše uvedenou chybu vám (vzhledem k tomu, že ostatní nástroje pracují naprosto spolehlivě a bezchybně) mohu Storage Tools vřele doporučit.