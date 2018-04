StopTime – výtečný pomocník ve vaší kapse

Aplikací zobrazující hodiny není na PDA (a obzvláště na PocketPC) nikdy dost. Připočítáme-li, že by navíc měly obsahovat stopky s alespoň základními funkcemi, výběr se ještě sníží. Přidáme-li k našim požadavkům ještě kalendář s volbou pozadí, budeme moci aplikace oplývající těmito funkcemi spočítat na prstech. A pokud bude náš další požadavek znít, aby námi hledaná aplikace byla zdarma, bude se číslo aplikací splňujících naše kritéria pomalu, ale jistě blížit k nule.

StopTime nabízí všechny mnou zmiňované funkce a pár dalších návdavkem. Jsou to podle mne ty nejlepší freeware hodiny pro PocketPC (alespoň zatím). Jejich autorem je Jonathan Sachs, autor mnoha dalších freeware aplikací, například propracované vědecké kalkulačky Eval či aplikace pro výpočet fází Měsíce Ephemeris.

Po svém prvním spuštění si StopTime vyhradí 60 sekund na svou kalibraci. Na displeji vidíte již uběhnutý čas a průměrné odchylky stopek. Doporučuji v průběhu kalibrace zařízení nepoužívat. Po úspěšném dokončení kalibrace již můžete začít s aplikací pracovat.

StopTime nabízí celkem pět hlavních funkcí: stopky, minutku, alarmy, připomínky a baterku. Všechny funkce můžete plně konfigurovat v menu (více se dozvíte dále v článku). Přepínat mezi jednotlivými hlavními funkcemi se můžete pomocí ikon ve spodní části okna. Nyní se podíváme na jednotlivé funkce:

Stopky

Poměrně propracované stopky, umožňují práci s mezičasy – může jich být až sto. Aplikace jich umožní vkládat i více, pak však začne zmatkovat s jejich číslováním. Nicméně si myslím, že těch sto bezchybných mezičasů bude – alespoň nám smrtelníkům – na chvíli stačit. Stopky jsou přesné na desetinu sekundy. Chcete-li začít stopovat čas, stačí jen ukázat tužkou na zobrazený čas stopek. Stopky vyresetujete po ukázání na tlačítko se symbolem dvou šipek, mezičas vkládáte ukázáním na tlačítko s písmenem L. Zde bych si dovolil první výtku na adresu StopTime – myslím si že tato tlačítka by mohla být vzhledem ke své důležitosti poněkud větších rozměrů. Celý zbytek okna tvoří přehledný seznam mezičasů.

Odpočty

Máte k dispozici celkem čtyři odpočtové stopky, které mohou běžet současně. Každé jsou plně konfigurovatelné – kromě odpočítávaného času můžete nastavit i směr odpočtu (nahoru či dolů), zprávu, která se zobrazí po dokončení odpočtu, počet opakování zvukového upozornění a jeho zvuk. Velmi užitečná je možnost rychlého přidávání dvojnásobku vámi zadané doby či snížení vámi zadané doby na polovinu. Odpočítávat můžete nejen čas, ale také počet jednotek od 0000 do 9999. Odpočet spustíte ukázáním na políčka s časem, zastavíte jej tlačítkem se symbolem dvou šipek (které je mimochodem stejné jako u stopek). Můžete také zastavit všechny spuštěné odpočty najednou. Největším přínosem je možnost linkování jednotlivých odpočtů. Jinými slovy nastavujete různé kombinace operací s odpočty, které nastanou po určité akci (nejlépe vám vše asi objasní obrázek). Jednotlivá schémata si můžete ukládat pro pozdější použití a mezitím nastavovat nová.

Kalendář

Vcelku pěkný kalendář zobrazuje aktuální datum, čas a měsíční pohled na kalendář se zvýrazněným aktuálním dnem (ukážete-li na něj tužkou, spustí se aplikace Calendar). Ve spodní části okna naleznete seznam alarmů (přesněji řečeno jejich časů) – může jich být až 8.

Alarmy

Alarmy se nastavují z pohledu kalendáře. Stačí na ně jen ukázat tužkou, zobrazí se menu s jejich nastavením – můžete je rychle zapnout, posunout čas jejich zaznění o 15 minut vpřed či vzad, či je prostě a jednoduše vypnout. Nebo také můžete zvolit příkaz „Set“ a kompletně změnit jejich nastavení. Kromě času zaznění alarmu můžete nastavit dny, ve kterých má zaznít, čas pro odložení alarmu, zvuk, který má v čase alarmu zaznít (a samozřejmě také jeho hlasitost). Opět oceňuji možnost jednoduchého zvýšení/snížení nastaveného času o 15 minut.

Připomínky

Kromě alarmů můžete využít také služeb připomínek. Od alarmů se liší tím, že k nim můžete přiřadit ručně psanou či mluvenou poznámku, můžete je vkládat přímo z okna připomínek. U každé připomínky můžete opět nastavit čas jejího zaznění, popis, zvuk a jeho hlasitost a také počet opakování připomínky. Můžete si také vybrat z různých barev inkoustu a z různých typů pozadí (poznámkový blok, lepící čtvereček Post-it, náčrtník či grafický papír).

Baterka:

Už vás někdy napadlo použít PocketPC jako kapesní svítilnu například při odemykání dveří v tmavé chodbě? Že ne? Vyzkoušejte si to, někdy to opravdu pomůže. Displej je v módu baterky rozdělen svislou čarou, jeho levá strana je symbolizována znakem minus, pravá znakem plus. Ukázáním do patřičných částí zesvětlujete a ztmavujete displej a tím regulujete intenzitu světla.

Nastavení

Aplikace umožňuje široké možnosti nastavení pro každou ze svých hlavních funkcí. V globálním nastavení můžete ovlivnit formát, ve kterém bude zobrazováno datum a čas, nastavit blikání displeje a to, zda se mají k ovládání aplikace použít HW tlačítka či nikoli. U dalších nastavení můžete vždy nastavit i font, jeho styl, barvu fontu a pozadí. Dále pak zda se mají zobrazovat desetiny sekund, nastavení mezičasů a vzdáleností pro stopky , počet zobrazených odpočtů pro odpočet , pozadí, jeho umístění, zda se mají zobrazovat sekundy, první den týdne a kolik má být v kalendáři zobrazeno alarmů pro kalendář , vzorkování nahrávaného zvuku pro připomínky a odstupňování jasu displeje pro baterku .

Závěrečné hodnocení

+ příjemné uživatelské rozhraní

+ snadné ovládání

+ velké množství dalšího nastavení jednotlivých funkcí

+ skinovatelnost kalendáře

+ linkování odpočtů

- aplikace není zcela kompatibilní s PocketPC 2003 (pod tímto systémem alarmy zazní až zpětně po zapnutí zařízení, autor však slibuje brzkou nápravu)

- tlačítka pro ovládání stopek a odpočtů by mohla být o něco větších rozměrů

Závěr

Stojím si za svým tvrzením, že StopTime jsou zatím nejlepší hodiny pro PocketPC, které můžete nalézt v kategorii freeware. Množstvím svých funkcí a rozsáhlými možnostmi personalizace bude vyhovovat nejen běžným, ale i těm náročnějším uživatelům. Uživatelům s horším zrakem či méně jistější rukou nemusí plně vyhovovat tlačítka pro ovládání stopek a odpočtů. Také ne stoprocentní kompatibilita s PocketPC 2003 se již brzy stane problémem. Autor aplikace však byl již na chyby upozorněn a slibuje jejich brzkou nápravu. Věřím mu a mohu vám tudíž StopTime vřele doporučit.

StopTime

verze 2.0

Autor: Jonathan Sachs

Zdroj: Jonathan Sachs

Cena: ZDARMA

Podporovaná zařízení: PocketPC, PocketPC 2002