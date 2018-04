Stopařův průvodce po Internetu - Šum sítě

Recenze internetových služeb

E-mail zdarma POST.CZ , 22. 12. 1997

ATC Organizér (e-mail, zápisník) , 22. 12. 1997

Kratké zprávy a postřehy

Dnes to budou opravdu krátké postřehy

Internetem probleskly "zaručené informace" o tom, že společnost Netscape Communications je naprodej. Nebo aspoň některé její části. Co je na tom pravdy, to nevím, skutečností ale je, že na základě této nepodložené informace vyletěly akcie Netscapu nahoru. Hovoří se o některé z velkých společností (nemusíte se bát, Microsoft o Netscape zájem nemá - dá se říct, že Netscape nemá technologii, která by Microsoftu chyběla), jako je IBM, Sun (ten ovšem kupoval krachující Apple tak dlouho, až se vzchopilo) nebo Oracle (podobný případ jako Sun - Larry Elison více mluví než dělá - kdyby se stalo vše, co pánové McNeally ze Sunu a Elison z Oracle namluvili, tak dnešní softwarový svět nepoznáme). Akcie Netscapu a poslední hospodářské výsledky nevykazují zrovna potěšitelný trend, otázkou ale zůstává, co by případný kupec získal. Prohlížeč - je zadarmo a ustupuje ze slávy, takže zde by šlo především o prestižní záležitost. Serverové produkty? Nejrozšířenější webový server je freewarový Apache a "k NT zdarma" IIS, podíl těchto produktů narozdíl od produktů Netscape roste a je několikanásobný. Společnost Netscape pravděpodobně skončí na podobném smetišti, kde se už v odpadcích přehrabují firmy Word Perfect, Novell, Corel, Borland, nebo produkty OS/2, Lotusu a dalších, které se vrhly do frontální ofezívy proti společnosti Microsoft, aniž by si uvědomily, že fronta je někde jinde, že tam na ně nečekají pěšáci, ale dobře vybavená armáda "propagačních důstojníků", která na ně navíc zaútočila zezadu. A všem těmto společnostem se před bojem podobně jako Netscapu předpovídala skvělá budoucnost, protože mají lepší produkty. Možná, ale nikoho o tom nepřesvdědčily

Pro příznivce seriálu X-files (akta X, TV NOVA, čtvrtek 20.50) tu mám dobrou zprávu. Vznikl další server, zabývající se nejen seriálem X-files, s příznačnou adresou WWW.X-FILES.CZ. Na novou adresu se také přestěhoval X-Magazín. Toto vše by jste samozřejmě věděli, pokud byste byli členy elektronické konference x-files, která běží na adrese xfiles@bva.czn.cz, příhlásit se dá dopisem subscribe xfiles na majordomo@bva.czn.cz.

Pokud si myslíte, že ve vesmíru jsou jen pozemské stroje, určitě se rádí podíváte na jeden, o kterém v poslední době slyšelo i každé malé dítě. Zkuste hádat: Je to starý šrot, do kterého se investují miliardy, každou chvíli se mu porouchá hlavní počítač, kapitán jedné posádky při pobytu na něm dostal srdeční problémy, pobyt na něm je značně rizikový a všichni budou rádí, až se zřítí a zhoří v atmosféře. Už víte? Ano, je to Mir, který je bohužel skutečným obrazem svého názvu. Pokud se chcete podívat na tohoto kosmického veterána (a můžete být bez obav, i přes svůj chatrný technický stav Vám na hlavu nespadne), navštivnte SkyPub, kde naleznete informace o tom, v kolik hodin bude přelétad nad Vaším domem. Podobné tabulky existují i pro raketoplány a vojenské družice (jenže v tomto případě jde o velice nejisté údaje, protože tyto družice mají možnost měnit dráhu i úhel snímání, navíc jsou hodně malé, takže je neuvidíte, a pokud chcete připravovat teroristické akce zrovna ve chvíli, kdy na Vás není vidět, tak Vás asi zklamu, ale některá území jsou sledována několika zařízeními nepřetržitě.

Na webu je také Stopařův průvodce po Galaxii, takže pokud jako já nemáte papírové vydání, můžete si počíst v tom on-line.

Příjemné browsení a Nepropadejte panice!, on už to někdo odskáče za Vás