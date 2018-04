Stopařův průvodce po Internetu - Šum sítě

Recenze internetových služeb

Jedno z největších počítačových vydavatelství u nás, Computer Press , se po internetovém zpravodajství Živě a největší (těch superlativů je dost, ale bohužel - oni totiž nemají konkurenci - to je pravda) prodejně knih v ČR a českém internetu Vltava vrhlo do dalšího projektu, kde už ale určitá konkurence v českém internetu je. Ucho je on-line prodejna CD. Své zákazníky se snaží kromě pro on-line prodej nutných slev i nezvyklou službou. Můžete totiž nechat na serveru vzkaz, jaké CD sháníte (pokud ho v nabídce nenaleznete) a pokud jej provozovatelé naleznou, tak Vám ho k Vaší radosti dodají. Tak si představuji internetový obchod příští generace. Na patřičném místě řeknu co chci a pak jen čekám na dodávku a zaplatím. Už žádné složité hledání a prolézání složité webové struktury s hrůzou, že jsem nějaký odkaz přehlédl a teď jen bloudím. Bohužel nemůžu posloužit zkušenostmi s touto službou, pokud nějaké máte, tak mi napište. Tato zajímavá služba by se měla objevit i na Vltavě, a pokud bude možné požadovat i knihy vyšlé v zahraničí a platit je tady v CŘ (např. si najdete na největším světovém internetovém knihkupectví Amazon Vaši oblíbenou knihu, jako je třeba u nás nesehnatelný Hitchhiker's Guide to the Galaxy, objednáte přes Vltavu a zaplatíte v tvrdé české měně), budu Vltavu považovat za jeden z důvodů, proč být připojen k Internetu. Takže pokud sháníte nějaké CD, a nechce se Vám přerušovat pupeční šňůru k počítači, můžete svoje ucho zaměřit na Ucho. Zanedlouho si totiž Vaše ucho přijde i na zvukové ukázky z jednotlivých CD, které se už připravují.

Ve sporu Microsoft versus USA (resp. federální Ministerstvo Spravedlnosti) došlo k pro veřejnost možná překvapivému, pro analytiky ale k očekávanému rozuzlení. Microsoft se mimosoudně dohodl s DOJ (Department of Justice - Min. Spravedlnosti). Výsledkem dohody je oznámení Microsoftu, že nebude nutit prodejce počítačů instalovat OEM verze Windows 95 pouze s Ms Internet Explorerem 4.0 (resp. dovolí jim nainstalovat jiný browser (=Netscape Navigator), aniž by je za to nějak postihoval). Také je nebude nutit, aby na pracovní ploše a v menu byla ikona Internet Exploreru. Ovšem pozor - soubory Internet Exploreru v systému zůstane a Internet Explorer bude plně funkční. Kromě toho můžou ještě výrobci počítačů instalovat systém bez souborů, které jsou odstraněny klasicky volbou Přidat/Ubrat programy. Nejsem asi sám, kterému se vybavuje přísloví koza se nažrala a tyranosaurus Rex zůstal celý a ještě se tomu směje. Ať už jde o odstranění ikonky, nebo použití standartní odinstalační utility Internet Exploreru, výsledkem je, že se nic neodinstaluje (ti, kteří takto zkoušeli Internet Explorer odinstalovat jistě ví, že to trvá asi 3 vteřinky, podobně jako soudci Jacksonovi, ale že i potom je Internet Explorer téměř plně funkční, protože se téměř nic nesmaže - jediná šance jak se IE zbavit je smazání Windows a nová instalace bez Exploreru, což je dneska trochu problém; Windows bez Exploreru jsou dnes nedostatkové zboží) a Internet Explorer se pořád dá používat (bavíme se tu o verzi 4). Takže pokud se Microsoft snažil celou dobu dělat ze soudce Jacksona a expertů obžaloby hlupáky, teď se mu to povedlo. A pokud jde o možnost výrobců instalovat cokoli jiného než IE? Podobně jako v kubánských volbách se výrobci dobrovolně povinně rozhodnou pro instalaci IE, protože ač je Microsoft přímo nemůže postihnout, šťouchat klackem do tygra se nevyplácí a bez Windows mají jejich počítače stejnou užitnou hodnotu jako auto na dně přehrady. Microsoft tato kauza některými médii prezentovaná jako začátek konce Microsoftu vůbec nepoškodila, akcie už zase letí nahoru a finanční výsledky za poslední čtvrtletí (3,59 mld $ obrat, 1,13 mld $ zisk, tj. 31% ziskovost) ukazují, že Microsoft peníze dělat umí.

Tato dohoda zřejmě příliš nepomůže společnosti Netscape, producentovi browseru Navigator. Finanční výsledky Netscapu jsou psané červeným inkoustem a společnost bude zřejmě propouštět. Také poměr uživatelů Navigatoru k Internet Exploreru se mění ve prospěch Internet Exploreru (mimochodem, nevím jak Vy, ale já jsem se příliš nesetkal s kanály Netcasteru, zato kanály Microsoft Exploreru jsou na každé druhé stránce), ve webových serverech už Microsoft má dvojnásobný podíl a frontální útok Microsoftu na dalších bojištích je v plném proudu. Zřejmě v předsmrtelné křeči (protože tento boj už je prohraný; o tom, jak se soupeří s Microsoftem by z těch známějších mohly vyprávět firmy Apple, IBM, Borland, Novell, Word Perfect a Corel; Sun a Oracle už se také tolik neusmívají a začínají přemýšlet, kde se v jejich geniálních plánech na pokoření Microsoftu stala chyba) se Netscape rozhodl distribuovat Navigator zdarma a u příští verze hodlá dokonce uvolnit i zdrojové kódy a přidávat do Navigatoru kód třetích autorů. Představitelé Netscapu si možná myslí, že se tak stanou třetím do skupiny Linuxu a Apache, ovšem Linux na tom s rozšířením mezi uživateli není nejlépe a Apache je první díky tomu, že proti němu stojí IIS, který ale není zdarma, a s rostoucími verzemi IIS a se bude poměr Apache snižovat. Každopádně šíření Netscape Navigatoru zdarma můžou uživatelé uvítat, protože už nemusejí předstírat, že jsou někým, kým ve skutečnosti nejsou :-)

Podle průzkumu společnosti Gfk je v ČR počítačem vybaveno 9,2 % domácností. Jaká část z toho je připojena k Internetu není známo, je to však číslo hodně malé, na čemž má výrazný podíl cenová politika společnosti SPT Telecomu, jejíž poplatky se řadí k nejvyšším na světě.

Zajímavé místo v českém internetu, kde lze získat pár informací z oblasti IT a několik zajímavých článků denně je Svět Namodro Daniela Dočekala. Články jsou členěny do spousty rubrik a ty do několika skupin. Skutečnou záhadou je zařazení rubriky Sex Namodro do skupiny Záhady. No, možná, že pro hlavního přispěvatele (-dd) je sex skutečně záhadou. Takže pokud Vám nevadí občasné ironické mentorování jiných sites, můžete do Světa Namodro zabrousit.

V oblasti e-mailových služeb zdarma jsou slovenští uživatelé oproti českým ve výhodě. Už mají tři poskytovatele těchto služeb, u nás jsou zatím jen dva. Jde o PO Box , MailBox a Post.sk . U nás máme zatím jen ATC Organizér a Post.cz (jejichž recenzi z 22. 12. 1997 lze nalézt zde pro ATC a POST ). Největší problém těchto lokálních služeb je paradoxně v implementaci češtiny. Ač je to k nevíře, tak americký HotMail zpracuje český dopis ve formátu ISO-8859-2, quoted-printable lépe a hlavně správně; a to nemluvím o vloženým objektech, kódovaných např. base64 a html. Přitom tito lokální poskytovatelé e-mailu služeb by se měli snažit zkvalitnit své služby, aby čeští uživatelé anglicky hovořících systému (kterých je pravděpodobně více) měli důvod přejít na český systém (když pominu onu maličkost komunikace se systémem v češtině).

Zcela jinou cestou jde česká společnost Casablanca INT provozující službu FreeMail . Nabízí také e-mailové adresy, které jsou jak zdůrazňuje Free. Ale ne free ve smyslu zdarma, ale free ve smyslu volné, svobodné, na ničem nezávislé používání poštovní schránky. Měsíční poplatky jsou mírné. Dokonce si můžete nechat zřídit adresu jmeno@vasedomena.cz za roční poplatek necelých 1900 Kč, tedy o něco více než stojí registrace domény. Otázkou zůstává, proč bych někoho nechal zaregistrovat moji doménu jen kvůli tomu, aby mi umožnil používat e-mail s mým doménovým jménem. Při používání FreeMailu se údajně nesetkáte s žádnou reklamou, a provozovatelé Vám "snesou modré z nebe". Podrobnější recenzi připravuji, zatím si vše musíte vyzkoušet sami nebo počkat.

Ms Internet Explorer podle některých průzkůmu Netscape Navigator nejenže dohnal, ale i předehnal :-) a dobyl skoro dvě třetiny trhu. Společnost Netscape tyto údaje popírá a tvrdí, že poměr je přesně opačný. Nicméně evropské průzkumy už delší dobu naznačují, že IE vede, především mezi "konzumenty Internetu". Ať už je to tak nebo onak, díky tomuto vražednému boji o něco, co vlastně nic nejstojí, máme skvělou možnost, jak zaplácnout 5 % z GB na pevném disku a přitom si nadávat, že za tohle jste telekomu nacpali do chřtánu půlku výplaty.

