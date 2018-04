Stopařův průvodce po Internetu - Šum sítě

Recenze internetových služeb

V poslední době vzniklo několik zpravodajských sites, které si však spíše zaslouží titul beta měsíce. Počin společnosti M.I.A. je nehotová Zmije . Dlouho ohlašovanou "bombou" známého klasického deníku MF Dnes mělo být amatérské iDnes . Snad to zmíněné společnosti zprovozní do plných verzí.

Zpravodajské servery jsou výhodné pro provozovatele, ale i pro uživatele. Uživatel má přístup k okamžitému a aktuálnímu zpravodajství, na rozdíl o papírových periodik většinou zdarma a navíc si může vybrat jen to, co ho skutečně zajímá (tedy, ne že čte jen to, co ho zajímá, ale že mu server jen to nabídne). Provozovatelé mají zase přístup k pohádkovým příjmům (alespoň v USA, u nás je většina serverů tohoto typu ryze amatérská).

Zajímavé místo v českém internetu, kde lze získat pár informací z oblasti IT a několik zajímavých článků denně je Svět Namodro Daniela Dočekala. Články jsou členěny do spousty rubrik a ty do několika skupin. Skutečnou záhadou je zařazení rubriky Sex Namodro do skupiny Záhady. No, možná, že pro hlavního přispěvatele (-dd) je sex skutečně záhadou. Takže pokud Vám nevadí občasné ironické mentorování jiných sites, můžete do Světa Namodro zabrousit.

Zcela jiného ražení je alternativní magazín Netmag . Redaktoři se ve svém oboru obvykle vyznají, jsou na vysoké odborné úrovni. Co jim však chybí, je zdravý rozum a nezatemněná mysl při psaní některých článků. Jsou skutečně zásadoví a hlavní stránka s tabulkami, javou a reklamou (i když po shlédnutí ceny a podmínek jsem začal přemýšlet nad tím, jestli není levnější na C|Netu) je vyjímka potvrzující jejich pravidlo, že na jejich stránkách nebude reklama, tabulky, frames, javascript, zřejmě i java a další oficiálně standardizované nestandardy. Co je Vám jasné po chvíli začtení se je to, že autoři nesnáší Microsoft a vše od něj (programy pro platformy Ms už jim tolik nevadí) a že do něj kopou kde můžou (chtělo by se říct jako do Telekomu, ale ten si své postavení na rozdíl od Microsoftu nevybudoval). Ono je zřejmě vrozenou vlastnosti i alternativních BFU :) závidět a nesnášet ty, kteří se k úspěchu dopracovali vlastní prací a nápady než těm, kdo se např. k bývalým úspěchům s internetovým softwarem dopracovali "vypůjčením" si zdrojáků z předchozího působiště. Také názory na politické a společenské dění jsou poněkud "svérázné". Ale kromě msfobie a občasných úletů jsou to příjemné články a v oblasti IT jsou odborně skutečně na výši.

V oblasti e-mailových služeb zdarma jsou slovenští uživatelé oproti českým ve výhodě. Už mají tři poskytovatele těchto služeb, u nás jsou zatím jen dva. Jde o PO Box , MailBox a Post.sk . U nás máme zatím jen ATC Organizér a Post.cz (jejichž recenzi z 22. 12. 1997 lze nalézt zde pro ATC a POST ). Největší problém těchto lokálních služeb je paradoxně v implementaci češtiny. Ač je to k nevíře, tak americký HotMail zpracuje český dopis ve formátu ISO-8859-2, quoted-printable lépe a hlavně správně; a to nemluvím o vloženým objektech, kódovaných např. base64 a html. Přitom tito lokální poskytovatelé e-mailu služeb by se měli snažit zkvalitnit své služby, aby čeští uživatelé anglicky hovořících systému (kterých je pravděpodobně více) měli důvod přejít na český systém (když pominu onu maličkost komunikace se systémem v češtině).

Zcela jinou cestou jde česká společnost Casablanca INT provozující službu FreeMail . Nabízí také e-mailové adresy, které jsou jak zdůrazňuje Free. Ale ne free ve smyslu zdarma, ale free ve smyslu volné, svobodné, na ničem nezávislé používání poštovní schránky. Měsíční poplatky jsou mírné. Dokonce si můžete nechat zřídit adresu jmeno@vasedomena.cz za roční poplatek necelých 1900 Kč, tedy o něco více než stojí registrace domény. Otázkou zůstává, proč bych někoho nechal zaregistrovat moji doménu jen kvůli tomu, aby mi umožnil používat e-mail s mým doménovým jménem. Při používání FreeMailu se údajně nesetkáte s žádnou reklamou, a provozovatelé Vám "snesou modré z nebe". Podrobnější recenzi připravuji, zatím si vše musíte vyzkoušet sami nebo počkat.

Předpověď pro následující dny

Postupující západní fronta nad územím Washingotnu ovlivní tlakovou výši v drátech a data se budou tlačit silou asi 1,2 až 1,8 KB v úrovni 28-33Kbps modemů. Úroveň přetíženosti českých linek částečně ovlivní zkouškové období nad českými univerzitami směrem nahoru, protože uvolněné učebny jistě studenti využijí ve svém studijním volnu k získávání podkladů pro studii anatomie digitalizovaných křivek; k tomuto zátěžovému trendu se může přidat krupobití mnohamegabytového nového software stahovaného všemi dostupnými prostředky, jak naznačuje uragán MSIE 4.01 CZ, postupující z redmondu na naše území a několik dalších menších bouří. Zátěžový stupeň je očekávám na úrovni 2, což znamená střední zátěž, hlavně pro routery zahraničních linek. Pozor by si měli dát hlavně routery s výrobními čísly 3,8 a další aktivní prvky s výrobními čísly obsahujícími kombinaci dvou 2 a dvojčíslí 00. Pocit těžkosti u srdce a nedostatku kyslíku mohou pocítit zejména IIS servery a asp. Černé díry v brouzdacím software zatím nejsou hlášeny a v nejbližším měsíci se neočekávají. Zvýšené pozornosti by měli dbát náčelníci Apačů jezdící na finských plnokrevnících, protože je možné, že jedna drobná veš je natolik rozhodí, až jim bude špatně. Rovněž můžou očekávat nájezdy divokých hackerů, kteří budou chtít několika výraznými zásahy na sebe upozornit.

Slunce v optických káblech a příjemné browsení

Příjemné browsení a Nepropadejte panice!, on už to někdo odskáče za Vás