Stopařův průvodce po Internetu - Šum sítě

Recenze internetových služeb E-mail zdarma POST.CZ , 22. 12. 1997

ATC Organizér (e-mail, zápisník) , 22. 12. 1997 Krátké zprávy Ms Internet Explorer podle některých průzkůmu Netscape Navigator nejenže dohnal, ale i předehnal :-) a dobyl skoro dvě třetiny trhu (tedy pomyslného trhu, protože IE je ZDARMA a NN se také dá volně stahovat). Společnost Netscape tyto údaje popírá a tvrdí, že poměr je přesně opačný. Nicméně evropské průzkumy už delší dobu naznačují, že IE vede, především mezi "konzumenty Internetu". Ať už je to tak nebo onak, díky tomuto vražednému boji o něco, co vlastně nic nejstojí, máme skvělou možnost, jak zaplácnout 5 % z GB na pevném disku a přitom si nadávat, že za tohle jsem telekomu nacpal do chřtánu půlku výplaty.



Ačkoli naše politická elita pro rozvoj Internetu neudělala v poslední době ani Ň, je pozoruhodné, s jakou rychlostí ho dokáže využívat. Svoje www stránky už má v ČR každá důležitější strana a s překvapivou rychlostí si je také pořídila i platforma ODS, která zde publikuje některé své materiály dokonce dříve než v tištěné podobě. Jen aby jim ten elán vydržel, když přijde na konkrétní činy, třeba na snižování telefonních poplatků a vpuštění konkurenčního uragánu do zatuchlého chlívku českých komunikací.



Alternativní BFUčka z NetMagu si konečně pořídily pořádnou doménu pro svoje hlody a kromě internetových tipů, tematických článků, despektu k Microsoftu a spousty zajímavých informací Vám nabídnou občas také zajímavé čtení



Dinosauři nehodlají vyhynout a stále rostou. Největším katalogem a prohledávačem pro doménu CZ jsou stále Seznam a Atlas , který mimochodem nabízí službu Můj Atlas , kde si můžete dělat poznámky, seznam oblíbených stránek, číst zprávy a získávat informace o nových serverech z oborů, které Vás zajímají. Předpověď pro následující dny Postupující západní fronta nad územím Washingotnu ovlivní tlakovou výši v drátech a data se budou tlačit silou asi 1,2 až 1,8 KB v úrovni 28-33Kbps modemů. Úroveň přetíženosti českých linek částečně ovlivní zkouškové období nad českými univerzitami směrem nahoru, protože uvolněné učebny jistě studenti využijí ve svém studijním volnu k získávání podkladů pro studii anatomie digitalizovaných křivek; k tomuto zátěžovému trendu se může přidat krupobití mnohamegabytového nového software stahovaného všemi dostupnými prostředky, jak naznačuje uragán MSIE 4.01 CZ, postupující z redmondu na naše území a několik dalších menších bouří. Zátěžový stupeň je očekávám na úrovni 2, což znamená střední zátěž, hlavně pro routery zahraničních linek. Pozor by si měli dát hlavně routery s výrobními čísly 3,8 a další aktivní prvky s výrobními čísly obsahujícími kombinaci dvou 2 a dvojčíslí 00. Pocit těžkosti u srdce a nedostatku kyslíku mohou pocítit zejména IIS servery a asp. Černé díry v brouzdacím software zatím nejsou hlášeny a v nejbližším měsíci se neočekávají. Zvýšené pozornosti by měli dbát náčelníci Apačů jezdící na finských plnokrevnících, protože je možné, že jedna drobná veš je natolik rozhodí, až jim bude špatně. Rovněž můžou očekávat nájezdy divokých hackerů, kteří budou chtít několika výraznými zásahy na sebe upozornit.

Slunce v optických káblech a příjemné browsení Nenadávejte serverům, některé mrchy Vám nastaví takový timeout, že Vám vylezou oči z důlků a zařadí Vás na konec fronty.