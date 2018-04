Stopařův průvodce po Internetu - Jiné služby

Anagram Genius - tvorba anagramů - pouze anglické

Certifikát CA 1 - digitální certifikát CA 1 - vhodné pro bezpečnou komunikaci na webu

www.cgi-free.com , volné cgi-scripty, použitelné i prostřednictvím tohoto serveru

Cybergold - místo, kde se dá příjít k penězům bez práce - pouze pro "NA (North Americans - USA, CAN) residents"

Fonty fonty

Free Shop , zde si můžete objednat věci (časopisy, software, katalogy) na zkoušku, ještě než je koupíte, spousta je i úplně zdarma - NA only

www.gifanimations.com animované gify

knihy v on-line podobě knihy v elektronické podobě, v angličtině

Můj Atlas , kde si můžete dělat poznámky, seznam oblíbených stránek, číst zprávy a získávat informace o nových serverech z oborů, které Vás zajímají.

Telefonní seznam SPT Telecom

Yahoo Internet Life - jedno číslo tohoto časopisu zdarma - pozor - platí i pro Non US residents. Sám můžu potvrdit, že Vám to pošlou (jen to chvíli trvá a poté Vás půl roku bombardují nabídkami na všechno možné)