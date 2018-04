Stopařův průvodce po Internetu

Použití Stopařova průvodce po Internetu je snadné. Na hlavní stránce si vyberete druh služeb, který Vás zajímá a po natažení stránky se seznamem si už můžete vybrat konkrétní službu. U každé služby je uveden název (někdy adresa, to v případě, že název služby je neurčitý apod.). U několika kategorií jsou k odkazům na služby přidávány ikony. Pokud je ikona uvedena, znamená to, že dotyčná služba má rozšíření nebo funkci, odpovídající ikoně. Pokud ikona uvedena není, znamená to, že taková funkce nebo rozšíření u služby zavedeno není, nebo že se mi nepodařilo získat zaručené informace (Obvykle totiž pouze projdu všechny stránky, které jsou dostupné bez registrace a požádám odpovědnou osobu, aby mi informace potvrdila, opravila nebo doplnila. Pokud nemám odpověď, radši nic neuvádím). Další texty doplňuji k jednotlivým odkazům já (autor a provozovatel) a většinou se jedná o upozornění na něco, co u daného typu služeb není běžné, nebo o upřesnění. Dvě ikony ale platí pro všechny odkazy Stopařova průvodce po Internetu. Jsou to vlajka České Republiky a Slovenské republiky . Pokud jsou u některého odkazu uvedeny, označují jazyk, ve kterém jsou napsány stránky těchto služeb. Ostatní služby (neoznačené) jsou v angličtině. To, že je u odkazu uvedena česká vlajka ale neznamená, že je tato služba pouze česká. Znamená to pouze to, že dotyčná služba je také v češtině. Pokud je služba v jiném jazyce než je čeština, slovenština a angličtina, tak ji nezařazuji a to z prostého důvodu, že jiné jazyky neovládám na tolik dobře, abych pochopil, o co službě jde a i kdybych to pochopil, už bych asi nesložil větu, která by v takovém jazyce dávala smysl. Pokud o nějaké službě v jiném jazyce než jsem uvedl víte, můžete mi ji oznámit, ale budu po Vás chtít, abyste mi v onom jazyce něco napsali. A i tak nemám zájem o jiné jazykové mutace, než je francouzština (i když přátele z Kanady upozorňuji, že mě jejich provinční jazykové zákony nezajímají a kanadské služby budu uvádět anglicky), španělština a němčina. Abych to shrnul, nerozlišuji zemi původu služby, ale jazyk, v jakém komunikuje s uživatelem V případě, že Vám nebude něco jasné, můžete se mi ozvat a možná z Vašich dotazů udělám FAQ.