Proč toto dílo vzniklo? Protože jako člověk poměrně bez peněz a bez ochoty investovat ty mající do něčeho, jako je vlastní web, e-mail apod. a zároveň veden vnitřním hlasem "tak kdy už konečně budeš mít osobní stránku, e-mail atd.", jsem hledal nějaké služby, které jsou užitečné a hlavně zdarma. Po čase sem zjistil, že jsou vlastně i pohodlné a moje posedlost něco psát mě dovedla až k tomu, že jsem udělal seznam internetových zdrojů, jež jsou přístupné zdarma. A tomu samozřejmě chyběl název. Tak jsem mu dal název Stopařův průvodce po Internetu. A proč zrovna tento název? Pokud jste četli Stopařův průvodce po Galaxii od Douglase Adamse (mimochodem, přiznám se, že jsem jeden z těch, co tuto knihu nevlastní, takže máte-li jednu přebytečnou, stačí se ozvat) a pamatujete si ještě definici Stopařova průvodce po Galaxii, tak už jistě víte, proč jsem svoje dílo takto nazval. Pokud jste toto dílo nečetli, tak je mi Vás hluboce líto, a můžete si rovnou najít vhodný strom a pevný provaz. Nebo si tu knihu sežeňte (v knihkupectví ji asi neseženete bez rizika toho, že kdyby se přece jen někde objevila, a vy měli to nepravděpodobné štěstí, že jste ji koupili, tak ti, co stáli za Váma a na něž se nedostalo se Vás pokusí upálit, vyhodit i s autem do vzduchu, vyškrábat oči, probodnout zezadu, roztrhat občanku, interpelovat předsedu vlády, poštvat na Vás smečku zdivočelých tyranosaurů Rex a tu knihu Vám ukrást, takže bude lepší si ji půjčit z knihovny, kde ovšem doporučuji za důchod, který v průběhu čekání jistě dostanete nakoupit spoustu jedu, získat seznam čekatelů a otrávit je, protože jinak riskujete, že v příštím životě se budete muset mezi čekatele zapsat znovu a pokud by i tentokrát byl seznam příliš dlouhý a Vy byli na konci, stali byste se dokonalým budhistou, který celý život medituje, jestli to, proč se narodil, se mu podaří splnit už v příštím životě) a přečtěte si ji. Takže pokud se Vám Váš život zdá nudný, nekupujte si jak radí reklama Story, ale Stopařův průvodce po Galaxii. Tento Stopařův průvodce je hodně inspirovaný tím Adamsovým. Proto jeho četbu doporučuji k plnému pochopení tohoto Stopařova průvodce. Jinak možná budete mít problémy s maniodepresivním appletem, panbrowserovským megacloumákem, s pochopením Redmond Software Corporation a možná pár dalšími věcmi. Předem upozorňuji, že jakákoliv podobnost Redmond Software Corporation s nějakou existující společností, která se také podobá Sirius Cybernetics Corporation, hlavně v tom, že dělá všechno, až se to obrátí, její představitelé půjdou první ke zdi nebo že se neustále rozpíná a snaží se stát nejmocnější společností, je opravdu čistě náhodná. Tento Stopařův průvodce toho opravdu ze skutečného Stopařova průvodce dost okopíroval a snaží se napodobovat jeho styl, což ale neznamená, že by proto byl nepoužitelný. Berte to prostě tak, že tu je, a že tu je pro Vás.