Stojí T-Mobile za antibojkotem svých služeb?

T-Mobilu se vstup do nového roku příliš nepovedl. Omezení některých služeb a zdražení jiných se vcelku logicky na veřejnosti s kladným ohlasem nesetkalo. A světlo světa spatřil bojkot služeb T-Mobile, který živelně vyhlásili jeho zákazníci na příští týden. Potud nic nového, o změně nabízených služeb T-Mobilu i o samotném bojkotu jste si mohli přečíst nejenom na stránkách našeho serveru. Nemá cenu polemizovat o samotných změnách v nabídce služeb T-Mobilu a jejich cenách, i o tom jsme psali mnohokrát v minulých dnech a týdnech. Dnes se podrobněji podíváme na jinou aktivitu související s výše uvedeným - ta se objevila tento týden. Jedná se o akci Antibojkot, kterou veřejně propaguje soukromá osoba se jménem Šárka Trávnická. Její mail jistě dostala valná část internetových médií, které se alespoň částečně věnují mobilním komunikacím. Někde informace o Antibojkotu zveřejnili, jinde nikoliv, ale zmínka o této aktivitě proběhla asi každou diskusí na téma T-Mobile a změna služeb a cen.

Pokud jste stránku Antibojkotu navštívili, mohli jste si přečíst pět argumentů autorky proti chystanému bojkotu služeb T-Mobile 28. ledna letošního roku. Autorka se na své stránce chlubí i články o své aktivitě na renomovaných serverech, nechybí tam výpis kladných reakcí na její názory a ani výběr toho „nejlepšího“, co autorce na dané téma do pošty přišlo. Pokud pak s názory slečny či paní Trávnické souhlasíte, můžete se stát signatářem jejího Antibojkotu. Do včerejšího večera tak učinilo 73 lidí, což vskutku není závratné číslo. Není se ani čemu divit, myšlenkové teze antibojkotu jsou sice sepsány velmi kultivovanou formou, ale až příliš zavání servilitou k „postiženému“ operátorovi.

Je jasné, že mnoha uživatelům služeb T-Mobile je změna nabízených služeb a jejich cen ukradená stejně jako samotný bojkot. Lze i pochopit, že někomu se myšlenka chystaného bojkotu příčí natolik, že svůj názor sdělí veřejně. Nejinak tomu je i v mnoha diskusích na našem serveru na toto téma. Ovšem něčí snaha bojovat proti bojkotu natolik, aby si dal práci se speciální webovou stránkou, rozesílal informace o ní do jiných médií, odpovídal na dotazy na tomto serveru a ještě se pouštěl do diskusí na jiných serverech, již překvapuje. V dnešní době, kdy platí "okřídlené", že čas jsou peníze, je taková dobročinná aktivita poněkud zarážející. Autor(ka) webu svou snahou nemůže nic získat, pokud bychom jí tedy věřili, že nemá s žádnou telekomunikační firmou nic společného, jak na svém webu tvrdí.

Autorka možná nelže, že osobně nemá se žádným operátorem nic společného, podle našich informací však nejde o její aktivitu a je pouze jakýmsi bílým koněm. Zázraky se nedějí, a tak, než aby se čekalo na příchod uvědomělého zákazníka, který by sám od sebe hlásal světu názory blízké postiženému operátorovi, raději se takový zákazník vytvoří na zakázku. Celý web a i akce Antibojkot totiž závání snahou T-Mobilu zachránit, co ještě zachránit lze. Podle několika na sobě nezávislých zdrojů blízkých T-Mobile a dalším zainteresovaným stranám je celá akce dílem externí agentury spolupracující s operátorem T-Mobile. S posvěcením samotného operátora? "Ano, ale smlouvu jen tak nenajdete," řekl informovaný zdroj. Pro pořádek dodejme, že jsme se samozřejmě na celou kauzu zeptali i na tiskovém oddělení operátora T-Mobile, kde jakoukoliv spojitost s aktivitou Antibojkot popřeli. "Jsou to spekulace," prohlásil tiskový mluvčí Hájek.

Nejsme specialisté na marketing a public relations, nedovolíme si tedy detailně hodnotit kvalitu této iniciativy, ale čistě z laického hlediska se nám příliš povedená nezdá. Nejedná se ani o nic nového pod sluncem, v zahraničí se podobně „anonymně“ prezentují velké společnosti vcelku často, ne vždy se to prozradí, ale většinou se jedná o skrytou podporu reklamních kampaní. Příkladem může být například loňská kampaň Microsoftu, v níž výrobce prezentoval „opravdové“ nadšené uživatele svého operačního systému, ačkoliv se jednalo jen o herce z veřejně dostupné databanky fotografií.

A co z celé kauzy Bojkot-Antibojkot plyne? Minimálně je to voda na mlýn těm, kteří T-Mobile chtějí příští týden bojkotovat. Bojkot sice nic převratného nepřinese, operátor žádnou tragickou ztrátu neutrpí, zhrzení zákazníci si však mohou myslet, že udělali pro „svou“ věc vše, co bylo v jejich silách. Těžko předpokládat, že po bojkotu nebo snad ještě těsně před ním T-Mobile ustoupí a změní některá svá předchozí rozhodnutí. Teoreticky to sice možné je, jednou už krok zpátky udělal (nabídnul určité množství SMS z webových stránek měsíčně zdarma), ale vše zpátky už stejně vzít nemůže. Ona vlastně ani akce Antibojkot asi neměla samotnému bojkotu zabránit - v to snad nedoufali ani její autoři -, ale snaha narychlo vylepšit obrázek společnosti je zřejmá. Teoreticky se ještě můžeme domnívat, že operátor si chtěl otestovat, jestli je nálada veřejnosti opravdu tak zlá a jestli se "mnoho povyku pro nic" neodehrává jen ve specializovaných médiích.

Není žádným tajemstvím, že prezentace změn nabídky služeb a jejich cen se T-Mobilu moc nepovedla. Asi ani samotný operátor nečekal tak silný negativní ohlas a lze se domnívat, že strategii představení změn veřejnosti poněkud podcenil. To, že jednoho dne zavřou SMS brány i konkurenti T-Mobilu, je téměř jisté. Teď se ale mohou smát, že nejhořčí "smetanu" zákaznické nevole slíznul právě T-Mobile. Za půl roku, za rok to budou mít se zavíráním webové SMS brány podstatně lehčí a i podražení samotných textovek již veřejnost tak nepřekvapí a nepobouří. Konkurenti T-Mobilu budou poučeni, jak by se to asi nemělo dělat, takže můžeme předpokládat, že jejich změny služeb proběhnou nepoměrně klidněji a v delším časovém horizontu.

Abychom T-Mobilu nekřivdili, po bitvě je každý generál - zpětně lze téměř vždy najít lepší řešení, než bylo to původně zvolené. Dnes už asi u T-Mobilu vědí, že zdražovat či omezovat nabízené služby se musí opatrně, hlavně když se jedná o něco, co dříve svým zákazníkům nabízel zadarmo nebo velmi výhodně. Minimálně je nutné všechny změny dobře sdělit veřejnosti, přesvědčit zákazníky o všech podstatných argumentech a nemlžit v oparu nicneříkajících prohlášení. T-Mobile měl problémy již před Vánoci, kdy jej veřejnost donutila změnit ceny za SMS zprávy ve velké předvánoční soutěži (jejich původní cenu, která byla vyšší oproti běžné ceně za textovky, zveřejňoval jen na webových stránkách). Pokud za akcí Antibojkot stojí T-Mobile, image společnosti to jen těžko vylepší.

DOPLNĚNO: Omlouváme se - v první verzi článku jsme informovali, že Šárka Trávnická, autorka stránek Antibojkot (http://antibojkot.hlidej.cz/), je imaginární osoba. Redakci Mobil.cz kontaktovala po publikování článku osoba, která se představila jako Šárka Trávnická. Sjednali jsme si s ní schůzku, která je plánována na příští pondělí. O jejích výsledcích budeme informovat.

Pondělí 27.1.2003: Dnes odpoledne navštívila naši redakci slečna Trávnická, autorka stránek Antibojkot. Popřela, že by měla jakoukoliv spojitost se společností T-Mobile. Zároveň nám ale nevyvrátila naše důkazy o tom, že za Antibojkotem stojí společnost T-Mobile či nějaká její externí agentura.