Startují s topmodelem za méně než 4 tisíce. A nevypadá špatně

Britská značka STK je na našem trhu úplným nováčkem, byť ve světě už operuje více než dvacet let. Dříve distributor telefonů se nově orientuje na vlastní produkty, kterými chce zaujmout i české zákazníky. Nečekejte ovšem konkurenta „top“ značek, STK se soustředí na modely nižší a střední třídy s cenami maximálně do 4 tisíc korun.

Nabídku tohoto výrobce otevírá prostý „tlačítkáč“ R45i, který je už ze své povahy určen pro ty, kteří od telefonu nečekají nic jiného než volání a textové zprávy. Jistě, ve výbavě naleznete třeba i 0,3MPx fotoaparát a podporu paměťových karet, jinak je to ovšem stále ten naprostý základ mezi mobily. Atraktivní je ovšem cena - pouhých 390 korun.

Jako vstupní model do světa smartphonů by se dal označit model Storm 2s Plus. Za 1 390 korun jde o telefon se 4palcovým displejem, operačním systémem Android 6.0, čtyřjádrovým procesorem společně s 512 MB operační paměti a 5MPx fotoaparátem. Telefon ovšem nemá LTE a zejména jeho displej je v podstatě návrat do prvopočátků dotykových displejů - slabý kontrast a téměř žádné pozorovací úhly. Za výše zmíněnou cenu se ovšem nedá mluvit o vyloženě špatné nabídce.

Výbavou podobné jsou i modely Storm 3 a Storm 4. Storm 3 navýšil kapacitu operační paměti na 1 GB, Storm 4 pak přidává i podporu LTE, vyšší rozlišení snímače fotoaparátu (8 MPx) a větší, 4,5palcový displej. Jejich ceny činí 1 690 korun u modelu Storm 3 a 2 290 korun za model Storm 4.

Za stejnou cenu jako model Storm 4 se bude u nás prodávat i smartphone s označením Sync 5e. Ten už by se dal označit za ne zcela nouzovou volbu - ve výbavě totiž nalezneme třeba 5palcový HD displej nebo 13MPx fotoaparát. Zbytek výbavy je ovšem stále hodně obyčejný - 1 GB operační paměti, 8 GB datového úložiště či 1 950 mAh baterie. Bohužel chybí i podpora LTE.

Poslední z výčtu portfolia tohoto nováčka na našem trhu je jeho současný topmodel - Hero X. Když ovšem mluvíme o topmodelu, je to sice špička nabídky tohoto výrobce, ovšem stále se jedná o telefon za 3 790 korun. Za tyto peníze najdete ve výbavě design z kovu a tvrzeného skla, 5palcový HD IPS displej, 13MPx fotoaparát a čtyřjádrový procesor s 2 GB operační paměti. Užijete si i rychlá data LTE.



Nabídka tohoto výrobce každopádně nejspíše příliš neoslní náročnější zákazníky. Všechny výše zmíněné telefony kromě Hero X jsou v podstatě tou nejnižší třídou mezi smartphony, od které nemůžete čekat žádné oslnivé funkce, vysoký výkon nebo líbivý displej. Hero X pak sice na pohled vypadá dobře, ovšem zázraky, zejména co se výkonu týče, se od něj také moc nedají čekat. Za tak nízké cenovky půjde ovšem nejspíše leccos odpustit.