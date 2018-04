Stížnost na přesměrování na hlasovou schránku

Peagas - odd. stížností

kopie: Mobil server, po 7 dnech bez uspokojivého vyřešení : veřejná inzerce, Eurotel, ČTV, TV NOVA

ÚVOD:

Zakoupil jsem několik Twist karet a záhy zjistil (v info letácích ani zmínka) že mimo nemožnost posílat SMS nelze ani vypnout pevné přesměrování na hlasovou schránku po 20 vteřinách vyzvánění nebo při nedostupnosti či obsazení. Pomíjím, že síť nazývaná kvalitnější komunikace často chybuje a i při perfektním signálu padne občas hovor do schránky. Zkuste však vždy vzít telefon do 20 vteřin, je li vám např. 70 let! Říkal jsem si - jde o nejlevnější, "sociální" tarif, co bych chtěl. Očekával jsem naopak, že u jiných tarifů bude zavedena informace pro volajícího o chystaném přesměrování před začátkem tarifování.

VLASTNÍ STÍŽNOST:

Neuvěřitelné se stalo skutkem! Největší nevýhoda Twistu, pro kterou ho považuji za obtížně použitelný, bude od 15.4.98 rozšířena na všechny tarifní programy! Nemožnost vypnutí přesměrování, a to i jestliže neberu po 20(!) sekundách a jestliže obsazeno - šup do hlasové schránky. Vrcholem drzosti je, že toto donebevolající okrádání volajících i uživatelů je v novém letáku prezentováno jako výhoda zavedená na přání klientů! (Můj soukromý odhad zvýšení tržeb je mezi 1 a 5%!!)

Po poněkud ostřejší výměně názorů na informacích a zřejmě i pod dojmem toho, že ve svých firmách mám téměř 20 Pegasích karet, bylo mi nakonec slíbeno, že nadřízený 3. stupně zařídí, aby mi hlasové schránky byly natrvalo vypnuty. (volbu na telefonu si musím schovat k inteligentnějším provozovatelům do zahraničí, obyčejný plebán s jednou kartou nemá šanci). (soukromý názor informátora na info lince, jehož jméno nesdělím: My s tím také nesouhlasíme, ale od vedení máme nařízeno prezentovat to jako výhodu, plně vás chápu, očekáváme lavinový nárůst stížností)

Dojem z této novinky je umocněn názvem nového informačního periodika Paegas rozesílaného klientům - DIALOG! O Dialog se snažili bolševici ve chvílích své agónie v roce 89, o dialog se snaží znepřátelené odbory a zaměstnavatelé s vládou, doktoři se zdravotními pojišťovnami a vůbec znesvářené strany. Zákazník je zřejmě pro Paegas protivník, potažmo nepřítel. Další skvělý marketingový tah.

Už dlouho pod dojmem špatně fungující sítě (kvalitnější komunikace - než co?) a od počátku působení táhnoucích se lží se připravuji oželet diskutabilní cenovou výhodu a přejít ke konkurenci - vzhledem k množství karet se jedná o dost nákladnou věc. Konečně snad mám možnost - doufám, že můj právník poslední tah ohodnotí jako porušení smluvních podmínek - ale i pokud ne - HURÁ k EUROTELU! Ze svého paegasu volám zelenou linku Eurotelu zdarma, takže dohoda byla snadná. Mimo slibu, že podobné akce nechystají, jsem byl ujištěn i o maximální snaze zachovat mi poslední šestičíslí, pokud již nejsou zadána..

Rada z informačního letáku Paegasu jak umrtvit hlasovou schránku zní: Vypnout upozorňování na nové zprávy a nahrát osobní pozdrav, že zprávy nebudou vybírány. Proto všude namlouvám ihned po zavedení této "služby" následující vzkaz: " Bohužel, díky praktikám společnosti Radiomobil jste se zbytečně dovolali do hlasové schránky, kterou nelze vypnout a přišli jste tím o své peníze. Vzkaz nebude vyzvednut, mohu vám pouze poradit, abyste vy ani vaši známí neudělali tu chybu jako já a Paegas si nekupovali." Číslo svého nového Eurotelu vám zde sdělím co nejdříve.

V Praze dne 10.4.1998

S pozdravem

Ing, Zbyněk Pečený