Chytré hodinky jsou podivné a tablety počítače nenahradí, říká Wozniak

Ačkoli jsou Apple Watch jasně nejúspěšnějším produktem segmentu nositelné elektroniky, zdaleka ne u všech vzbuzují úžas. A právě Steve Wozniak je jednou z důležitých osobností, které příchod hodinek od Applu komentovaly vlažně. Při červencovém rozhovoru pro Financial Review uvedl, že si hodinky zatím nekoupil (na trh šly v půli dubna), avšak jejich nákup plánuje, aby zjistil, zda mu dokážou usnadnit život.

Několik chytrých hodinek již tehdy vyzkoušel, ale nakonec je nosit přestal. Žádné z nich mu totiž nepřinesly nic nového, jeho způsob užívání smartphonu se nezměnil. Ačkoli vždy stál v řadě pro každý nový iPhone a iPad, které považuje za důležité pracovní nástroje, tak pro Apple Watch si neběžel.

Avšak na nedávné konferenci společnosti New Relic přiznal, že tyto hodinky již vlastní. Jedním dechem přitom dodal, že často vychází z domu bez nich, aniž by si to zakrátko uvědomil. To podle něj pro Watch není dobré znamení. Ukazuje to totiž jejich postradatelnost.

Ačkoli tedy chytré hodinky nepatří k nejoblíbenějším hračkám spoluzakladatele Applu, trvá na tom, že se Watch od svého uvedení na trh zlepšily. Vylepšením patrně míní nejen několik softwarových aktualizací, ale především množství aplikací, které hodinkám dávají nové funkce.

Chytré hodinky jsou prapodivné

Wozniakův vlažný přístup k chytrým hodinkám obecně je známý. Na konferenci uvedl, že je považuje za podivná zařízení představující jakýsi mezičlánek mezi ním a smartphonem. Také proto byl k úspěchu Applu v tomto novém segmentu zpočátku velmi skeptický.

Během svého vystoupení také prohlásil, že nechce být součástí ekosystému Applu, nemá totiž rád omezení a naopak preferuje nezávislost. Důkazem toho je, že v době, kdy používal iPhone 4s, chválil mnohé funkce Androidu a pokukoval po tehdy úžasně tenké Motorole Razr (více zde).

Před tablety upřednostňuje laptopy

Sám sice používá iPad, mezi skalní stoupence tabletů se však rozhodně nepočítá. Jejich možnosti jsou pro Wozniaka totiž limitující. Raději má laptopy. I ty nejvýkonnější se totiž dnes rozměrově od velkých tabletů nijak dramaticky neliší a funkčně jej na rozdíl od nich neomezují.

To je v rozporu s nedávným vyjádřením šéfa Applu Tima Cooka. Ten v souvislosti s uvedením iPadu Pro uvedl, že stolní PC a notebooky brzy nebudou tak populární jako dříve. V rozhovoru pro deník Telegraph si dokonce kladl řečnickou otázku, proč by si dnes lidé vůbec měli počítač kupovat. Právě iPad Pro je prý pro spoustu lidí adekvátní náhradou za notebook nebo dokonce stolní PC. Ti pak prý kromě velkého iPadu a telefonu nebudou potřebovat nic jiného.

S tímto názorem se však ne všichni ztotožňují. Za poněkud přehnaný a ukvapený jej považuje i analytik společnosti Canalys Tim Coulling. Podle něj by iPad Pro mohl nahradit notebooky a desktopy pouze v případě, že by uživatelům přinesl úplně všechny možnosti a aplikace, které zařízení s „dospělými“ operačními systémy nabízejí. To však iPad v současnosti rozhodně neumí.

Je pro legalizaci marihuany

Za zmínku určitě stojí i Wozniakovo vyjádření k legalizaci marihuany. Ten na rozdíl od Jobse, jenž se netajil bohatými zkušenostmi s LSD, drogám nikdy neholdoval. V poslední době ho však sužuje bolest kyčle, proto vážně uvažuje o léčbě pomocí lékařského konopí. Je podle něj pokrytectví, když je alkohol legální a marihuana nikoli. Poukázal přitom na dopravní nehody, ve kterých často hraje roli právě alkohol.