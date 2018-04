Steve Jobs chtěl zničit android za každou cenu

Během šéfování firmě Apple zastával Steve Jobs tvrdou politiku ochrany duševního vlastnictví firmy. Tu ještě přitvrdil poté, co Google přišel se svým operačním systémem Android. Životopis Stevea Jobse, jehož autorem je Walter Isaacson, prozrazuje o důvodech přísného přístupu více.

Kniha, která v anglickém jazyce vyšla oficiálně v pondělí 24. října, ukazuje, že Jobs byl příchodem androidu velmi rozčilen. Systém považoval za kopii iOS a za velikou zlodějinu.

Šéf Applu byl rovněž rozčílen proto, že příchod systému považoval za pověstnou kudlu do zad od Google. Do té doby totiž firmy úzce spolupracovaly a řada služeb Googlu se těšila v iPhonu velké pozornosti.

Eric Schmidt, bývalý CEO a současný výkonný předseda Googlu, byl rovněž členem představenstva společnosti Apple. Zvolen byl v roce 2006 a až v roce 2009 rezignoval kvůli možnému konfliktu zájmů. V chování Schmidta viděl Jobs velkou zradu.

V životopise Walter Isaacson píše, že nejvíce rozzuřený byl Jobs v roce 2010, kdy HTC na americký trh uvedlo androidí telefony, které v mnohém kopírovaly funkce iPhonu.

"Pokud to bude potřeba, budu se bít do posledního dechu a utratím každý cent ze 40 miliard dolarů, které má Apple v bance, abych napravil toto bezpráví," řekl Jobs Isaacsonovi. "Zničím android, protože je to ukradený produkt. Klidně kvůli tomu rozpoutám termonukleární válku," pokračoval naštvaně.

Při následném setkání s Ericem Schmidtem dal Jobs jasně najevo, že se v případě těchto sporů nehodlá spokojit s dohodou. "Nechci vaše peníze. Pokud byste mi nabídli pět miliard, nechtěl bych je. Mám spousty peněz. Chci, abyste přestali používat naše nápady ve vašem androidu, to je vše, co chci," řekl podle knihy Jobs tehdejšímu šéfovi internetového gigantu. Jak víme, schůzka spor nevyřešila.

První prototyp androidu vypadal jako BlackBerry Steve Jobs má v mnohém pravdu. Google původně plánoval smartphone ve stylu BlackBerry bez dotykového displeje, ale po úspěchu iPhonu pravděpodobně přepracoval koncept na dotykový. Nasvědčuje tomu i časový odstup. První koncept telefonu s OS Android spatřil světlo světa v prosinci 2007, neměl dotykový displej. To byl iPhone v prodeji teprve necelý půlrok. Koncept androidího telefonu s dotykovým displejem byl vypuštěn v září 2008.

Naopak, Apple rozpoutal obrovskou právní bitvu a v současnosti vede spor s celou řadou výrobců smartphonů s androidem. Firma ale zatím Google kvůli patentům nežaluje přímo. Apple zatím pouze obviňuje Andyho Rubina, otce androidu a současného šéfa mobilní divize Google, že části systému vytvořil už v letech 1989 – 1992, kdy pro Apple pracoval.

Řada analytiků a médií začala spekulovat o tom, zda se po smrti Stevea Jobse rozbouřené vztahy mezi Applem a výrobci androidích telefonů neuklidní. Postarat se o to má Tim Cook, nový šéf firmy, který je považován za více obchodně a prakticky zaměřeného člověka, než byl Jobs. Hladký chod firmy a dobré vztahy s obchodními partnery mají být jeho prioritami.

I proto například korejský server Digitimes psal o tom, že spory Applu a Samsungu "zaznamenají neočekávaný zvrat". Důkazem zlepšujících se vztahů společností může být i údajný nový kontrakt na výrobu čipů A6 pro budoucí iPhone a iPad, který podle Digitimes Samsung získal. Firmy podle všeho budou k patentovým sporům a obchodním vztahům přistupovat odděleně, nebudou tedy míchat soudy a byznys.

Zda opravdu nastane uklidnění současných napjatých vzájemných vztahů a jestli se například rozšíří klidnější nálada i na ostatní výrobce, ukáže až čas. Jisté zatím je, že Jobs viděl v androidu svého úhlavního nepřítele a byl hlavním motorem války, kterou Apple v soudních síních systému vyhlásil.