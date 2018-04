Steve Jacobs dělal v Applu. Teď konkuruje hodinkám Watch

Hned několik dosud uvedených chytrých hodinek se na první pohled tváří jako klasická časomíra. Mají kulaté ocelové pouzdro, které doprovází náramek nebo kožený řemínek. Kvalita zpracování však nedosahuje úrovně, jakou jsou schopny nabídnout hodinářské značky.

Již v tomto se mají hodinky Olio Model 1 od ostatních odlišovat. Pouzdra i ocelové tahy totiž budou firmě dodávat tradiční hodinářské značky, což ve finále určitě bude znát. Koneckonců i na dostupných fotografiích jsou patrné třeba jemně zkosené a leštěné hrany náramku nebo stejně opracovaná pevná luneta ocelového pláště. Použita přitom bude kvalitní nerezová ocel 316L (švédská), příslušné piktogramy jsou uvedeny na víčku hodinek.

Průměr pouzdra má úctyhodných 47 mm, což je rozhodně nadprůměrná hodnota. Varianta s koženým řemínkem váží 81 gramů, náramek pak hmotnost prakticky zdvojnásobí, váha v takovém případě ukáže 161 gramů.

Současné chytré hodinky trpí nedostatečnou voděodolností, která je většinou vyjádřena jen stupněm krytí IP67. Hodinky tak snesou mytí rukou, sprchování nebo ponoření do vody, ovšem plavání by bez úhony přežít nemusely. Olio mají vodotěsnost stupně 50 m, plavání jsou proto uzpůsobeny.

Téměř kulatý displej a vlastní OS

Displej je nahoře mírně zploštělý, netvoří tedy dokonalý kruh jako LG G Watch R, a překrývá jej tvrzené sklo. Není přitom specifikováno, zda jde o safírové sklo, nebo třeba Gorilla glass. Známe ale hodnotu jasu panelu - 700 nitů, ta by měla zaručit velmi dobrou čitelnost displeje i na slunci.

Na rozdíl od nejpočetnější skupiny chytrých hodinek, která spoléhá na platformu Android Wear, Olio vsadilo na vlastní systém. Důležité je, že hodinky půjdou spárovat jak s telefonem s Androidem, tak i s iPhony. To ale není vše, Olio by měly být schopny dálkově ovládat i další spotřebiče (třeba audio/video techniku v domácnosti).

Zajímavé je, že se nabízené funkce hodinek budou proměňovat podle toho, kde se jejich nositel zrovna bude nacházet. Před blížící se schůzkou se tak mohou dotázat, zda mají přepnout na tichý režim, aby meeting nerušily hlasité notifikace. Podobně pokud systém uzná, že byste na danou schůzku vzhledem k vaší poloze nemuseli dorazit včas, nabídne zavolání taxislužby.

Četnost notifikací na displeji během posledních 12 hodin zobrazují přímky vycházející ze středu displeje. Platí přitom jednoduchá úměra: čím delší přímky, tím více notifikací v daném čase. Ty budou členěny do tří základních kategorií a to Earlier, Now a Later (tedy dříve, nyní a později), uživatel tak bude moci snadno filtrovat mezi již uskutečněnými událostmi, nebo zobrazit ty právě příchozí.

Z hodinek se sice nedá přímo telefonovat, ale skrze Google Voice nebo asistentku Siri - dle typu spárovaného smartphonu - půjdou hlasem ovládat. Nakolik bude neotřelé uživatelské rozhraní užitečné a jeho využívání efektivní, ukážou až praktické zkušenosti.

Na ty si ale ještě několik měsíců počkáme. Steve Jacobs předpokládá, že by hodinky mohly jít do prodeje během léta. Společnost už přijímá předobjednávky. Základní verze na koženém řemínku stojí 595 dolarů (asi 15 tisíc), ocelový tah pak znamená 50dolarový příplatek.

Černá varianta, jejíž pouzdro a tah je opatřeno PVD vrstvou odolnou vůči oděru, pak začíná na 745 dolarech (18 700 Kč), verze s náramkem si výrobce cení na bezmála 20 tisíc korun.

Nutno zmínit, že se nejedná o startup s kampaní pro získání potřebných financí, u kterých bývá dotažení projektu do konce vždy nejisté. Vstup hodinek Olio Model One je hotovou věcí. Důležitou informací je, že základní i PVD verze bude v první vlně k dispozici jen v přísně omezené sérii po 500 kusech. S objednávkou proto není radno otálet.