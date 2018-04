Mobilní telefon ovlivňuje kvalitu vašeho života, říká šéf značky Vertu

Ve čtvrtek 6. prosince byl v Praze v Pařížské ulici otevřen zcela nový butik značky Vertu, která vyrábí luxusní mobilních telefony. Oproti předchozímu má nový butik odlišný design a přináší zákazníkům daleko přátelštější atmosféru a větší míru pohodlí. Slavnostního otevření butiku se zúčastnila celá řada významných osobností, včetně Michaely Bakala (dřive Maláčové), spolumajitelky společnosti John Grove&partners, která pražský butik Vertu provozuje.

Steve Amstutz Globální obchodní ředitel Vertu Pro Vertu pracuje na své pozici od roku 2009 a je zodpovědný za aktivity a rozvoj obchodní sítě společnosti. Předtím působil od roku 2000 u společnosti Tag Heuer, kde byl po různých kariérních postupech zodpovědný za celosvětovou distribuci a marketing mobilních telefonů této značky. Kariéru začínal u Swatch Group a poté u Tissotu na pozici produktového manažera. Steve vystudoval Univerzitu v Neuchatelu, kde získal titul MBA.

Při této příležitosti jsme hovořili s obchodním ředitelem Stevem Amstutzem. Nechal nás nahlédnout do blízké budoucnosti značky, která bude založená především na smartphonech. Vertu u nich bude klást důraz na špičkovou výbavu, což dosud nebylo zvykem.

Co se týče operačního systému, nic zatím není oficiální. Podle původních spekulací mělo Vertu používat Windows Phone 8. Značka prý dokonce měla dostat určitá privilegia a v jinak pevně daném systému od Microsoftu měla mít povoleny neobvyklé úpravy.

Jenže po změně majitele, kterým je nově investiční fond EQT VI, se stále více hovoří o odklonu od této cesty. Jako nejpravděpodobnější varianta se tak jeví výrazně upravený operační systém Android.

Ačkoli nic z toho nemohl Steve Amstutz komentovat, z jeho vyprávění je jasné, že na použitém operačním systému zas tak moc nezáleží. Vertu chce vyrábět špičkové smartphony a k těm nejdražším a nejprecizněji zpracovaným materiálům se přidá i maximální hardwarová a funkční výbava.

Vertu právě prochází jakýmsi přechodným obdobím. Ovlivňuje to nějak způsob, jak firma pracuje a co připravuje? Budou současné interní změny viditelné i pro zákazníky?

Ano, určitě. Změny, kterými jsme v roce 2012 prošli, ovlivní vše, co budeme dělat v příštím roce. A zákazník to pravděpodobně pozná. Technologie, na kterých pracujeme, totiž budou příští rok jiné než dosud. Samozřejmě však chceme zachovat jedinečný zážitek z používání našich zařízení. Ten přitom nemusí být nutně spojen s operačním systémem, který je pro nás spíše jakýmsi prostředkem celkového zážitku než prvek, který by nás odlišoval.

Když Vertu před deseti lety začínalo, vlastně se vezlo na vlně úspěchu Nokie. Ta tehdy ovládala se 40 procent světového trhu mobilních telefonů a stala se jakýmsi dárcem produktů pro Vertu. K hardwaru Nokie jsme přidali špičkový design, nebývalé materiály, pečlivou ruční výrobu a exkluzivní služby, například Conciérge.

V roce 2007 se z ničeho nic rozšířily dotykové displeje. Naše produkty to zprvu nijak neovlivnilo, ale v roce 2010 jsme museli zareagovat. Od té doby je Vertu také výrobcem smartphonů. Kdybychom tento krok neučinili, vymřeli bychom jako dinosauři. Náš první dotykový model Constellation Touch, uvedený v roce 2011, dnes představuje 60 procent našich prodejů z hlediska počtu prodaných kusů.

Jaký bude ten další krok pod novým vlastníkem? To vám dnes nemohu říci. Ale můžete spekulovat, že změna majitele dává Vertu naprostou svobodu ve výběru technologie. Dodavatelé se tedy změní, nebudeme brát komplety od Nokie, ale budeme nakupovat jednotlivé komponenty samostatně a přes ODM výrobce je spojíme dohromady. Vytvoříme tím naši vlastní platformu, která představuje zcela odlišný model uvažování, vývoje i výroby naších produktů.

Takže k vašim řemeslným schopnostem při výrobě telefonů přidáte i samotný vývoj hardwaru? Myslíte, že se můžete odlišit od běžných telefonů i v této oblasti?

Zcela určitě. Budeme pozorovat trh a sledovat, jaké jsou ty nejdůležitější technologie na trhu, abychom je mohli přidat k naší platformě. Záležitost odlišení je složitější. Je to jedna z věcí, které pro nás asi nejsou možné. S veškerou pokorou musíme přiznat, že vývoj samotných komponent hardwaru je něco, co by vyžadovalo extrémně vysoké investice. My se spíš budeme zaměřovat na to, abychom si vybírali opravdu ty nejlepší dostupnou technologie a zabudovali je do našeho konceptu. Chceme zákazníkům nabídnout opravdu ty nejlepší možné smartphony.

Když se podíváte na naše produkty, třeba tady na Signature, jejich design je úchvatný. Je to ikonický produkt, uvedený v roce 2002 a inovovaný v roce 2008. Žádný jiný výrobce mobilních telefonů nedovede zacházet s materiály tak jako my. Neumí zpracovávat špičková safírová sklíčka, nejjemnější kůži, keramické části a třeba v tomto konkrétním případě zirkon. Nejenom, že jsme byli průkopníky v použití titanu, teď používáme zirkon. Ve spojení s designem a službami nabízíme zákazníkům to nejlepší a výkon není tak důležitý.

Naši zákazníci telefon oceňují a mají ho rádi jako svůj osobní nástroj. Často například říkám, že je jen málo věcí, které musíte mít každý den vždy u sebe. Hodinky, ty nejsou úplně nutné, když je ráno zapomenete doma na nočním stolku, většinou se pro ně nebudete vracet. Pro telefon ano, dává vám přístup k celé řadě dalších věcí. K internetu, k e-mailům, k lokalizačním službám. Telefon se stal něčím velmi osobním a blízkým. A když mluvíme o takovém nástroji, proč si prostě nevybrat ten nejlepší z hlediska emocionální atraktivity.

Jako výrobce luxusních telefonů se snažíme přinášet prvky, které bude zákazník obdivovat. Design, materiály, to vše už umíme dělat na té nejvyšší úrovni. V kvalitě výroby jsme nedostižní. Teď chceme přijít se špičkovými technologiemi a softwarem. V těchto oblastech chceme přidat na maximum.

Říkal jste, že dotykový model se vám prodává skvěle a že smartphony jsou jasnou budoucností Vertu. Ale co přinesete zákazníkům, kteří si oblíbili právě vaše klasické telefony?

V naší dlouhodobé strategii je zcela jasně vyhrazeno místo pro modely řady Signature. To je jakási naše klasika, Porsche 911 mezi mobilními telefony, chcete-li. Je to odkaz značky, něco, co si lidé vybaví, když se řekne Vertu. Z hlediska počtu prodaných kusů tvoří modely Signature 25 procent našich prodejů.

Klasické telefony mají zcela jinou roli než dotykové přístroje. Jsou určeny pro lidi, kteří se nechtějí nechat mobilními telefony neustále obtěžovat. Pro lidi, kteří vlastně technologie nepotřebují, třeba proto, že běžné věci za ně zařizují jiní. Signature je telefon pro nejvyšší šéfy firem. Je to telefon, který si vezmete na večeři, protože smartphony dovedou být velmi neodbytné a dotěrné. Lidé si na nich neustále kontrolují poštu, píšou na Facebook a podobně. To je dobré, když jste mladý a máte na to čas, ale v určitém věku se už nechcete s takovými věcmi obtěžovat.

Kde je ta hranice?

To nevím. Myslím, že to není přímo otázka věku, ale otázka toho, kde se nacházíte ve svém životě. Navíc, velmi aktivní lidé mohou mít obojí, i já používám Signature i Constellation Touch. Signature si beru, když jdu ven se svou ženou, když jdu na golf nebo jedu někam na víkend. Prostě nechám svůj smartphone doma, nechci být e-maily obtěžován. Je to volba týkající se kvality vašeho života.

Co je dnes luxus? Někteří lidé by řekli, že to znamená mít kabelku Hermés, diamanty Cartier a rolexky. Já mám jinou vizi. Myslím si, že luxus je dnes mít čas užívat si života. Bohatství, které jste během svého života nashromáždil, může váš život udělat luxusním, ale také nemusí. Luxus třeba je, když si můžete vzít svůj Signature prostě proto, že nemusíte být neustále ve spojení se svými obchodními partnery.

Design běžných "nechytrých" modelů Vertu se už roky příliš nemění, uvádíte jenom různé nové materiály a speciální edice. Se zcela novým designem jste přeci jenom nějakou dobu nepřišli. Nepřipravujete něco opravdu nového?

Ano, máte pravdu, naším nejnovějším produktem v této oblasti je vlastně véčko Ayxta z roku 2009. Design modelu Signature jsme inovovali v roce 2008, také jsme upravili design řady Ascent. Věříme, že naše nechytré telefony nakonec v dohledné budoucnosti splynou v jeden model. Signature se stane produktem, který nás bude s různými inovacemi provázet po řadu dalších let.

Co nového můžeme v této oblasti přinést? Může to být třeba hmatový vjem. Přístroj může vypadat jako běžný telefon, ale přitom mít dotykový displej s možností ovládání některých funkcí, může tedy přinést něco z obou světů. V případě řady Signature se však držíme především ikonického designu, než abychom se hnali za různými funkcemi.