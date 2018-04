Stěhujete se? Vezměte si svou pevnou linku s sebou.

Se změnou bydliště či sídla firmy přichází spousta změn a jednou z nich je i změna pevné linky, kterou jste doposud využívali. Na nervozitě spjaté se starostmi kolem stěhování to nijak neubere a zásah do financí, kterých je samozřejmě i na takovou změnu zapotřebí, je mnohdy nečekaný a vždy nepříjemný. Tento scénář doznal od 1.září příjemné změny v podobě snížení ceny za přeložení linky.

"Každé stěhování je samo o sobě nákladné. Tímto krokem usnadníme situaci zákazníkům, kteří z jakéhokoliv důvodu musí své působiště změnit," řekl tehdy ke snížení ceny ředitel pro vnitrostátní telefonní službu Českého Telecomu Václav Horký.

Cena za přeložení hlavní účastnické telefonní stanice se tak snížila o polovinu a místo původních 3500 korun zaplatí zákazníci při změně bydliště jen 1750 korun. To ovšem platilo pouze při pohybu v rámci jednoho místního telefonního obvodu (MTO) a Český Telecom v září přislíbil, že v nejbližší době zavede možnost přeložení telefonní stanice bez omezení (v celé ČR).

Přesně měsíc na to, 1.října, Telecom splnil svůj slib a nabízí tak nyní přeložení hlavní účastnické stanice kamkoliv na území České republiky.

Připomeňme si nyní situace, do nichž se můžete dostat v souvislosti s přemístěním linky.

První z nich nastává, když se stěhujete, popřípadě měníte sídlo firmy, do objektu kde pevná linka ještě zavedena nebyla. Kromě zavedení zbrusu nové linky můžete zvolit daleko levnější operaci a linku si jednoduše nechat přemístit do nového bytu (kanceláří). Přeložení linky je v tomto případě účtováno za 1 750 Kč.

V případě, že pevná linka je v novém sídle již zavedena, jedná se o takzvaný převod účastnictví. Stejným způsobem pak přestěhujete svou linku za 170 korun. K takové operaci je však třeba souhlas původního účastníka.

Třetím případem je přemístění telefonní linky v rámci objektu s jedním popisným číslem (panelové domy apod.). Při stěhování z jednoho patra do druhého se jedná o takzvané přemístění linky a cena je stanovena individuálně dle složitosti případu, nejčastěji na 500 korun.

Přestěhovat se tedy můžete nyní i se svou telefonní linkou ať se stěhujete kamkoliv a nemusíte se obávat komplikací v případě, že tam, kam míří vaše kroky, ještě žádná linka zavedena nebyla. Daleko zajímavější a lákavější by ale byla možnost vzít si s sebou i své telefonní číslo, čímž by odpadlo dlouhé obvolávání přátel a známých, abyste je informovali o změně. Taková věc doposud bohužel možná není, kvůli předčíslí s údaji o geografické poloze. Kdybyste se totiž přestěhovali z Brna do Prahy, předčíslí by vám zůstalo a tím by nastaly problémy s průhledností tarifikace. Mohlo by se totiž stát, že byste podle čísla telefonovali z Prahy do Prahy, ale sazba za hovorné by zůstala stejná jako při telefonování z Brna do Prahy a takový rozdíl už je znát. Ovšem Telecom by jej jen složitě vysvětloval.

Nicméně Český Telecom současně s přečíslováním telefonních stanic v září 2002 (dle současných informací by mělo proběhnout z 21. 9. 2002 na 22. 9. 2002, tedy ze dne na den), plánuje i možnost stěhování telefonních čísel dle libosti, tzv. přenositelnost čísla. Ostatně s ohledem na zvolna se blížící úplnou liberalizaci telekomunikačního trhu mu ani nic jiného nezbývá.

Ať tak či onak se můžeme domnívat, že snížení cen za přemístění telefonní stanice je jednou z prvních vlaštovek, které by nám měli dokázat, že konkurenční boj u nás začíná fungovat i v této oblasti pevných telefonních linek.