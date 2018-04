Štědrý den? V dohledovém centru je to rutina

V dohledovém centru Oskara (stará se o dohled nad sítí a koordinaci činností v síti, anglicky se označuje NMC, Network Management Centre) se slouží dvanáctihodinové směny. Začínají a končí v sedm hodin. Ta, která měla tu smůlu, že na ni vyšla služba na Štědrý den, nastoupila do práce 24. prosince v sedm hodin ráno. Při střídání směn probíhá tzv. shift handover, proces, zajišťující, aby při střídání lidí nedošlo ke ztrátě informací ohledně probíhajících řešení a aktivních systémových hlášek („alarmů“). Obvykle to zabere deset minut.

7:00

Nová směna kontroluje, zda se během předávání směn neobjevily nové alarmy. Pokud se problém objeví při střídání, převezme jej již nová směna. Současně dochází k podrobné kontrole všech neuzavřených trouble tiketů (záznamů o problémech a událostech a jejich řešení) různých priorit i délky řešení problému. Aktualizují se informace o dlouhodobých problémech s nízkou prioritou.

Ráno také předává vánoční směna databázi měření části sítě postavené Siemensem (západní část sítě) do Siemensu, aby mohl měření použít pro další optimalizaci sítě a jejího nastavení. U sítě postavené Ericsson se optimalizace řeší jinak (interně využitím CNA topologie). Obsluha dohledového centra (to se u Oskara nazývá Hi-tech centrum) zálohuje data z ústředen (MSC) a registrů (HLR).

BSC (kontroler základnových stanic) v ostravském regionu hlásí problém s dodávkami elektrické energie. Takový případ je u BSC doprovázen zprávou, že byl automaticky nastartovaný generátor, ale žádné takové oznámení nyní nepřišlo. Příčinou tak může být závada generátoru nebo porucha některé ze tří fází. Dohledové centrum u příslušené rozvodné společnosti ověřuje, zda v místě není odstávka. Na místo okamžitě vyjíždí technik; napájení BSC je zatím jištěno akumulátory. Po příjezdu na místo technik potvrdil problém na dvou ze tří fází.

8:00

V českolipském regionu ztratilo BSC kontakt s jednou z BTS (základnová stanice, vysílač). Jelikož během předcházející noci došlo ke krátkému výpadku již dvakrát, technik kontaktuje společnost, která Oskarovi pronajímá mikrovlnný skok, na kterém se objevuje závada. Problém se řeší výměnou vadné mikrovlnné jednotky.

HLR žádá zvětšení paměťového prostoru pro zpracování procesů. Konkrétně jde o žádosti ze strany centra textových zpráv (SMSC). Obsluha dohledového centra kontaktuje technika, který je za HLR odpovědný. Ten kapacitu během dopoledne navyšuje.

9:00

V pardubickém regionu ztratilo BSC kontakt se dvěma BTS. Problém zmizel ještě před příjezdem technika. Ten zkontroloval zařízení, ale problém nenašel. S největší pravděpodobností se jednalo o krátkodobý výpadek na mikrovlnném skoku.

Další BSC ztratilo kontakt, tentokrát se třemi BTS v českobudějovickém regionu. Technik nenašel přesnou příčinu, ale z preventivních důvodů vyměnil mikrovlnnou jednotku a BTS připojil k jinému dvoumegabitovému portu na BSC.

Z BTS v regionu Chomutov přišel dveřní alarm. Technik jel BTS zkontrolovat. Ukázalo se, že šlo o planý poplach.

10:00

Další z pravidelných činností je výměna zálohovacích pásek na SDP (součást platformy pro předplacené služby) a SMAS (server sady skriptů pro služby VPN – virtuálních privátních sítí).

Sektor jedné z pražských BTS má problém. V kabelu se vrací větší množství vysílaného signálu, než je povoleno. Problém se bude řešit v blízké době.

11:00

Jeden sektor BTS v Praze má problém s vysílací částí, která nefunguje korektně. Závada zmizí po vzdáleném restartu příslušné jednotky.

Obsluha to v tuto chvíli ještě netuší, ale do Hi-tech centra již dorazil sváteční oběd, který objednal Oskar jako dárek pro sloužící směnu.

12:00

Pracovníci dohledového centra se postupně střídají v přestávkách na oběd. Společně se ve službě najíst nemohou, někdo musí být vždy v pohotovosti v hlavní místnosti.

BSC hlásí, že jeden ze sektorů BTS v českolipském regionu již delší dobu nevykazuje žádný provoz. Problém bude řešit během dne technik na místě.

13:00

Pravidelným ručním testováním je detekována prodlužující se doba odečtu kreditu předplacených karet. Po konzultaci s technikem a po kontrole systému nejsou učiněna žádná další opatření. Prodloužená doba odezvy je totiž způsobena silným provozem v síti. Po poklesu provozu by mělo vše fungovat bez problémů. Odečítání kreditu se ale nyní sleduje se zvýšenou pozorností.

Na BTS v brněnském regionu přestal fungovat jeden z modulů obsahujících hovorové kanály (TRX). Musel být vyměněn.

Ústředny MSC3 a MSC4 potřebují vyměnit optický disk pro zálohování. Do výměny se zálohuje na záložní disk…

15:00

Provoz v síti roste, lidé si začínají posílat vánoční přání. Vzhledem k zatím rekordnímu počtu poslaných textových zpráv v síti Oskar (to zatím v dohledovém centru mohou jen tušit) dochází na některých místech k většímu zatížení signalizačních kanálů jednotlivých sektorů základnových stanic. V každém takovém případě obdrží dohledové centrum informační hlášení. Z důvodu velkého počtu takových hlášek dochází k přetížení dohledového systému. Z bezpečnostního hlediska jsou proto tato hlášení v systému dočasně automaticky odmítána. Dohledový systém musí spolehlivě běžet, aby dokázal zpracovávat mnohem důležitější informace.

16:00

BSC ztratilo kontakt s jednou BTS v českolipském regionu. Problém vyřešil dálkový restart mikrovlnného skoku.

19:00

Po dvanácti hodinách v práci přichází denní směnu vystřídat jejich kolegové. Ti si již Štědrý den odbyli a nyní je čeká práce. Odcházející směna se naopak může těšit na pohodový štědrý večer – pokud ovšem po celém dni v práci nebudou mít náladu nanejvýš na cestu do postele.

V přehledu činnosti štědrodenní směny dohledového centra Oskara jsou jen významné události. Obsluha se ale rozhodně nenudí, většinu pracovního dne jí zaberou drobné činnosti, které jsou rozložené do celého dne:

Ruční testování v přesně stanovených časech. Jedná se zejména o test předplacených služeb, služby datových volání, MMS, mezinárodního volání. Ruční testování slouží jako pojistka pro případ, že vznikne problém, který dohledový software nezaznamená.

Během dne bylo vyřešeno 40 problémů souvisejících s teplotou prostředí v kontejneru s BTS, zejména kvůli nízké teplotě. Drtivá většina takových problémů se řeší správným nastavením topení, případně klimatizace.

O Štědrém dnu došlo k deseti výpadkům elektrické energie na různých místech České republiky, které měly vliv na zařízení Oskara. Dohledové centrum je v přímém kontaktu s energetickými závody – identifikuje tak místa, ve kterých se o problému ví a pracuje se na jeho řešení. Na ostatní místa se podle důležitosti veze generátor, případně se BTS přepíná do úsporného režimu.

Během směny dohledové centrum schválilo 16 kontrolních vstupů k BTS, případné vstupů souvisejících s opravou poruchy či problému.

Za dvanáct hodin vyřídila obsluha dohledového centra na 150 hovorů.

V dohledovém centru slouží lidé bez ohledu na státní svátky či denní dobu. A to kvůli tomu, aby zákazníci operátora mohli dělat to, co již dnes považují za samozřejmost – používat kdykoliv a kdekoliv mobilní telefon.

Redakce Mobil.cz by ráda poděkovala štědrodenní směně v dohledovém centru sítě Oskar, která pro naše čtenáře zaznamenávala tyto postřehy.