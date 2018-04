StayOff, aneb Spi sladce dál...

Design PalmOS modelů bývá různý, stejně tak jako rozmístění hardwarových tlačítek na nich. Stejně tak se různí i obaly na tato zařízení. Při běžné manipulaci s palmem (či s handheldem v pouzdře) dochází k mnoha pohybům a tlakům, z nichž řada způsobí nechtěné zmáčknutí tlačítka a spuštění handheldu. V nejlepším případě se vám zkracuje životnost baterie, v horším může dojít k poškození dat a, máte-li třeba vyřazeno autovypínání PDA po určité době, můžete vytáhnout ze své kapsy v nejdůležitějším okamžiku zcela vybitý handheld. Různé handheldy a obaly mají svoje slabá místa - tlačítka náchylná na náhodné spuštění při tlaku kupříkladu v kapse. Třeba na Palmu V/Vx to je tlačítko pro nastavení kontrastu, u Visorů spouštěcí tlačítko apod...

StayOff je aplikace, která nás těchto potíží navěky zbaví. Dodává se na trh ve dvou verzích: jako samostatná aplikace pro PalmOS 4.0 a vyšší a jako hack StayOffHack pro nižší verze PalmOS. Obě verze produkuje firma RPGS a prodává je za $5.

Nastavení a aktivace programu

Je poměrně jednoduché. StayOffHack se nastavuje ve vašem správci hacků, StayOff má svoji samostatnou aplikační ikonu. Obrazovky v obou verzích se mírně liší, mají však podobné funkce:

Allow Buttons to Wawe Device When:

- "Wake Button Held" - když tuto funkci zaškrtnete, můžete zapnout palm podržením tlačítka, které máte nastaveno jako "Wake Button" (viz níže)

- "Charging/In Powered Cradle" - palm se zapne po vložení do kolébky

- "Enable" - aktivuje funkci programu u StayOff (StayOffHack aktivujete aktivací hacku ve správci hacků)

- "WakeButton" - zde si nastavte, kterým tlačítkem lze palm zapnout

- "StayOff Selection" - zde můžete nastavit, pro která tlačítka se má aplikace aktivovat (to je která tlačítka budou vyřazena po vypnutí palmu ze své běžné činnosti, tudíž nemohou palm spustit)

Ostatní obrazovky

V programu už jsou pak jen informace o programu (About) a tipy k používání aplikace.

Závěr

StayOff/StayOff hack je velmi užitečná utilita pro část uživatelů, kteří mají potíže se svým handheldem (popřípadě pouzdrem), nosí jej třeba v těsné kapse a handheld se jim čas od času sám zapíná. (Na druhou stranu pro velkou část uživatelů, kteří se s tímto problémem nepotýkají, aplikace mít smysl nebude.) Svůj účel plní dobře.