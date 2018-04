Stávající iPhone zlevňuje, nástupce přijde do dvou týdnů

Maloobchodní gigant Wal-Mart se tak s největší pravděpodobností snaží vyprázdnit sklady. Přístroj za 97 dolarů (2 018 Kč) lze však získat jen s dvouletým kontraktem v síti AT&T. Nedotovaný telefon lze sehnat od 500 dolarů (10 450 Kč).

V Česku zlevnění podle všeho zatím nehrozí. Do středu Evropy totiž vždy zamířily tyto telefony s několikaměsíčním zpožděním, takže velké výprodeje skladů se prozatím očekávat nemohou.

„Až dorazí nový model, určitě budeme zlevňovat starší kusy i my. Kdy to ale bude, to nevíme. Navíc si takové chování jako maloobchodníci v Americe nemůžeme dovolit. Tady Apple operátorům fakticky své podmínky diktuje,“ uvedl pracovník jednoho z tuzemských mobilních operátorů, který si nepřál zveřejnit své jméno. V Česku nabízejí operátoři iPhone s tarifem za částky kolem 15 tisíc korun.

Na příchod nového modelu se nepřipravují jen prodejci, ale i továrny, které pro Apple vyrábějí. Aby uvolnily kapacity, přestaly úplně vyrábět předminulou generaci přístroje s označením 3G. Ten se prodával za podobné peníze jako nyní zlevněný 3GS.

Velké oznámení o nástupci, jehož finální podobu světu ukázal zapomnětlivý vývojář Applu, který jej nechal v hospodě, se čeká 7. června na konferenci firmy. Už nyní její tajnůstkářský šéf Steve Jobs tvrdí, že účastníci určitě nebudou zklamáni.

NOVÝ IPHONE PROZRAZEN, ZNÁME DETAILY Díváte se pravděpodobně na čtvrtou generaci mobilního telefonu Apple iPhone. Do redakce serveru Gizmodo se nejspíš dostal právě vyvíjený vzorek revolučního přístroje. Přístroj se našel v baru a vše nasvědčuje tomu, že to není podvrh.

Nový přístroj by se měl designově od toho stávajícího poměrně výrazně odlišovat. Zakulacené bočnice by měly vystřídat hranaté okraje a přibýt by měla v předu umístěná kamera určená pro videohovory.