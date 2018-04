Stav systému Iridium

Stav systému

Všech 66+6 satelitů je již na oběžné dráze a probíhá jejich testování, to potrvá do srpna. Počet satelitů na oběžné drázet: 66+6 Celkový počet satelitů pro tento systém: 66 plus 6 záložních Váš Iridium telefon komunikuje se světem skrze síť 66 propojených satelitů na oběžné dráze země, a mobilní sítě jednotlivých zemí. Síť Iridium poskytuje kompletní pokrytí kdekoliv a kdykoliv. Výroba satelitu Iridium

Firmy které umisťují satelity na oběžnou dráhu

Jak se umisťuje satelit na oběžnou dráhu

Jak se v systému Iridium vytváří hovor

Komponenty satelitní sítě Iridium

Přehled startů raket vynášejících družice Iridium

Počet Datum satelitů použitý nosič kosmodrom ------------ ----------------------------------------------- 1 May 5, 1997 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 2 June 18 7 Proton Baikonur Cosmodrome Kazakhstan 3 July 9 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 4 Aug. 20 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 5 Sept. 13 7 Proton Baikonur Cosmodrome Kazakhstan 6 Sept. 26 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 7 Nov. 8 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 8 Dec. 8 2 Long March2C Taiyuan Launch Center, China 9 Dec. 20 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 10 Feb. 18, 1998 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 11 Mar. 25 2 Long March 2C Taiyuan Launch Center, China 12 Mar. 29 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 13 Apr. 6 7 Proton Baikonur Cosmodrome Kazakhstan 14 May 2 2 Long March 2C Taiyuan Launch Center, China 15 May 17, 1998 5 Delta II Vandenberg Air Force Base --------------------------------------------------------------- celkem 72 družic