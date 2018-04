Státní příspěvky na volání se zatím měnit nebudou

Vláda minulý týden schválila příspěvek na telefonování pro přibližně 260 tisíc tělesně postižených a sociálně slabých lidí. Každý měsíc mohou dostat od státu na telefonování příspěvek dvě stě korun.

Dosud stát uznával úlevy při telefonování jen 60 tisícům tělesně postižených. Díky vyšší částce nemuseli u Telecomu platit měsíční paušál. Nejčastěji byl takto využíván tarif Standard, který v současné době stojí 403 korun měsíčně.

To by se ale mělo od července změnit. Podle novinky by měli výše zmínění dostat pouze 200 korun s tím rozdílem, že je mohou použít i na služby mobilního operátora. Poskytovatele této slevy ale bude muset teprve určit výběrové řízení. - více zde

Oficiálně není nikdo schopný říci, jak bude situace vypadat po prvním červenci. Zatím není ani jisté, který z operátorů by měl slevu poskytovat.

Protože se ale mnoho čtenářů, kterých se tato problematika týká, ozvalo s dotazy, jak to tedy je, zkusili jsme zjistit pravý stav věcí.

"Novela, která nařizuje výběrové řízení, byla prezidentem schválena, ale ještě oficiálně nevyšla," řekl mluvčí Českého Telecomu Martin Žabka.

Telekomunikační úřad by měl do konce měsíce vyhlásit výběrové řízení. Očekává se, že by vítěz měl být znám do konce prázdnin. Pak se teprve uvidí, jak se službou naloží.

Proč jenom dvě stovky?

V původním návrhu zákona, který podávalo ministerstvo informatiky, nárok zůstával pouze pro zdravotně postižené. "O sociálně slabé zákon rozšířila Poslanecká sněmovna," řekla mluvčí ministerstva Klára Volná.

Rozšířením okruhu tak vzrostly i nároky na státní rozpočet. "Dvě stě korun byl kompromis, na který bylo ministerstvo financí ochotno přistoupit," dodala Volná.

Postižení, kteří kontaktovali naši redakci, se ale vesměs shodují na tom, že dvěstěkorunová úleva jejich situaci nevyřeší.