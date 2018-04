Státní příslušnost: Iridium. Motorola 9500

Satelitní síť Iridium tu bude již třičtvrti roku a až doposud jsme ji v Čechách nemohli používat. Nyní se situace změnila - síť Iridium lze používat i v České republice a mobilní telefony pro Iridium od Motoroly právě procházejí homologací, takže nástupu Iridia do Čech už téměř nic nebrání.

Proto jsme si od autorizovaného distributora Motoroly, firmy Cellular Star, zapůjčili klasický mobilní telefon Motorola 9500 určený pro satelitní a GSM provoz v síti Iridium. Zapůjčená verze ovšem umožňovala pouze satelitní provoz - viz dále.

A tak jsme pro vás otestovali první satelitní telefon Iridium na našem trhu - a jelikož se satelitní sítí Iridium je u nás málo zkušeností, přidali jsme především právě postřehy z provozu Iridia jako sítě.

Motorola 9500 především bude dlouho jediným telefonem pro síť Iridium na našem trhu - vyjma Motoroly a Kyocery totiž nikdo jiný telefony Iridium nevyrábí a Kyocera u nás nemá dle našich informací pro Iridium telefony zastoupení, takže homologovány budou jen Motoroly. Další verze telefonů Motorola Iridium jsou určeny jen do auta, nebo to jsou pagery.

Jak vypadá Motorola 9500, můžete vidět na obrázku. Klasický motorolovitý vzhled, flip a displej vybavený holografickou fólií. Telefon je o něco (o dost) rozměrnější než GSM telefony - 19,3 x 6,2 x 6,8 cm + stejně dlouhá anténa, kterou lze ještě o čtvrtinu vysunout. Váha do 454 gramů (bez GSM kazety)!

Anténa není žádný drobek - v přítmí ji můžete vydávat za tlumič pistole a vzhledem k tomu, že nasazení telefonu se očekává především v drsnějších oblastech, je to dost možná i záměr. Pokud je anténa sklopená, telefon může pohodlně stát, protože se o ni opírá.

Polohu antény si telefon nesmlouvavě hlídá a pokud nemáte anténu umístěnou tak, jak on chce, dá vám jasně na srozuměnou, že takto ne. Anténa se může zacvaknout do tří poloh otočení a díky tlačítku na vršku antény lze anténu také vyjmout. To využijete především v případě, když chcete do telefonu vložit GSM modul. O manipulaci s anténou bude hovořeno dále.

GSM modul

Motorola 9500 Iridium je telefon určený primárně pouze pro provoz v síti Iridium. Pokud byste chtěli roamovat i síť GSM, musíte si dokoupit GSM modul fungující na GSM900 a DCS1800 (cca. 20 000 Kč). Také můžete dokoupit D/AMPS a CDMA (cca. 24000 Kč). Tento modul se jednoduše přiklapne do prohlubně nad baterií a překryje se plastovou krytkou. Jednoduché...

Jinak to má vyřešeno Kyocera - ta dodává telefon rozebiratelný, takže GSM část může sloužit samostatně bez části satelitní. Kdysi jsem řešení Motoroly pokládal za absolutně nevýhodné, ale po zkušenosti s telefonem v terénu jsem již smířlivější. Jednak telefon s GSM modulem je podstatně dražší (u Kyocery), než bez něj, u Motoroly za něj také připlácíte. Řekl bych, že když si v bazaru koupíte nějaký vysloužilý GSM či CDMA nebo D/AMPS telefon za pár šupů na jedno použití, budete na tom podstatně lépe - jedinou nevýhodou bude, že musíte prohazovat SIM kartu mezi Iridiem a tím druhým telefonem a že se vytrácí kouzlo jednoduché záměny mobilní pozemní a satelitní sítě. Jenže tohle kouzlo stojí hromadu peněz a navíc pokud už jste v oblasti s pozemním signálem, většinou se můžete a umíte včas připravit na to, kdy z ní vyjedete. Je jasné, že za hranicemi Dillí to s GSM signálem bude na štíru - tedy hup Iridium kartu zpátky do satelitního telefonu. Nicméně - zvolit si musí každý sám, ale připlatit 20 000 Kč za GSM modul a zvýšit si váhu telefonu o další stovku gramu se nemusí chtít každému.

Jak lze použít telefony Iridium

Použití je samozřejmě rozličné - užívat je jako louskáček na ořechy lze samozřejmě také, nás ale zajímá telefonování. Iridium telefon oživíte SIM kartou - pro Motorolu 9500 je třeba mít velkou ISO kartu, případně redukci z plug-in na ISO kartu. Lze použít SIM kartu vašeho GSM operátora (funguje v ní jak EuroTel, tak Paegas karta) případně SIM kartu Iridium Service. Pokud máte SIM kartu GSM operátora, používáte Iridium síť jako roamingovou, tedy vaše mobilní číslo Paegasu nebo EuroTelu zůstává v platnosti, platíte ale příchozí hovory na satelitní síť Iridium (okolo 150-180 Kč, dle předvolby), odchozí hovory platíte podle roamingové smlouvy. Například RadioMobilu se za volání přes satelitní síť Iridium z ČR do ČR platí cca. 90 Kč za minutu. Pokud budete volat mezinárodně, šplhá cena přes 150-280 Kč za minutu. To v případě, když jste zákazník RadioMobilu. Podobné je to u EuroTelu. Účet za používání sítě vám pak posílá váš GSM operátor tak, jako kdykoliv v roamingu.

Pokud máte zájem být pravým občanem Iridia, můžete si koupit SIM kartu Iridium. Zde nejsou ceny přesně známy, zatím nevíme o nikom, kdo by v Čechách tuto službu nabízel. V tomto případě ovšem platíte účty přímo Iridia nebo jeho místního zástupce. V tom případě máte vlastní telefonní číslo +8816 nebo +8817 a za příchozí hovory samozřejmě neplatíte. Platí se měsíční poplatek cca. 800 Kč, dle způsobu předplatného.

Jak se z Iridia telefonuje?

Telefonování přes Iridium je zatím docela mystický obřad. Pokud vám přichází hovor a telefon je v klidovém stavu (sklopená anténa), pak se na displeji objeví nápis “Přicházející hovor, otočte anténu” - v tomto okamžiku musíte vyběhnout na volné prostranství, kde jen nad vámi otevřená obloha, otočit anténu a zaklapnout ji do aretované polohy. Pak můžete otevřít flip, případně jinak přijmout hovor.

Avizační signál o příchozím hovoru se tedy dostane i do budov - v paneláku fungoval ještě ve vzdálenosti cca. 2-3 metrů od oken. Telefonovat se ale v naprosté většině případů dá jen v okamžiku, kdy máte nad sebou volnou oblohu - vadí především železobeton.

Pokud sami chcete telefonovat, musíte nejdříve vyklopit anténu a pak zadat číslo v mezinárodním formátu. Se SIM kartou Paegas Iridium předávalo identifikaci volajícího korektně, na Iridium telefon ale ze sítě Paegas nedorazila.

Jak se s Iridiem telefonuje, vidíte na obrázku. Po pravdě řečeno, v obchodních publikacích se fotografuje telefonující si Iridiem tak, že anténu má kolmo k zemi, já se nicméně domnívám, že anténa by měla být spíše kolmo k signálu a tedy se zemí rovnoběžně, což mi potvrdil i před rokem technik Motoroly. Manuál od telefonu jsem neměl k dispozici, abych to ověřil ještě podle něj.

Jak se signálem? V Praze jsem neměl problémy - na volném prostranství byl telefon naprosto přístupný všemu signálu, v úzkých uličkách bylo třeba ještě anténu povytáhnout. Zajímavé je, že Motorola 9500 nemá měření síly signálu stále, ale jako položku v menu. Telefon by na tom příliš vytloukal baterie, protože měření síly a kvality signálu znamená komunikaci se satelitem. A tak telefon většinou pouze čeká, zda mu nějaké volání přijde, a nápis Iridium na displeji svítí i v okamžiku, kdy se na telefon nedá dovolat. Trochu zvláštní...

Kvalita hovoru?

Přiznám se ke dvěma věcem. Vzhledem k ceně hovoru z Iridia a vzhledem k rozpočtu Mobil serveru na podobné vylomeniny jsem neměl mnoho možností otestovat kvalitu hovoru řádně, jak by se slušelo. Cca. 10 minut hovoru beztak představuje cca. 1000 Kč - a to ještě doufám, že jsem se v ceníku nepřehlédl. Také jsem zkoušel pouze volání z Iridia, ne na Iridium!

Dále musím říci, že kvalita hovoru mne naprosto ohromila - byla bezkonkurenční. Při hovoru na pevnou linku (ke mně domů přes ústřednu E10, čili přes analogový krám téměř nejhoršího zrna, u něhož se žádný doping kvality očekávat nedá) byla kvalita hovoru přes Iridium podstatně lepší, než kvalita hovoru z pevného telefonu. Je to s podivem, ale je to tak. Stejně tak hovor na mobilní telefon byl přes Iridium podstatně kvalitnější, hlas byl nádherně zřetelný a nezkreslený, bez jakýchkoliv rušivých vlivů. Dlužno říci, že telefon měl čtyři čárky signálu z pěti - otevřené prostranství. I v centru města (Krakovská, kde nemá signál většinou ani Paegas), byl hovor naprosto čistý, síla signálu dvě. Okouzlující, když si uvědomíte, jak daleko signál musí putovat, aby to všechno fungovalo a v jaké kvalitě doputuje. )

Také zpoždění v hovoru, jehož jsem se obával a jež se vloni v červenci, kdy jsem držel Iridium poprvé v ruce (ještě před oficiálním startem při ladění sítě), nebylo vůbec znatelné. Kdykoliv je možné komukoliv skočit do hovoru a druhá strana reaguje bezprostředně, aniž byste slyšeli ještě vteřinu to, co říkala před tím. Pokrok je velmi citelný a mohu vás ujistit, že kvalita hovoru z Iridia je vyšší, než na jakou jsme si v Čechách mohli zvyknout jak díky SPT Telecom, tak díky GSM telefonům, SuperSound nesupersound!

Co umí telefon Motorola 9500?

Nyní pojďme k tomu, co Motorola 9500 umí. Především je to klasický Motorola podobná modelu 8700 - má QuickAcces klávesu pro rychlou volbu devíti položek menu. Má příjemný a velký displej, jenž se zhasíná a rozsvěcí s zavřením a otevřením flipu.

Výdrž telefonu - se standardní baterií 20 hodin pohotovostního režimu. Lze rozšířit až na 60 hodin. Dvě hodiny hovorového času se základní baterií, až 6,5 hodin s největší baterií. Pokud vám to nevyhovuje, můžete si dokoupit solární panel k dobíjení (cca. 35000 Kč).

Další funkce:

Jelikož nejde o klasickou recenzi (pro Iridium prakticky jiný telefon nekoupíte, jde spíše o služby Iridium než o telefon Motorola), tak vezmu funkce hopem - už proto, že jsou to typické Motorola designed funkce, takže je většinou důvěrně známe.

Vibrační vyzvánění, deset klasických vyzváněcích tónů. Hodiny s možností místního a domácího času (stále na displeji), datum. Blokování příchozích i odchozích hovorů, seznamy povolených čísel, přesměrování hovorů včetně ukládání do hlasové schránky (vyjde dost draho!). Telefon má 100 pozic pro telefonní čísla, další můžete mít na SIM kartě (doporučuji).

Telefon můžete nastavit tak, aby preferoval pozemní nebo satelitní síť - ale jen v případě, když máte kazetu pro pozemní síť. Toť z funkcí víceméně vše, snad takové drobnosti jako zakázání a povolení identifikace, což funguje zřejmě jen s originální SIM kartou Iridium, jinak je platné vaše GSM nastavení ořezané dle nálady Iridia a GSM operátora.

Telefon umí přijímat SMS zprávy - a to jak z GSM sítě, tak v případě Iridium service i z WWW stránek Iridia. Odesílat SMS zprávy nelze, ale údajně se na tom pracuje, tato funkce bude dopracována v síti a pak může být na telefonech možná proveden update firmware. Od druhé poloviny roku 1999 by měly být dostupné datové přenosy 2400 bps a faxové přenosy. Rychlost to rozhodně není závratná.

Dojmy

Ačkoliv telefon vypadá dosti těžce, ve skutečnosti si na něj lze rychle zvyknout. Pro běžné používání by se vyplatilo mít na něj nějaké pouzdro, Motorola dokonce nějaké dodává standardně, ale neměl jsem je v ruce. Telefon je plně v češtině - možná si Motorola spletla polohu politickou s polohou geografickou, když už se dala i do češtiny:)

Samozřejmě na běžné telefonování je Iridium poněkud velký luxus, ale na cesty do krajin, kde je infrastruktura bídná, je to pravé ořechové. O smyslu sítě Iridium se u nás již napsalo mnoho, nehodlám to zde opakovat, ostatně každý si musí zvážit sám, zda náklady ospravedlní pro něj výhody, a tato hranice je u každého jiná. Pokud se ale chystáte do Himalájí, Afriky, na Sibiř a do podobných výsep civilizace, na Iridium byste rozhodně měli začít šetřit.

A kolik že tahle legrácka stojí?

Satelitní telefon Motorola 9500 s koženým pouzdrem, 2 ks Li-Ion baterií a s nabíječkou vyjde na cca. 130 000 Kč. Autotelefon vyjde na 134 000 Kč. Přídavné antény vyjdou na 13000 Kč, stejnou cenu ale stojí kabel! O cenách cellulárních modulů a solárních panelů jsem již psal. Jak vidno, nejde o žádný laciný telefonek - na druhou stranu má pokrytí Worldwide, a to něco stojí.

PS: V Cellular Staru mne upozornili, že telefon se ještě v květnu neprodával, ale pouze se na něj přijímají objednávky, protože homologaci by měl získat až v červnu. Ceny pocházejí rovněž od Cellular Staru, jemuž za zapůjčení telefonu děkujeme.

České stránky Iridia najdete na www.iridium.cz, naši redakční sekci najdete na www.mobil.cz/iridium. Anglické strányk Motoroly o tomto telefonu jsou zde.