Android, iOS, Windows Phone: dva špičkoví hráči a jeden outsider

Srovnání dvou největších konkurentů není vůbec snadné, protože zveřejňují statistiky v různých intervalech. Některé údaje nelze přímo porovnávat, případně úplně chybí. Dali jsme si za úkol porovnat několik klíčových údajů a zjistit, jak si která platforma vede. Pro zajímavost jsme přidali do srovnání Windows Phone 7, který se sice svým konkurentům stále nemůže ani zdaleka rovnat, ale v současné chvíli má perspektivnější vyhlídky než skomírající Symbian či stále neodladěná Bada.

První tabulka ukazuje velikost mobilních platforem podle počtu zařízení. Kupříkladu každý den přibude na světě bez mála jeden milion přístrojů s androidem. Přitom v prosinci to bylo ještě 700 tisíc zařízení. Z období loňských Vánoc je zajímavé ještě jedno číslo, které říká, že 25. prosince bylo aktivováno 6,8 milionu zařízení s tímto operačním systémem. Ani iOS na tom není hůře, poslední oficiální čísla jsou však příliš stará na to, aby bylo srovnání alespoň trochu objektivní.

Velikost platformy Android iOS WP7 Tržní podíl za 4Q 2011 50,9% 23,9% 1,9% Počet aktivovaných zařízení 300 mil. (květen 2012) 250 mil. (říjen 2011) 8 mil. (prosince 2011) Denně aktivovaných zařízení 850 tisíc ? ?

Podobná situace panuje i u Windows Phone 7. Microsoft a Nokia se prozatím nemají příliš s čím chlubit. Nutno však dodat, že daný podíl na trhu pochází ze 4. čtvrtletí loňského roku, takže se v nich ještě naplno neprojevil příchod nových Lumií. Ty dorazily na světové trhy až v průběhu zimy a počátkem tohoto roku. Pro někoho tak může být překvapení, že operační systém Bada v daném období měl o dvě desetinky větší podíl na trhu než právě Windows Phone 7.

Druhá tabulka je pro výrobce, ale především pro uživatele daleko zajímavější. Srovnává totiž počty aplikací na jednotlivých marketech. Zde je Windows Phone Marketplace ve značné nevýhodě, protože z porovnávané trojice začal jako poslední (říjen 2011) a starší aplikace z Windows Mobile nejdou spustit na nejnovější platformě. Naopak obchody App Store a Google Play (dříve Android Market) odstartovaly prakticky ve stejném období. Přesněji má Apple náskok zhruba čtyři měsíce (červenec 2008) na Google (říjen 2008).

Velikost obchodů s aplikacemi Google Play App Store WP Marketplace Počet aplikací 500 tisíc (květen 2012) 585 tisíc (březen 2012) 82 tisíc (březen 2012) Počet stažení 15 miliard (květen 2012) 25 miliard (únor 2012) ?

Pro vývojáře a rovněž pro správce marketu, který má z prodeje 30 % z dané prodejní částky, je pak nejdůležitější počet stažení aplikací. Počet aplikací na Google Play je zhruba o třetinu menší než na App Store (neoficiální čísla hovoří až o 725 tisících aplikací) a v podobné relaci se pohybuje i celkový počet stažení. Počet stažení na platformě Android každý měsíc poskočí zhruba o miliardu a mimo jiné právě díky tomu je nejrychleji se rozvíjející mobilní platformou na světě.

Důležitější však je, že uživatelé na iOS jsou za aplikace ochotni platit v daleko větší míře než uživatelé androidu. Tomu také odpovídá fakt, že na App Store je zhruba 30 % aplikací zdarma, kdežto na Google Play činí tento podíl odhadem 60 %. Od toho se odvíjí i fakt, že vývojáři raději cílí svoje aplikace právě na iOS, kde za ně uživatelé ochotně zaplatí. Microsoft se o srovnatelné hodnoty prozatím nepodělil.

Z daných čísel je zřejmé, že android je stále o krok pozadu za svým konkurentem, pokud jde o počty aplikací, ale spolehlivě ho drtí v celkovém počtu zařízení, což může být daleko klíčovější údaj. Na druhé straně uživatelé Applu daleko více utrácejí nejen na App Store, ale i přidružených službách jako je iTunes nebo úložiště iCloud, kde už je přes 100 milionů registrovaných uživatelů a za příplatek mohou zvýšit kapacitu úložiště.

Windows Phone 7 se na dva největší hráče dívá s velkým odstupem a bude ještě hodně dlouho trvat, než (a jestli vůbec) dosáhne podobných hodnot. Zamíchat kartami by mohl Windows 8 na platformě ARM, který by celý ekosystém Microsoftu přenesl z tradičních stolních počítačů a notebooků směrem na tablety, kde by zabodoval přítomností klasických stolních aplikací samozřejmě s upraveným uživatelským prostředím.