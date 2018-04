Statistika v PALM spreadsheetech

Pokračujeme v našem seznamování s tabulkovými procesory z hlediska jednotlivých schopností v konkrétních oblastech. Minule jsme se zabývali vzorečky finanční matematiky (Finanční funkce v Palm spreadsheetech), dnes bude v zorném úhlu pohledu paní Statistika.

Začneme přehledem vzorců, které máte ve svém tabulkovém procesoru v ceně:

Abacus PMiniCalc TinySheet QuickSheet Průměr AVERAGE AVERAGE AVG AVG Počet COUNT COUNT COUNT CNT Maximum MAX MAX MAX MAX Minimum MIN MIN MIN MIN Stand.odchylka -- STDEV -- STDEV Stand.odchylka-výběr -- STDEVP -- -- Průměrná odchylka -- -- -- AVEDEV Variace -- VAR -- VAR Šikmost -- -- -- SKEW Špičatost -- -- -- KURT

Charakteristiky jednorozměrného souboru

Jak vidno z tabulky, tak tvůrci pilotích tabulkáčů příliš nepředpokládají, že bude statistika stěžejní oblastí výpočtů (například Excel 7 má 72 statistických funkcí). Na druhou stranu jsou statistické vzorce ve své většině triviální a dají se na vašich procesorech nahradit.

Z přehledu vzorců vyplývá, že elementární statistické charakteristiky jednorozměrného souboru (počet, průměr, maximum a minimum) nabízejí všechny spreadsheety.

MiniCalc a QuickSheet přidávají výpočty odchylky a variability (QuickSheet navíc spočítá špičatost i šikmost), které můžete v ostatních programech nahradit vzorci:

Směrodatná odchylka (deviace):

Směrodatná odchylka výběr:

Koeficient šikmosti:

Pro pořádek uvedu ještě vzorec pro výpočet průměru:

Ze vzorců vyplývá, že při výpočtu odchylky a variace musíte kromě sloupečku s čísly vkládaného statistického souboru v spreadsheetu vytvořit i paralelní sloupec jejich druhých mocnin.Tím pochopitelně tabulka přibude na váze. U šikmosti a špičatosti jsou výpočty trošku složitější a my se jimi dnes zabývat nebudeme (odkazuji na odbornou literaturu).

Charakteristiky dvojrozměrného souboru

Ve všech spreadsheetech se můžeme rovněž směle pustit do regresních výpočtů. Nejdříve uvedu patřičné vzorce :

Lineární regrese:

korelační koeficient:

Obdobnými postupy lze zkoumat i další typy závislostí :

Logaritmickou:

Exponenciální:

Power:

Jak vidno z přehledu - všechny vzorce lze poměrně jednoduše zadat i do malého spreadsheetu. Slabinou těchto propočtů bude ovšem kapacita paměti a přehlednost zobrazení dat na malé obrazovce Palmu. Na druhou stranu je zadání dat plně editovatelné a mnohdy přehlednější, než u specializovaných statistických kalkulátorů.

Oproti jednorozměrným souborům přibývají ke dvěma vstupním řadám (sloupcům) čísel hned minimálně tři další (jejich druhé mocniny a vzájemné součiny), takže tabulka již může být poměrně rozsáhlá. Chcete-li navíc počítat různými variantami korelačních koeficientů, musíte přidat další sloupce pro vkládání logaritmických hodnot.

S využitím dalších vzorců lze všechny koeficienty včlenit do jediné tabulky, lze vytvořit tabulku, která nám sama doporučí nejtěsnější závislost ze zadaných hodnot. Zde budou ve výhodě zejména majitelé QuickSheetu s databázovými funkcemi HLOOKUP a VLOOKUP (tyto vzorce zná ještě Abacus), které se jen velmi pracně na ostatních programech nahrazují a obcházejí. Na druhou stranu neznalost logických operandů (AND, OR, NOT) a omezená velikost vzorců tuto výhodu QS trošku sráží.

Závěr

Nejvíc statistických vzorců v základní výbavě má QuickSheet, těsně následován PiMiniCalcem. Převahu spreadsheetu nad speciálními statistickými kalkulačkami však stejně nejvíc oceníte v jejich konfigurovatelnosti, ve schopnosti vyřešit pomocí ostatních vzorců danou problematiku, úkol, či problém. Zde opět vedou QS a PMC, které mají nejmocnější nástroje funkční i formátovací.

(Je to jako kolovrátek - Abacus, jó ten by mohl, kdyby ... A TinySheet přes své zmrtvýchvstání v červenci 1999 zatím nedisponuje patřičnými možnostmi.)