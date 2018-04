Stát posílí ČTÚ

(ČIA) - Více pravomocí a silnější postavení by měl dostat Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Kroky ke zlepšení konkurenčního prostředí na českém telekomunikačním trhu navrhlo ministerstvo dopravy a spojů a dnes je schválila vláda. Novináře o tom informoval na tiskové konferenci po skončení jednání kabinetu ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.

ČTÚ by měl mít podle Schlinga jako nezávislý regulátor možnost "lépe zasahovat do situací, které vznikají mezi dominantním operátorem a dalšími alternativními operátory". Druhým krokem státu pro vytváření lepšího konkurenčního prostředí bude zpřístupnění koncových smyček, které jsou dosud ve vlastnictví dominantního operátora, nově také alternativním operátorům. Telekomunikační síť by však v tomto případě i nadále zůstala ve vlastnictví dominantního operátora.

"Vyspělé ekonomiky se dnes poměřují podle toho, jak jsou v nich rozvinuty telekomunikace," řekl Schling. Dodal, že Česká republika patří z tohoto hlediska mezi nejrozvinutější země na světě. Podle ministra k tomu přispělo i přijetí telekomunikačního zákona v loňském roce, který "umožnil stabilní a rychlý rozvoj tohoto odvětví."

Několik kritických připomínek týkajících se oblasti telekomunikací uvedla tento týden Evropská komise ve své letošní pravidelné hodnotící zprávě o České republice. Úplné liberalizaci trhu, ke které mělo v českých telekomunikacích dojít po ukončení monopolu Českého Telecomu na hlasové služby v pevné síti od ledna letošního roku, totiž stále brání překážky v možnostech výběru poskytovatele telekomunikačních služeb. Zpráva zároveň chválí začátek práce ČTÚ jako nového nezávislého regulátora, kritizuje však skutečnost, že si ministerstvo dopravy a spojů ponechalo velkou pravomoc v regulačních záležitostech, které by měly příslušet právě nezávislému ČTÚ.