Stát dluží za Internet do škol přes 640 milionů korun

PRAHA (ČIA) – Více než 640 milionů korun dluží v současné době ministerstvo školství společnostem AutoCont On Line a Český Telecom za realizaci projektu Internet do škol. "Naše pohledávky po splatnosti v krátké době dosáhnou 900 milionů korun," uvedl dnes ředitel AutoCont On Line (ACOL) Vlastimil Palata. Některé z pohledávek údajně pocházejí už z července letošního roku. Podle Palaty s firmou o vzniklé situaci nikdo nejedná.

"AutoCont On Line je nyní ve velmi tíživé situaci a propouští část svých zaměstnanců," tvrdí Palata. Současný stav má podle něj přímý dopad na celý koncern AutoCont, který patří mezi největší firmy v oboru informačních technologií. Podle Palaty může celá situace vést nejen k zániku projektu Internet do škol, ale také ke krachu celého koncernu AutoCont. Koncern má obrat zhruba pět miliard korun ročně a zaměstnává několik tisíc lidí. O internet a počítače ve školách může údajně přijít až 750 tisíc žáků.

Generální dodavatel projektu investoval z vlastních a bankovních zdrojů přes 2,5 miliardy korun. "Celkové škody tedy mohou být výrazně vyšší. V případě neřešení problémů je konečnou instancí arbitráž před Hospodářskou a agrární komorou ČR," dodal Palata.

Jak na dotaz ČIA sdělila tisková mluvčí ministerstva školství Hana Vítková, platební neschopnost nenastala vinou současného vedení ministerstva. "Peníze původně určené na projekt Internet do škol se bývalé vedení ministerstva rozhodlo přesunout na platy učitelům," uvedla mluvčí. Současná ministryně školství Petra Buzková přitom zastupuje ČSSD, tedy stejnou stranu jako její předchůdce Eduard Zeman.

Chybějící finanční částka se podle Vítkové musí získat z rozpočtu na příští rok. Vedení ministerstva se proto v horizontu dvou až tří týdnů obrátí na rozpočtový výbor sněmovny se žádostí, aby tuto rozpočtovou změnu do návrhu rozpočtu začlenil. "Jsme však překvapeni zveřejňováním katastrofických scénářů ze strany AutoContu, neboť o snaze ministerstva firmu průběžně informujeme," dodala mluvčí. Probíhající konstruktivní jednání s ministerstvem potvrdil i Český Telecom, který je společně s ACOL generálním dodavatelem Internetu do škol. "Věříme, že se do konce roku podaří najít pozitivní řešení," uvedl mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Projekt Internet do škol v současnosti na základě žádosti ministryně Buzkové kontroluje Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Již dříve resortní kontrola odhalila v projektu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) řadu nepřesností. Buzková po nástupu do funkce mimo jiné odvolala vrchního ředitele sekce SIPVZ Drahomíra Fránka a jeho nástupcem jmenovala Zdeňka Svobodu. Zároveň vypověděla několik dílčích smluv ohledně projektu, které byly podle jejího názoru výrazně finančně nadhodnocené nebo zbytečné.

Vítězem výběrového řízení ministerstva školství na generálního dodavatele projektu Internet do škol se loni stalo konsorcium firem Český Telecom a AutoCont On Line. Do výběrového řízení, jehož příprava a průběh se stal předmětem řady sporů a stížností, byla přijata pouze nabídka zmíněného konsorcia. Zbylých pět firem neuspělo údajně kvůli základním formálním chybám v nabídkách.