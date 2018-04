Stát chce do svých služeb alternativní operátory

Na několikamiliardové zakázky chce vypisovat výběrová řízení, kterých se bude moci účastnit i konkurence Telecomu. Rozhodla o tom dnes vláda, uvedl Luboš Šikula z tiskového oddělení úřadu vlády.

Telecom zakázku v řádu několika miliard korun získal bez výběrového řízení na podzim 2001 na pět let. Podle Volné není možné smlouvu prodloužit, protože nový zákon o zadávání veřejných zakázek institut rámcové smlouvy nezná.

Konkurence Telecomu možnost získat zakázky od státu uvítala. "GTS Novera vítá každé rozhodnutí, které odstraňuje bariéry na trhu, a toto by mezi ně určitě patřilo," řekla ČTK marketingová ředitelka Novery Tereza Vránková s tím, že firma veřejnou správu dlouhodobě považuje za jeden z klíčových trhů, a proto se o tendry bude zajímat. Telecom se ke zprávě nevyjádřil.

Podle ministerstva informatiky nákup služeb pouze od dominantního operátora omezuje rozvoj konkurence a zpomaluje pokles cen. Právě úspora nákladů přitom byla jedním z hlavních důvodů, proč vláda smlouvu s Telecomem schválila. Jako důvod ukončení smlouvy ministerstvo uvádí i prodej Telecomu španělské Telefónice, a s tím spojené riziko závislosti státu na jedné privátní firmě.

Jen v loňském roce stát Telecomu v rámci projektu uhradil 1,9 miliardy korun, z toho 1,2 miliardy za datové a 681 milionů za hlasové služby. Ministerstvo počítá s tím, že soutěže na veřejnou zakázku na zajištění komunikační infrastruktury úřadů po ukončení smlouvy s Telecomem vypíše do konce letošního září. K novým dodavatelům by měly úřady přejít do října 2006, kdy vyprší dohoda s Telecomem.