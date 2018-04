Přispějete na bláznivý projekt operačního systému? Hledá se 172 milionů

Startupové portály Mezi nejznámější portály, které pomáhají proměnit nápad v realitu, patří Kickstarter či Indiegogo. Jednotlivci i celé týmy tímto způsobem shánějí finance potřebné k realizace svých nápadů, které se nacházejí v různých fázích. Někdy jde pouze o nápad, jindy již o první funkční prototypy. Ne každý projekt má však v početné konkurenci šanci uspět.

Na vývoj hardwaru a operačního systému Net Sky shání Matthew Jeffery těžko uvěřitelných 10 milionů novozélandských dolarů, tedy více než 172 milionů korun. Jen vývoj přístrojů minimalistických rozměrů by měl spolknout šest milionů novozélandských dolarů (více než 103 milionů korun).

Většina podporovatelů by se přitom měla dočkat pouze oficiálního poděkování na webových stránkách. Pouze za příspěvek ve výši 50 novozélandských dolarů (více než 800 korun) by jim bylo odměnou tričko. Není divu, že pár dní před ukončením má tento vskutku ambiciozní projekt na kontě pouze jediný novozélandský dolar.

O něco málo úspěšnější byl projekt iWiFi, který potřeboval získat celkem 5 000 dolarů (necelých 100 tisíc korun). Vybraly se však pouhé dvě desítky dolarů. V tomto případě nepomohlo ani drobné lákadlo v podobě zmínky o zaměnitelných anténách krytů v šesti pestrých barvách. Kromě ochranné funkce má totiž kryt díky vysouvací anténě zajistit až o 50 % silnější wi-fi signál.

Příspěvky startovaly na částce jednoho dolaru, pro prvních sto nejrychlejších podporovatelů byl kryt k dispozici za zvýhodněných 12 dolarů (240 korun) oproti standardním 15 dolarům (300 korun).

S nedostatkem zájemců se potýkal také projekt neviditelné bezdrátové nabíječky QiPower, která má nadobro zatočit s překážejícími kabely tradičních nabíječek. Jejím prostřednictvím má být možné bezdrátově nabíjet i telefony, které tuto funkci nenabízí.

Dovolit to má sada vysílače s přijímačem, který poslouží k bezdrátovému dobíjení všech iPhonů, iPodů i mobilů s tradičním microUSB portem. Prvních 250 podporovatelů ji mohlo získat za příspěvek ve výši 79 dolarů (necelých 1 600 korun), tedy o 20 dolarů výhodněji oproti běžné ceně. Samotný Qi vysílač by bylo možné instalovat skrytě, přítomnost nabíječky by pak na povrchu prozradila pouze nálepka s logem.

Nejen tato nabíječka je důkazem, že ani funkční prototyp nezaručí úspěch. Přesvědčila se o tom i dvojice autorů zesilovače Freq pro iPhony. Vývojem ideálního tvaru a designu strávili více než rok. K realizaci myšlenky potřebovali získat 25 tisíc dolarů (téměř půl milionu korun), vybrat se však podařilo pouze pětinu této částky. Ani prodejní cena na úrovni 15 dolarů, tedy zhruba 300 korun, nebyla dostatečně přesvědčivým argumentem k oslovení dostatečného počtu podporovatelů.

Naopak úspěšně našlápnuto měl projekt britské společnosti QL London, který by mohl výrazně usnadnit život zapomnětlivým jedincům. Ti by díky senzoru LILA mohli být při opouštění bytu prostřednictvím smartphonu upozorněni například na otevřené okno. Minulostí by mohla být i nedovřená lednice či taková malichernost, jakou je nesklopené záchodové prkénko. V některých domácnostech by tak použití senzoru mohlo předejít i partnerským neshodám.

Z požadovaných 25 tisíc liber (více než 830 tisíc korun) se však nakonec podařilo vybrat pouze necelých 16 tisíc liber (zhruba 530 tisíc korun). Padesáti nejrychlejším podporovatelům byl k dispozici set dvou senzorů za zvýhodněnou cenu 12 liber (400 korun) namísto standardních 15 liber (500 korun).

Stejně bláznivý, jako projekt vlastního operačního systému, se může zdát netradiční hadsfree držák mobilního telefonu. Za zhruba měsíc a půl autor projektu Atlas Phone Holder z cílové částky 50 tisíc dolarů (necelý milion korun) nezískal ani jediný dolar. Spíše než zdravým jedincům by mohl být držák přínosný především uživatelům se zdravotním postižením.

Takové nezdary přitom mnohé vizionáře neodradí, ve své cestě za úspěchem jsou často velmi vytrvalí. Nepokračují-li přímo ve vylepšování stávající myšlenky, přemýšlí nad něčím novým. Nad něčím, o čem jsou opět přesvědčeni, že na startupových portálech osloví dostatek lidí. Ani poté však nemají záruku, že produkt osloví další potencionální uživatele.